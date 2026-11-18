ينتظر أن يستدعي الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينغسلي كومان ضمن قائمة الفريق المغادرة صباح الخميس إلى جدة، استعداداً لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد حصولهما على الضوء الأخضر من الجهاز الفني، عقب تعافيهما من الإصابة واجتيازهما المرحلة البدنية واستكمال جاهزيتهما اللياقية.
واستدعى المدرب عدداً من اللاعبين الشبان لقائمة الفريق المغادرة، يتقدمهم الحارسان عبد الرحمن العتيبي وعبد الهادي العلوان، فيما ينتظر أن يلتحق الحارس البرازيلي بينتو والبرتغالي جواو فيليكس بالبعثة، عقب وصولهما إلى السعودية، بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبي بلادهما.
ومن المنتظر أن تضم قائمة الأجانب للمباراة كلاً من الحارس البرازيلي بينتو، والثلاثي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وسامو كوستا، والإسباني إينيغو مارتينيز، والبرازيلي أنجيلو، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب الفرنسيين محمد سيماكان وكينغسلي كومان، على أن يتحدد اللاعب المستبعد من القائمة النهائية لاحقاً.
كما يُنتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين «عبد الله الخيبري وعبد الإله العمري ونواف بوشل وعبد الله الحمدان».