أكد مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه يدرك أهمية المباراة وقوة المنافس، ويتطلع إلى تقديم أداء إيجابي في اللقاء.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «تنتظرنا مباراة قوية أمام حامل اللقب، ونحن متحمسون جداً لخوض اللقاء»، في إشارة إلى أهمية المواجهة والاستعدادات التي يجريها فريقه قبل المباراة.

️| مارينو بوسيتش مدرب فريق #الأهليفي المؤتمر الصحافي:-تنتظرنا مباراة قوية أمام حامل اللقب، ونحن متحمسون جداً لخوض اللقاء. #الأهلي_النصر #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/6xMkMZLOab — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026

وحول الجدل المتعلق بمستقبله مع الأهلي، وحالة عدم الرضا عن استمراره على رأس الجهاز الفني، رد بوسيتش على سؤال «الشرق الأوسط» قائلاً: «أنا لا أهتم بما يُتداول في وسائل الإعلام، فكل تركيزي ينصب على عملي».

وتأتي تصريحات المدرب في ظل التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبله مع الفريق، على خلفية النتائج الأخيرة، وسط ترقب لما ستقدمه المجموعة في المواجهة المقبلة أمام النصر.

وفيما يتعلق بمستوى اللاعب الأوكراني أرتيم بوندارينكو، ومدى قناعته بما يقدمه مع الفريق، فضّل بوسيتش عدم الحديث عن لاعب بعينه، مؤكداً أن اهتمامه ينصب على المجموعة بأكملها، وقال: «لا أود الحديث عن لاعب واحد فقط، لأنني أعمل مع المجموعة كاملة، وهناك أخبار غير صحيحة يتم تداولها، ولكنني لا أعيرها أي اهتمام».

وعن تغيير موعد المباراة، أوضح مدرب الأهلي أن قرار اختيار التوقيت الجديد جاء بصورة جماعية، ولم يكن قراراً فردياً، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتكتسب مواجهة الأهلي والنصر أهمية خاصة بالنسبة إلى بوسيتش، في ظل الضغوط المحيطة بمستقبله الفني، إذ تمثل المباراة اختباراً جديداً لقدرة الفريق على استعادة توازنه وتقديم الأداء الذي يلبي تطلعات جماهيره، خصوصاً أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري السعودي للمحترفين.