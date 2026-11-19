يواجه ماوريسيو بوكيتينو اختباراً صعباً مع فريقه الجديد، مانشستر يونايتد، عندما يبدأ عهده بمواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وأصبح الأرجنتيني المدرب الثامن الدائم لمانشستر يونايتد منذ اعتزال أليكس فيرغسون عام 2013، بعد أن وافق على عرض النادي الأسبوع الماضي، عقب إقالة مايكل كاريك.

ومن بين هؤلاء المدربين السابقين، لم يرث أي منهم وضعاً مشابهاً تماماً للوضع الذي يمرُّ به حالياً الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة.

ويحتل مانشستر يونايتد أول مراكز الهبوط بانتصار واحد فقط في أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (أسوأ بداية له منذ 40 عاماً) مع ازدياد الحديث عن معركة الهبوط التي لا تبدو بعيدة عن الواقع.

واختتم بوكيتينو مهمته مع المنتخب الأميركي، يوم الثلاثاء، بالفوز 2 - صفر على هايتي، ولن يكون أمامه سوى وقت ضئيل للغاية للاستعداد لعودته إلى إنجلترا.

لكنه سيصل وهو يدرك تماماً طبيعة المهمة الملقاة على عاتقه: أولاً انتشال يونايتد من مراكز الهبوط، ثم البدء في استعادة بريق النادي.

ولن يجد المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) كثيراً من التعاطف في ملعب «آنفيلد»، حيث ستُقام أحدث جولة من أشد المنافسات ضراوة في كرة القدم الإنجليزية.

وفاز مانشستر يونايتد هناك 2 - 1 الموسم الماضي، تحت قيادة روبن أموريم، ثم كرَّر فوزه 3 - 2 على أرضه ليكمل ثنائية الدوري بقيادة كاريك.

وستكون المباراة المقبلة الأولى لكلا المدربين، حيث سيخوض أندوني إيراولا مدرب ليفربول هذه التجربة لأول مرة بعد بداية ثابتة لفترة ولايته.

ويملك بوكيتينو فرصةً ذهبيةً يوم الأحد دون ضغوط قبل بدء العمل الجاد حقاً. لن يتفاجأ الكثيرون بخسارة يونايتد، في حين أن أي نتيجة إيجابية ستكون مكسباً إضافياً.

ولن يتاح لبوكيتينو، المدرب السابق لأندية ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي، سوى 3 حصص تدريبية قبل مباراة الأحد، لكنه قلل من أهمية أي مخاوف بشأن قلة وقت الإعداد لظهوره الأول مع مانشستر يونايتد.

وقال هذا الأسبوع في أثناء إعداده لفريقه الأميركي للمرة الأخيرة: «نشاهد كرة القدم كل يوم، بطولات الدوري كافة؛ لأن هذا هو شغفنا... نحن نعرف الفرق جيداً كل فريق على حدة، ولذلك أعتقد أننا لا نحتاج إلى كثير من الاستعدادات فيما يتعلق بالمنافس. الأهم هو الإلمام بتفاصيل لاعبينا وطاقمنا وثقافتنا وهويتنا، ومن هناك نبدأ في التحسُّن».

وسيكون تعزيز دفاع مانشستر يونايتد الهش على رأس أولويات بوكيتينو، وكذلك تحسين مستويات اللياقة البدنية لفريق تفوَّق عليه المنافسون في الركض داخل الملعب بشكل منتظم هذا الموسم.

وبعد التعادل المثير 4 - 4 الذي حققه مانشستر يونايتد على أرضه أمام أستون فيلا قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة، أصبح الفريق قد استقبل 19 هدفاً في 10 مباريات بالدوري، وهو إجمالي لم يتجاوزه سوى إبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز، وكريستال بالاس متذيل الترتيب.

وسيحتاج بوكيتينو أيضاً إلى توظيف مهاراته المعروفة في إدارة اللاعبين بالحصول على الدعم الكامل من القائد برونو فرنانديز.

وقال جاري نيفيل المدافع السابق لمانشستر يونايتد في بودكاست «ستيك تو يونايتد»: «أعتقد أن أول اجتماع مهم لماوريسيو سيكون مع برونو فرنانديز. سيقول له (سأجعلك أفضل لاعب في الدوري مرة أخرى، وأريدك أن تكون قائدي وأريدك أن تكون رائعاً. لنتحدث عن العقد في الصيف)».

وأدت محنة مانشستر يونايتد والاضطرابات الإدارية إلى تحويل بعض الأضواء عن جاره مانشستر سيتي.

ورغم أن مانشستر سيتي يواجه خطر تعرضه لعقوبة شديدة بعد إدانته بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو حكم استأنفه النادي مع استمراره في إنكار ارتكاب أي مخالفات، فإن المدرب إنزو ماريسكا بدأ فترته مع الفريق بـ7 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن تلت ذلك 3 هزائم متتالية، وسيكون مانشستر سيتي في حاجة ماسة للعودة للمسار الصحيح مع بدء الجولة، بعد غد (السبت)، باستضافة فولهام.

وقد أتاح التراجع المفاجئ لمانشستر سيتي لحامل اللقب، آرسنال، بإحكام قبضته على الصدارة مبكراً، وسيسعى النادي اللندني لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد يوم السبت أيضاً.

وأصبح برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز الثاني، منافساً غير متوقع على اللقب بفضل أسلوبه الهجومي غزير الأهداف، ولديه كل الفرص لمواصلة تحدي آراء المشككين عندما يحل ضيفاً على هال سيتي يوم الأحد المقبل.