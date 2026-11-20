سلّط ظهور جياني إنفانتينو في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك، الخميس، الضوء على حجم التحدي الذي يواجه الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما في مساعيهما لانتزاع رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). فبعد ساعات قليلة من تأكيد القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، تصدّر إنفانتينو المشهد في الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي، حيث تولى توزيع الجوائز، وسط حضور أبرز الشخصيات الكروية في القارة.

وكان تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، بين المدعوين إلى الحفل، في حين غاب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي والمرشح المدعوم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ومنذ تعثر مشروع «فاست فوروارد إنتربرايز» في يوليو (تموز) الماضي، كثّف إنفانتينو حضوره في القارة الآسيوية، وبات ضيفاً دائماً على أبرز مناسباتها الكروية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن بالإجماع تأييده إعادة انتخاب إنفانتينو قبل كأس العالم، لكنه انضم لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في معارضة المشروع، قبل أن ينجح الرئيس الحالي في استعادة دعم القارة عبر سلسلة من التحركات واللقاءات خلال الأشهر الماضية.

وأقرّ تاشيما، الذي يمول معظم رحلاته من موارده الشخصية، بصعوبة مجاراة إنفانتينو في جولاته المكثفة حول العالم، في ظل تفاوت الإمكانات المالية واللوجيستية بينهما.

وقال تاشيما، خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، الجمعة: «سنبدأ الآن مناقشة الميزانية المطلوبة للحملة الانتخابية».

وأضاف: «سبق اعتماد ميزانية الاتحاد الياباني لهذا العام؛ لذا آمل الحصول على دعمه، لكننا سنحتاج أيضاً إلى جمع الأموال، سواء من خلال صندوق مخصص أو حملة تمويل جماعي. وبالتأكيد لن أتنقل بطائرة خاصة أو ما شابه ذلك، بل سأخوض الحملة في حدود الإمكانات المتاحة».

وعندما أعلن تاشيما ترشحه في وقت سابق من الشهر الحالي، كان إنفانتينو قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في سلسلة من الجولات الآسيوية، مستفيداً من طائرة خاصة وفّرتها الخطوط الجوية القطرية، في إطار مساعيه لترسيخ دعمه لدى الاتحادات الوطنية الـ47 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.

وفي أغسطس (آب)، حضر إنفانتينو نهائي بطولة اتحاد جنوب شرقي آسيا (آسيان) في فيتنام، وعقد لقاءات مع شخصيات بارزة في المنطقة، قبل أن يزور هونغ كونغ وإندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) لحضور بطولة كأس «آسيان» التابعة لـ«فيفا».

كما زار بوتان، في خطوة أثارت تكهنات بشأن إمكانية إطلاق بطولة جديدة لدول منطقة الهيمالايا، على غرار كأس «آسيان».

وحضر رئيس «فيفا» أيضاً نهائي كأس الخليج في السعودية، وأدى دوراً محورياً في استعادة دعم الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع استثنائي عُقد الشهر الماضي في طوكيو، قبل مشاركته الأسبوع الماضي في مؤتمر الاتحاد القاري في مانيلا، حيث تعهّد بتقديم نحو 20 مليون دولار لتطوير الملعب الوطني في الفلبين.

ويعكس هذا الحضور المتواصل، إلى جانب المزايا التي يتمتع بها إنفانتينو بحكم منصبه، حجم التحدي الذي ينتظر منافسَيه في السباق الانتخابي.

ورغم ذلك، شدد تاشيما على أن هدفه ليس مجاراة إنفانتينو في الظهور الإعلامي، بل إعادة توجيه الاهتمام نحو اللعبة نفسها. وقال: «لا أعتقد أن رئيس (فيفا) بحاجة إلى أن يكون في دائرة الضوء».

وأضاف: «اللاعبون هم من يجب أن يحظوا بالاهتمام. أريد اتحاداً دولياً تُسلّط فيه الأضواء على اللاعبين والمباريات والفرق، لا على المسؤولين».