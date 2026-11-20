وافق اتحاد لاعبي التنس المحترفين، الجهة المشرفة على منافسات الرجال، الجمعة، على حزمة من الإجراءات تستهدف رفع إجمالي عائدات اللاعبين إلى أكثر من 350 مليون دولار سنوياً اعتباراً من عام 2028، في حين أرجأ البت في المقترحات المثيرة للجدل المتعلقة بمنافسات الزوجي إلى وقت لاحق من العام الحالي.

وتشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة ضمن خطة «وان فيجن»، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للاعبين؛ إذ من المتوقع أن يحصل المصنفون ضمن المائة الأوائل على دخل سنوي لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من عام 2028، مقابل 450 ألف دولار للمصنفين ضمن أول 175 مركزاً، و250 ألف دولار للمصنفين ضمن أول 250 مركزاً.

ويتضمن البرنامج استثماراً مركزياً من اتحاد اللاعبين المحترفين يتجاوز 100 مليون دولار، يشمل صندوق مكافآت بقيمة 50 مليون دولار، ومكافآت مرتبطة بالتصنيف الختامي للموسم بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى 26 مليون دولار مخصصة لبرامج تقاعد اللاعبين.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عائدات اللاعبين نصف مليار دولار سنوياً، عند احتساب الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى إلى جانب المبالغ التي يخصصها الاتحاد.

كما ستتضاعف قيمة صندوق مكافآت الاتحاد لتصل إلى 50 مليون دولار، مع إتاحة الفرصة للمصنفين الثلاثين الأوائل للحصول على مكافآت في جميع بطولات الأساتذة الإلزامية من فئة الألف نقطة.

وسيُلغى شرط المشاركة في خمس بطولات على الأقل، ما يتيح للاعبين الحصول على المكافآت اعتباراً من أول بطولة يشاركون فيها.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد مطلع العام المقبل عن جدول منافسات موسم 2028، الذي سيتضمن أسابيع مخصصة لفئات البطولات المختلفة.

في المقابل، لا تزال المقترحات المتعلقة بمنافسات زوجي الرجال قيد الدراسة، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأنها قبل نهاية عام 2026.

وكانت «رويترز» قد كشفت أن هذه المقترحات تشمل تقليص عدد الفرق المشاركة في القرعة الرئيسية لمنافسات الزوجي، وإعادة توزيع جزء من الجوائز المالية لصالح التصفيات ومكافآت الأدوار المبكرة في منافسات الفردي.