كشفت كواليس اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللعب دولياً عن خلاف عميق مع مدرب المنتخب خورخي خيسوس، بلغ حد انقطاع التواصل بين الطرفين لأسابيع، وسط محاولات لإعادة قائد النصر السعودي إلى صفوف المنتخب قبل أن يحسم قراره بالاعتزال في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهياً مسيرة دولية امتدت إلى 234 مباراة، فيما تتجه الأنظار إلى إمكانية تنظيم مباراة وداع رسمية لتكريمه بعد انقضاء الأزمة.

ووفقاً لتحقيق موسع نشرته «The Athletic»، استند إلى محادثات مع مصادر من مختلف أطراف القضية، تحدثت - شريطة عدم الكشف عن هويتها - فإن خيسوس كان يخطط لاستدعاء رونالدو لمواجهتي الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية، رغم الخلاف الذي نشب بينهما خلال معسكر المنتخب في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن اللاعب أعلن اعتزاله قبل يوم واحد من إعلان القائمة، وأبلغ رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا بقراره يوم نشر رسالة الوداع عبر «إنستغرام».

وكان خيسوس، البالغ من العمر 72 عاماً، قد تولى تدريب المنتخب البرتغالي في يوليو (تموز) الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، خلفاً لروبرتو مارتينيز، عقب خروج البرتغال من دور الستة عشر لكأس العالم أمام إسبانيا، في مهمة تستهدف إعداد المنتخب لاستضافة كأس العالم 2030.

جماهير البرتغال تواصل عشقها لرونالدو (د.ب.أ)

وبدأ المدرب البرتغالي مهمته بصورة مثالية، بعدما قاد المنتخب إلى أربعة انتصارات متتالية خلال فترة المباريات الدولية الممتدة بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر (تشرين الأول)، بينها انتصاران خارج الأرض أمام الدنمارك والنرويج، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى أزمة إعلامية وجماهيرية واسعة، وصلت تداعياتها إلى رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً بخيسوس، بينما اضطر المدرب لاحقاً إلى الرد على انتقادات والدة رونالدو.

وتعود جذور الخلاف إلى مشاركة رونالدو، البالغ 41 عاماً، في الفوز على ويلز يوم 24 سبتمبر، قبل أن يبقى على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج، في واقعة لم تحدث سوى أربع مرات طوال مسيرته الدولية.

وأثار القرار غضب قائد المنتخب، خصوصاً بعدما شعر بأن المدرب لم يلتزم بتفاهمات سابقة بشأن مشاركته في مباريات دوري الأمم الأوروبية الأربع.

وغادر رونالدو ملعب المباراة أمام النرويج سريعاً، دون البقاء لتحية الجماهير البرتغالية التي رافقت المنتخب خارج أرضه، قبل أن يغادر معسكر المنتخب في الدنمارك مبكراً، عقب سلسلة اجتماعات طارئة شارك فيها اللاعب وخيسوس ومستشار رونالدو تياغو كرافيرو، المسؤول السابق في الاتحاد البرتغالي، إلى جانب سيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي.

لاعبو البرتغال يستعدون لمواجهة الدنمارك بأقمصة تحمل اسم ورقم أسطورتهم (رويترز)

وأصدر رونالدو لاحقاً بياناً مطولاً بلغ 1740 كلمة، شرح فيه أسباب غضبه وملابسات قراره، واعتذر لزملائه في المنتخب، بل طالب بمعاقبته على تصرفاته.

وفرض الاتحاد البرتغالي عليه غرامة مالية قدرها 255 يورو، تعادل نحو 280 دولاراً، إلى جانب إيقاف لمدة 30 يوماً بأثر رجعي، مما يعني أن العقوبة لم تكن ستمنعه من المشاركة في مباريات نوفمبر.

وتمحور الخلاف الأساسي حول اتهام رونالدو لخيسوس بالإخلال بوعوده مرتين؛ الأولى عندما لم يشركه لمدة 30 دقيقة على الأقل أمام النرويج، رغم تأكيد اللاعب أن المدرب وعده بذلك يوم المباراة، والثانية عندما لم يلتزم بمضمون خطة مكونة من ثماني نقاط جرى الاتفاق على طرحها خلال مؤتمر صحافي لتوضيح الأزمة.

وكان رونالدو مستاءً بصورة خاصة من عبارة قالها خيسوس مفادها: «أنا من يتخذ القرارات»، إذ اعتبرها اللاعب إشارة إلى أنه يتعرض لعقوبة من المدرب.

وتضمنت النقاط الثماني مطالبة خيسوس بالتأكيد أن رونالدو لاعب «مثالي ومخلص ومحترف»، وأن يعترف بخطئه في مطالبة لاعب بمكانة بيليه أو دييغو مارادونا بالإحماء دون إشراكه في المباراة.

كما شملت الملاحظات التي أكد رونالدو أنه وافق عليها أن يعلن خيسوس رغبته في استمرار اللاعب مع المنتخب، وألا يكتفي بالتأكيد أنه يريده، بل يشدد على أنه «يريده بشدة».

وبعد اتهام رونالدو مدربه بارتكاب «انتهاك كامل للثقة»، بدا استمرار العلاقة بينهما أمراً بالغ الصعوبة، رغم أن اللاعب اختتم بيانه بالتأكيد أنه لا يزال متاحاً لتمثيل المنتخب، في حين لم يعلن خيسوس استبعاده من حساباته المستقبلية.

وتشير روايات مصادر مطلعة على الأزمة إلى أن خيسوس تكوّن لديه انطباع بأن رونالدو لا يرغب في العودة إلى المنتخب إلا في حال تغيير المدرب، لكن اللاعب لم يطلب من الاتحاد البرتغالي إقالة خيسوس.

خورخي خيسوس (رويترز)

وتحول الخلاف إلى قضية ذات أبعاد تتجاوز الجوانب الفنية، نظراً إلى المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها رونالدو في البرتغال، ونفوذه الإعلامي والجماهيري الواسع.

ويمتلك قائد النصر حصة كبيرة في مجموعة «ميدياليفري» الإعلامية، المالكة لصحيفة «كوريو دا مانيا» اليومية وصحيفة «ريكورد» الرياضية، كما تلقى دعماً علنياً من شخصيات إعلامية دولية مقربة منه.

وحظي بيانه عبر «إنستغرام» بتفاعل جماهيري هائل، إذ تجاوز عدد مرات إعادة مشاركته 689 ألف مرة.

وانقطع التواصل المباشر بين رونالدو وخيسوس خلال الفترة الممتدة بين مباريات أكتوبر ومعسكر نوفمبر، بينما انتظر كل طرف أن يبادر الآخر إلى اتخاذ خطوة لإنهاء الأزمة.

ورأى عدد من المطلعين على شؤون إدارة كرة القدم الأوروبية أن رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا كان مطالباً بالتعامل بحذر سياسي مع رونالدو، نظراً إلى أن الدخول في مواجهة مباشرة مع اللاعب الأكثر شهرة في البلاد قد يحمل تبعات مستقبلية، خصوصاً إذا كانت لدى بروينسا طموحات لتولي مناصب بارزة داخل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقبل إعلان قائمة نوفمبر، نقل رونالدو عبر وسطاء أنه يفضل البقاء خارج المنتخب خلال تلك الفترة، في وقت سادت فيه تكهنات بشأن إمكانية تغيير الجهاز الفني قبل معسكر مارس (آذار) المقبل، بما قد يسمح بعودته في ظروف مختلفة.

لكن خيسوس، الذي استمر في منصبه، وضع مع مساعديه خطة لإدراج رونالدو ضمن القائمة، مستفيداً من انتهاء مفعول العقوبة الانضباطية بأثر رجعي.

وفي الخامس من نوفمبر، وقبل يوم واحد من إعلان القائمة، فاجأ رونالدو الجميع بإعلان اعتزاله اللعب الدولي عبر مقطع مصور نشره في حسابه على «إنستغرام».

وقال في رسالة الوداع: «الأهداف تتلاشى، والبطولات ينتهي بها المطاف في المتاحف، والأرقام القياسية تُحطم في نهاية المطاف، لكن هناك شيئاً لا يستطيع الزمن محوه أبداً، وهو المكانة التي نحتلها في قلوب الناس».

وبحسب مصادر مطلعة على وضعه، أصبح ذلك المنشور الأكثر مشاهدة وإعجاباً وتعليقاً في تاريخ حساب رونالدو.

وجاءت رسالة الاعتزال خالية من أي انتقادات لزملائه أو مدربيه، بينما أكد مقربون منه أن مضمونها كان منسجماً مع الكلمات التي سبق أن فكر في استخدامها عقب كأس العالم.

وقضى رونالدو نحو شهر في السعودية يفكر في مستقبله الدولي، قبل أن يخلص إلى أن الاستمرار لم يعد مجدياً، دون الدخول في مفاوضات مع الاتحاد البرتغالي أو محاولة الضغط لإقالة خيسوس.

ويعتقد بعض المقربين من الطرفين أن الخلاف الحالي، رغم ما خلّفه من خيبة أمل، قد لا يمنع إصلاح العلاقة الشخصية بينهما مع مرور الوقت.

لكن اعتزال رونالدو لم ينهِ الضغوط التي يواجهها خيسوس، بعدما حمّله أنصار اللاعب مسؤولية دفع أسطورتهم إلى مغادرة المنتخب.

وازدادت حدة الأزمة خلال مواجهة البرتغال والدنمارك، السبت الماضي، في مدينة براغا، بعدما تحولت المباراة إلى مناسبة لتكريم رونالدو، رغم أن مصادر مقربة منه أكدت أنه لم يكن يرغب في إقامة التكريم في ذلك التوقيت.

ودخل جميع لاعبي المنتخب أرض الملعب وهم يرتدون قمصاناً تحمل اسم رونالدو، بينما كانت لبعضهم آراء خاصة بشأن تجربة اللعب إلى جانبه طوال السنوات الماضية، رغم استمرارهم في إظهار الاحترام العلني له.

وأعاد الاتحاد البرتغالي تصميم الرقم 7، الذي ارتبط باسم رونالدو، بإضافة خط في وسطه، موضحاً أن الرقم السابق سيبقى خالداً، وأن المنتخب يحتاج إلى رقم جديد يحمل دلالة مختلفة.

كما وقف المشجعون وصفقوا في الدقيقة السابعة، ورفعوا لافتة كبيرة تحمل رسالة شكر لرونالدو، الذي غاب عن المباراة.

وانتهت المواجهة بخسارة البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 4-1، في أكبر هزيمة على أرضها في تاريخ المنتخب، ما أعاد الجدل حول تأثير غياب رونالدو، ووضع خيسوس أمام أسئلة مباشرة بشأن افتقاد الفريق لقائده السابق.

وزادت والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، من حدة الأزمة عندما تحدثت إلى الصحافيين الاثنين الماضي، معربة عن غضبها مما حدث لابنها.

وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة «ريكورد»: «بالطبع كان حزيناً. لقد خدعوه، وأنا حزينة أيضاً. الهزيمة أمام الدنمارك كانت مستحقة، وكنت سعيدة بذلك. كان ينبغي تكريمه بحضوره، وليس في غيابه. لم يحظَ بالاحترام داخل المنتخب، حتى من زملائه».

وعندما سُئلت عن علاقتها بخيسوس، أجابت: «علاقتي بخورخي خيسوس مثل علاقته بكريستيانو».

فرحة برتغالية تجمع رونالدو ووالدته (رويترز)

واضطر المدرب البرتغالي إلى الرد على تصريحاتها خلال مؤتمره الصحافي الاثنين، متسائلاً: «هل بات عليّ الآن الرد على والدة كريستيانو رونالدو؟».

وأضاف: «إنها سيدة أكنّ لها احتراماً كبيراً، وقد عانت كثيراً في تربية أبنائها».

وتابع: «لا أعرف متى سينتهي هذا الأمر. إذا طرحتم الأسئلة فعليّ الإجابة، وحتى لو سألتموني عن رونالدو في العام المقبل فسأجيب».

وامتدت أجواء التوتر إلى ملفات أخرى داخل المنتخب، بعدما غادر برناردو سيلفا المعسكر مطلع الأسبوع، مما دفع خيسوس إلى توضيح أن مغادرته جاءت لأسباب طبية، وليس نتيجة خلافات جديدة داخل الفريق، في ظل التكهنات التي تداولتها وسائل الإعلام.

وكان سيلفا قد تسلم شارة القيادة خلفاً لرونالدو، باعتباره اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية بين العناصر الموجودة حالياً في المنتخب.

وتبدو سرعة تدهور العلاقة بين رونالدو وخيسوس لافتة، خصوصاً أن الطرفين سبق أن عملا معاً في السعودية وحققا لقب الدوري، كما دعم رونالدو ترشح خيسوس لتدريب منتخب البرتغال عندما كان الاتحاد المحلي يدرس خياراته الفنية خلال الصيف الماضي.

وكان رونالدو قد فكر في الاعتزال الدولي عقب كأس العالم، حتى إنه أعد مسودة لرسالة الوداع، لكن محادثاته مع رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا دفعته إلى تأجيل القرار.

وقال خيسوس في تصريحات سابقة عن رونالدو: «العمل معه سهل للغاية. إذا كان كريستيانو متاحاً فسأختاره متى رأيت أن ذلك يصب في مصلحة المنتخب».

أما رونالدو، فوصف تعيين خيسوس آنذاك بأنه «الخيار المثالي»، قبل أن تتبدل العلاقة بينهما من الاحترام المتبادل إلى خلاف حاد.

رونالدو حاضر في مدرجات البرتغال (أ.ف.ب)

وعلى مستوى مسيرته مع النصر السعودي، لا يزال رونالدو متمسكاً بهدف الوصول إلى 1000 هدف رسمي، إذ تفصله 15 هدفاً فقط عن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وكان اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات قد ألمح سابقاً إلى احتمال اعتزاله كرة القدم نهائياً بنهاية الموسم السعودي في يونيو (حزيران) المقبل، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله حتى الآن.

وفي المقابل، نجح خيسوس في تخفيف الضغوط المحيطة به عندما قاد البرتغال، الثلاثاء، إلى الفوز على ويلز بنتيجة 3-2، بعدما قلب المنتخب تأخره 2-1 إلى انتصار، رغم تعرض بيدرو نيتو للطرد.

وأعاد الفوز بعض الهدوء إلى المنتخب بعد الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك، لكنه لم ينهِ التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين خيسوس ورونالدو، أو الكيفية التي سيُكرّم بها اللاعب الذي مثّل البرتغال في 234 مباراة دولية.

وتأمل مصادر من مختلف أطراف القضية في التوصل مستقبلاً إلى اتفاق لإقامة مباراة وداع رسمية يشارك فيها رونالدو، تقديراً لإسهاماته التاريخية مع المنتخب.

ويركز اللاعب حالياً على بلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته، بينما لا توجد لديه خطط رياضية واضحة أخرى بعد ذلك، باستثناء آمال بإقامة وداع منفصل لمسيرته الكروية، قد يشارك فيه ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق، إلى جانب أندية أخرى.

وتعود مسألة العلاقة المستقبلية بين رونالدو والاتحاد البرتغالي إلى النقاش الذي بدأ خلال كأس العالم، حين أكد جواو كاردوسو، المسؤول الأول عن التسويق والشؤون التجارية في الاتحاد، ضرورة التكيف مع المرحلة التي تلي اعتزال رونالدو.

مدرجات البرتغال تتزين باسم رونالدو (إ.ب.أ)

وأوضح كاردوسو أن الاتحاد يحتاج إلى تطوير علاقته مع العلامة التجارية لرونالدو، وفي الوقت نفسه تعزيز ارتباط الجماهير بالجيل الحالي من اللاعبين الذين أصبحوا قادة في أنديتهم الكبرى.

وأشار إلى وجود برونو فرنانديز قائداً لمانشستر يونايتد، وروبن دياز في مانشستر سيتي، وبرناردو سيلفا المنتقل إلى ريال مدريد، وفيتينيا في باريس سان جيرمان، معتبراً أن البرتغال تمتلك جيلاً من اللاعبين البارزين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وشدد على أن دخول مرحلة ما بعد رونالدو لا يعني قطع العلاقة معه أو البدء من الصفر، بل التكيف مع دوره الجديد واستمرار ارتباطه بالمنتخب بصورة مختلفة.

وقال: «لدينا لاعبون كبار يمثلون أندية كبرى ويتألقون في أفضل الدوريات، لذلك لسنا بحاجة إلى إنهاء العلاقة بين الاتحاد البرتغالي وكريستيانو والبدء بشيء جديد. علينا فقط التكيف ومواصلة التطور على مستوى مختلف».

وأضاف: «المسألة تتعلق بمنحه دوراً مختلفاً، وليس تجاوز الماضي أو قطع الصلة به. حتى بعد مغادرته الملعب، لن نبدأ من الصفر، بل علينا التكيف».

وبين استمرار خيسوس في قيادة المنتخب وسعي رونالدو إلى بلوغ هدفه التاريخي مع النصر، تبقى إمكانية إقامة مباراة وداع رسمية مفتوحة، في انتظار أن تهدأ تداعيات الأزمة التي أنهت المسيرة الدولية لأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.