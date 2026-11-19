حجز الألماني ألكسندر زفيريف مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية، بعدما حقق انتصاره الثالث تواليًا في دور المجموعات، الخميس.

وتغلب زفيريف على الفرنسي آرثر فيلس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6، ليحسم صدارة المجموعة الأولى، التي تحمل اسم الأميركي جون ماكنرو، بالعلامة الكاملة.

وكان النجم الألماني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الإسباني رافائيل خودار بنتيجة 6-4 و6-4، قبل أن يتغلب على الأميركي بن شيلتون بنتيجة 6-2 و7-6.

ورافق شيلتون نظيره الألماني إلى الدور نصف النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة بتحقيقه انتصارين مقابل هزيمة واحدة.

ويأتي تألق زفيريف في البطولة الختامية تتويجًا لموسم مميز، شهد إحرازه لقبي بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) والولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب بلوغه نهائي بطولة ويمبلدون، حيث خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

ويتنافس ثمانية لاعبين في البطولة الختامية، موزعين على مجموعتين، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.