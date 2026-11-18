أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إقامة النسخة السادسة من ماراثون الرياض، في 6 فبراير (شباط) من العام المقبل، بمنطقة «ذا فينيو» المجاورة لـ«المملكة أرينا»، مستهدفاً مشاركة 60 ألف عداء وعداءة من مختلف الفئات والمستويات، بدعم من وزارة الرياضة.

وتتضمن النسخة المقبلة أربعة سباقات، هي الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، وسباقا 10 كيلومترات و5 كيلومترات، بما يتيح المشاركة للمحترفين والهواة والمبتدئين.

وأكد الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن الماراثون يعكس التحول الذي تشهده المملكة في ثقافة ممارسة النشاط البدني، وقال: «ننظر إلى ماراثون الرياض، باعتباره أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهو فرصة لتعزيز ارتباط المجتمع بالنشاط البدني»، مشيراً إلى أن الاتحاد يتطلع إلى استقبال 60 ألف مشارك ومشاركة في النسخة السادسة، ومواصلة العمل على ترسيخ الرياضة أسلوباً للحياة.

من جانبها، أوضحت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن الاستعدادات تركز على تطوير الخدمات التنظيمية وتسهيل إجراءات المشاركة، والاستفادة من ملاحظات النسخ السابقة.

وقالت: «نريد أن يعيش كل مشارك في ماراثون الرياض تجربة إيجابية ومتكاملة، تبدأ من لحظة التسجيل والاستعداد، وحتى الاحتفال بالإنجاز»، مؤكدة الاهتمام بتطوير الخدمات وتوفير المعلومات اللازمة للمشاركين.

وتشهد النسخة السادسة استحداث فئتين لتكريم أبرز العدائين والعداءات السعوديين في سباق الماراثون الكامل، إلى جانب الجوائز المخصصة للسباقات الأخرى، في خطوة تستهدف تشجيع المواهب الوطنية في رياضة الجري.

وتسبق السباقات إقامة «قرية الماراثون» خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير، وتضم خمس مناطق رئيسية تشمل الترفيه والعائلة والابتكار والطاقة والتعافي.

وتخصص منطقة الابتكار لعرض التقنيات الرياضية والأجهزة القابلة للارتداء ووسائل تحليل الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما توفر منطقتا الطاقة والتعافي خدمات التغذية والترطيب والعلاج الطبيعي وتقييم الإصابات والاستشفاء، إلى جانب أنشطة رياضية وترفيهية للعائلات والأطفال.

وتقام السباقات وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبإشراف فني وتنظيمي، فيما فتح الاتحاد باب التسجيل للراغبين في المشاركة عبر الموقع الرسمي للماراثون.

وسجل ماراثون الرياض نمواً في أعداد المشاركين منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2022 بمشاركة 10 آلاف عداء وعداءة، وصولاً إلى أكثر من 50 ألف مشارك من 134 جنسية في نسخة 2026، بينما يستهدف رفع العدد إلى 60 ألفاً في النسخة المقبلة.