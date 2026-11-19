تتجه الملايين من عشاق الكرة في القارة الآسيوية، الخميس، صوب العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك لمتابعة النسخة 20 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، على مسرح «أكسرا كينغ باور»، وسط حضور مرتقب لأبرز نجوم القارة ومسؤولي اتحاداتها الوطنية، وفي مقدمتهم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا، التي تشهد منافسة سعودية مزدوجة بين سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي، إلى جانب الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند.

الدوسري تألق بشكل لافت على الصعيدين المحلي والدولي (رويترز)

وتستضيف بانكوك الحفل للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة عام 2017، على أن تنطلق مراسم توزيع الجوائز عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط ترقب لهوية الفائزين في مختلف الفئات الفردية والمؤسسية، بعدما استند الاتحاد القاري في اختيار المرشحين إلى مستوياتهم مع الأندية والمنتخبات خلال الفترة من أغسطس (آب) 2025 حتى يوليو (تموز) 2026.

وفي كواليس الحفل، تبدو المنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا واحدة من أكثر الملفات إثارة للاهتمام، إذ يدخلها الدوسري بطموح كتابة فصل غير مسبوق في تاريخ الجائزة، بينما يحمل البريكان آمال التتويج الأول، مستنداً إلى موسم حافل بالإنجازات، في حين يسعى بيرانوند إلى إعادة اللقب إلى الكرة الإيرانية بعد غياب امتد لـ23 عاماً.

واقتحم البريكان مهاجم الأهلي دائرة المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما لعب دوراً حاسماً في تتويج فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الأول للمباراة النهائية، ليقود الفريق إلى الاحتفاظ باللقب، ويصبح الأهلي ثاني فريق يحقق بطولتين متتاليتين في العصر الحديث للمسابقة.

كما أسهم المهاجم السعودي، البالغ 26 عاماً، في تتويج الأهلي بكأس السوبر السعودية للمرة الثانية، وشارك في جميع مباريات فريقه بالدوري، مسجلاً خمسة أهداف، ليساعده على إنهاء الموسم في المركز الثالث.

وعلى المستوى الدولي، فقد سجل البريكان هدفين في المواجهة الحاسمة أمام إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليسهم في بلوغ المنتخب السعودي النهائيات للمرة السابعة في تاريخه، قبل أن يشارك أساسياً في مبارياته الثلاث بالبطولة.

وبات البريكان أول لاعب من الأهلي السعودي يصل إلى القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهو إنجاز يراه بداية لطموحات أكبر، لا محطة أخيرة في مسيرته.

وقال البريكان، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق الحفل: «فخور وسعيد بوجودي هنا، إنها لحظة لا توصف بالنسبة لي. هذه المرة الأولى التي أحضر فيها، وقد تحقق حلم من أحلام الطفولة، ومهما تحدثت فلن أستطيع وصف هذا الشعور».

وأضاف: «أنا أكثر سعادة بوجودي إلى جانب أسطورة كرة القدم السعودية سالم الدوسري، الذي أتعلم منه كثيراً».

وعن إمكانية الفوز بالجائزة، قال: «سيكون شيئاً عظيماً في بداية مسيرتي، وقد يمثل انطلاقة جديدة لي. منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً».

ورغم أن البريكان قطع رحلة مرهقة من الدوحة، حيث كان يشارك مع المنتخب السعودي، إلى بانكوك لحضور الحفل، قبل العودة إلى ارتباطاته مع الأهلي مساء الجمعة، فإنه اختصر حجم طموحه بقوله: «الموضوع صعب ومتعب، لكن الجائزة تستحق، وإذا كُتبت لي هذه الجائزة فكل شيء يهون».

أما سالم الدوسري، فيدخل المنافسة بسجل تاريخي يجعله أمام فرصة أن يصبح أول لاعب يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا ثلاث مرات، بعدما توج بها في نسختي 2022 و2025.

البريكان وضع بصمة مؤثرة على مسيرة الأهلي في السنوات الأخيرة (الشرق الأوسط)

ويواصل الدوسري، البالغ 35 عاماً، حضوره المؤثر مع الهلال والمنتخب السعودي، إذ قاد «الأخضر» إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعزز قائد الهلال أرقامه القارية بوصوله إلى 110 مباريات في البطولة الآسيوية، و35 هدفاً، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وفي المؤتمر الصحافي، أبدى الدوسري اعتزازه بحضوره إلى جانب مواطنه البريكان، قائلاً: «فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، وترشحي للمرة الثالثة. اليوم أنا وفراس لا نمثل أنفسنا، بل نمثل كرة القدم السعودية».

ووجَّه شكره إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه لكرة القدم السعودية.

وحين سئل عن إمكانية أن يصبح أول لاعب يتوج بالجائزة ثلاث مرات، قال: «من الطبيعي أن يبحث كل لاعب عن كتابة اسمه في التاريخ، لكن الأمر قضاء وقدر، وسواء فزت أو خسرت فلن تكون هذه نهاية المطاف، وسأواصل العمل لتحقيق أهدافي».

كما حملت إجابته عن الاستمرارية مع تقدمه في السن رسالة واضحة بشأن الاحترافية، حين قال: «العمر مجرد رقم، لا أكثر ولا أقل، ولكن لا بد أن تحافظ على نفسك وتعمل أكثر حتى تحصل على نتيجة عملك».

وفي المقابل، يدخل الإيراني علي رضا بيرانوند السباق مدعوماً بأرقام لافتة، خصوصاً على المستوى الدولي، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، رغم خروج إيران من دور المجموعات بفارق الأهداف.

وبرز الحارس البالغ 34 عاماً في مواجهة بلجيكا، التي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما تصدى لسبع محاولات، بينها فرصة خطيرة للبلجيكي ماكسيم دي كويبر، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويمتلك بيرانوند سجلاً دولياً حافلاً، إذ خاض 90 مباراة مع المنتخب الإيراني منذ ظهوره الأول عام 2015، ليصبح أكثر حراس مرمى بلاده مشاركة دولية، فضلاً عن حضوره في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم وكأس آسيا.

وعلى مستوى الأندية، أسهم في وصول تراكتور الإيراني إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، إلى جانب حصول الفريق على المركز الثاني في الدوري المحلي، وضمان التأهل المباشر مجدداً إلى البطولة القارية.

الثلاثي الآسيوي المرشح للجائزة في لقطة جماعية قبل المؤتمر الصحافي في بانكوك (الشرق الأوسط)

ويحمل ترشح بيرانوند خصوصية تاريخية، إذ يعد ثاني حارس مرمى يصل إلى القائمة النهائية للجائزة بعد السعودي محمد الدعيع عام 1996، كما أنها المرة الثانية التي ينافس فيها على اللقب بعد عام 2019.

وقال الحارس الإيراني خلال المؤتمر الصحافي، عبر مترجم: «إنه شرف كبير أن أكون بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وأن أمثل شعبي وبلادي. لقد كنت مرشحاً في عام 2019، واليوم أعود بعد سبع سنوات، وهذا يعكس استمرارية مستواي والجهود التي بذلتها طوال هذه الفترة».

وأشاد بمنافسيه السعوديين، مؤكداً أنه تابع مبارياتهما مع نادييهما في دوري أبطال آسيا، ويعرف جيداً إمكاناتهما.

وعن إمكانية تتويجه، قال: «مرّت 23 سنة منذ آخر مرة فاز فيها لاعب إيراني بهذه الجائزة. وإذا تحقق ذلك، فسيكون شرفاً كبيراً لي ولكرة القدم الإيرانية ولشعب بلادي».

وأضاف: «ربما يعرف كثيرون حجم الصعوبات والأوقات القاسية التي مررت بها في حياتي حتى أصبحت لاعب كرة قدم، ولهذا فإن الفوز بالجائزة سيعني لي الكثير».

وبين طموح الدوسري في كتابة تاريخ جديد، ورغبة البريكان في تتويج موسم استثنائي، وسعي بيرانوند إلى إنهاء غياب إيراني طويل، تبقى هوية الفائز معلقة حتى لحظة إعلان النتائج، وإن كانت إنجازات مهاجم الأهلي الحاسمة في البطولة القارية تمنحه حجة قوية في سباق الجائزة.

ولا تقتصر المنافسة في بانكوك على جائزة أفضل لاعب، إذ تشهد جائزة أفضل لاعبة في آسيا سباقاً ثلاثياً بين الأسترالية هولي مكنمارا، والكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ، والكورية الجنوبية كيم هي ري.

سالم الدوسري يتطلع لرقم قياسي في تاريخ الجائزة (الشرق الأوسط)

وتدخل مكنمارا المنافسة بعد موسم سجلت خلاله 12 هدفاً في 18 مباراة بالدوري الأسترالي، وتوجت بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، كما تصدرت هدافات دوري أبطال آسيا للسيدات بأربعة أهداف.

أما كيم كيونغ يونغ، فقد قادت نادي نايغوهيانغ الكوري الشمالي إلى لقب دوري أبطال آسيا للسيدات، في إنجاز تاريخي لأندية بلادها، ونالت جائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما تعتمد كيم هي ري على خبرتها الدولية الكبيرة، بعدما وصلت إلى 148 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويمتد الاهتمام السعودي في الحفل إلى الجوائز المؤسسية، مع ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد وطني.

وعلى هامش الحفل، كانت بانكوك قد شهدت اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي صادق على قرار إعادة جدولة كأس آسيا السعودية 2027، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2027 إلى 21 يناير (كانون الثاني) 2028.

وأكد الشيخ سلمان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع، أن قرار التأجيل جاء بالتوافق بين الأطراف المعنية، بهدف ضمان إقامة البطولة في أفضل الظروف الممكنة.

وقال: «كان الاجتماع قصيراً، والنقاط المدرجة على جدول الأعمال قليلة، وكان أبرزها تأجيل كأس آسيا. وأعتقد أن الجميع متفق على رغبتنا في مشاهدة هذه البطولة في أفضل توقيت، وذلك بالاتفاق مع اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأضاف: «ندرك أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سينظم أفضل بطولة على مر تاريخ كأس آسيا، ونتمنى له التوفيق».

وعن تأثير تعديل الموعد على التحضيرات التنظيمية، أوضح رئيس الاتحاد الآسيوي: «القرار مشترك بين جميع الأطراف، سواء اللجنة المنظمة أو الاتحاد السعودي أو الاتحاد الآسيوي، وكذلك بعد الاستماع إلى آراء المنتخبات المشاركة. نحن نريد أن تقام البطولة في أفضل الأجواء وأن نختار التوقيت الأنسب لها».

وفي حديثه عن المشهد داخل الاتحاد القاري، كشف الشيخ سلمان عن حالة من التوافق بين الاتحادات الوطنية، قائلاً: «أرى أن هناك توافقاً بنسبة 90 في المائة، وهذا أمر إيجابي. وإذا كانت هناك ثلاثة أو أربعة اتحادات غير متفقة أو لديها رأي آخر، فهذا أمر طبيعي».

وأضاف: «من الصعب أن تجد توافقاً بنسبة 100 في المائة، لكن إذا وصلنا إلى 90 أو 95 في المائة، فإنني أعتقد أننا نعدّ ذلك نجاحاً».