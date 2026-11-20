يستهل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مشواره على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بمواجهة من العيار الثقيل أمام غريمه التقليدي ليفربول على ملعب «آنفيلد»، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بداية مهمته لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وانتشاله من منطقة الهبوط.

وقد يدخل «الشياطين الحمر» المواجهة وهم في المركز الأخير بالترتيب، تبعاً لنتائج المباريات الأخرى في المرحلة، في وضع يزيد من صعوبة مهمة المدرب الأرجنتيني أمام جماهير الغريم التقليدي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه برايتون، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني، إلى تحقيق فوزه السابع في ثماني مباريات بالدوري لمواصلة ملاحقة آرسنال المتصدر وحامل اللقب، يتطلع مانشستر سيتي إلى وضع حد لسلسلة نتائجه المخيبة.

ويتولى بوكتينيو قيادة مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة من انتهاء مهمته مع المنتخب الأميركي، إذ يأمل المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب «آنفيلد»، من شأنها أن تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مستهل مساعيه للنهوض بالفريق.

وعانى يونايتد من بداية كارثية للموسم تحت قيادة مدربه السابق مايكل كاريك، الذي أقيل من منصبه، إذ لم يحصد سوى ثماني نقاط في عشر مباريات، في أسوأ حصيلة له في هذه المرحلة من الموسم منذ 40 عاماً.

ورغم أن المباريات التي تنتظر الفريق عقب مواجهة ليفربول، أمام برنتفورد ونيوكاسل وكوفنتري سيتي وكريستال بالاس، تبدو أسهل نظرياً، فإن يونايتد لم يحقق سوى انتصار واحد في مبارياته العشر الأولى بالدوري.

وأكد بوكتينيو حاجته إلى الوقت لإحداث تغيير حقيقي في النادي، مدركاً في الوقت ذاته ضرورة إظهار مؤشرات سريعة على تحسن الأداء والنتائج.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري، عقب بداية مثالية شهدت تحقيقه سبعة انتصارات توالياً، ليتراجع بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر.

ويعيش فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا حالة من عدم اليقين، في ظل ترقب القرار بشأن قضية اتهام النادي بأكثر من 100 مخالفة للوائح المالية للدوري الممتاز، وسط احتمال تعرضه لعقوبة كبيرة بخصم النقاط، ما قد يقوض مساعيه للمنافسة على اللقب.

وتبدو مواجهة فولهام فرصة مثالية لسيتي لاستعادة نغمة الانتصارات، بعدما تفوق على الفريق اللندني في آخر 20 مواجهة بينهما في مختلف المسابقات، بينها 17 انتصاراً متتالياً في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق على منافس واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يواصل برايتون تقديم عروضه اللافتة هذا الموسم، رغم تحفظ لاعب وسطه الألماني باسكال غروس على الحديث عن إمكانية المنافسة على اللقب، عقب الفوز على برنتفورد بهدفين دون رد قبل فترة التوقف الدولي.

وقال غروس (35 عاماً) لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا، لسنا في سباق المنافسة على اللقب. لقد بدأنا الموسم بصورة رائعة، لكننا لا نزال في بدايته».

وأضاف: «عندما تنظر إلى الدوري الإنجليزي، تدرك مدى ضآلة الفوارق بين الفرق والنتائج. لذلك، لا نبالغ في الاحتفال حالياً».

ورغم تحفظ لاعبيه، بات برايتون ثاني أبرز المرشحين لدى شركات المراهنات البريطانية لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وتزداد أهمية النتائج التي حققها الفريق بالنظر إلى قوة منافسيه، إذ خاض سبعاً من مبارياته العشر الأولى أمام فرق أنهت الموسم الماضي ضمن المراكز العشرة الأولى، بينها مواجهتان أمام البطل آرسنال ووصيفه مانشستر سيتي، نجح في حسمهما لمصلحته دون أن تهتز شباكه.

ويمتلك برايتون أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 26 هدفاً، متفوقاً بفارق 11 هدفاً على آرسنال، إلى جانب ثاني أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط.

ويبدو فريق المدرب الألماني فابيان هورتسلر مرشحاً لحصد النقاط الثلاث أمام هال سيتي، السبت، علماً بأن الأخير لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ أغسطس (آب) الماضي.

وكان المركز السادس في موسم 2022-2023 أفضل إنجاز لبرايتون في تاريخ مشاركاته بالدوري الممتاز، لكن الفريق يبدو في طريقه لكتابة فصل جديد في تاريخه.

وقد يتسع الفارق بين برايتون وآرسنال إلى ثماني نقاط خلال المرحلة، إذ يحل الفريق اللندني ضيفاً على نيوكاسل، السبت، ساعياً إلى تحقيق انتصاره السادس توالياً في الدوري، منذ تعرضه لخسارته الأولى هذا الموسم أمام برايتون بالذات بثلاثية نظيفة في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويأمل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية محلياً، قبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية مباريات المرحلة، يلتقي السبت توتنهام مع إيبسويتش تاون، وأستون فيلا مع سندرلاند، وكوفنتري سيتي مع كريستال بالاس، وبورنموث مع نوتنغهام فوريست، وتشيلسي مع ليدز يونايتد، على أن تختتم المرحلة الاثنين بمواجهة برنتفورد وإيفرتون.