دورتموند يطوي الجدل حول احتفال نميشا بعد محادثات داخليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343105-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
دورتموند يطوي الجدل حول احتفال نميشا بعد محادثات داخلية
فيليكس نميشا يحتفل بتسجيله الهدف الأول لفريقه (أ.ف.ب)
قال لارس ريكن، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني، إنه تحدّث مع لاعب الوسط فيليكس نميشا بشأن احتفاله المثير للجدل عقب تسجيل الأهداف، مؤكداً أن اللاعب شدد على أنه لم يقصد الإساءة أو التقليل من احترام أي طرف من خلال الإشارة التي يؤديها.
وقال ريكن لشبكة «سكاي» التلفزيونية: «نحترم عقيدته المسيحية، وقد أوضح لنا أنه لم يقصد من خلال إشارته الإساءة أو التمييز أو حتى التبشير، وهذا هو النهج الذي التزم به منذ يومه الأول مع بوروسيا دورتموند».
وأكد ريكن تقدير دورتموند لفيليكس بوصفه لاعباً وشخصاً، موضحاً أنه أجرى معه «محادثة اتسمت بالثقة المتبادلة... نريد أن نكتفي بذلك، ونعود إلى التركيز على الأمور المتعلقة بالملعب».
وأثار الاحتفال المتكرر لنميشا انتقادات واسعة، بما في ذلك من بعض مشجعي دورتموند، إذ يرفع اللاعب يديه إلى رأسه، وهو راكع، ثم ينزع تاجاً وهمياً، ويضعه أمامه على العشب.
وكان نميشا قد أوضح أن احتفاله يرمز إلى «وضع تاجي أمام الملك الذي سيأتي قريباً، والإشارة إلى يسوع، أملي ومصدر قوتي».
يسعى ريال مدريد إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف سيلتا فيغو على ملعبه «سانتياغو برنابيو» (د.ب.أ)
تدخل المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مرحلة جديدة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل سعي برشلونة إلى الحفاظ على موقعه في القمة، وملاحقة ريال مدريد الذي يمر بمرحلة مميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يتطلع أتلتيكو مدريد إلى الاقتراب من فرق المقدمة ومواصلة تحسين نتائجه، مع استئناف منافسات المسابقة بعدد من المواجهات المهمة في الجولة الـ13.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، و5 نقاط على أتلتيكو، صاحب المركز الثالث. ويستضيف الفريق الكتالوني فياريال يوم الأحد في مواجهة لا تخلو من الصعوبة، رغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول المسابقة؛ إذ يحتل الضيوف المركز الـ8 برصيد 15 نقطة، ويأملون استغلال نتائجهم الجيدة نسبياً أمام برشلونة على ملعبه.
ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - 1، وهي نتيجة عززت موقعه في الصدارة، رغم أن خسارته أمام غريمه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها على ملعب «كامب نو» تظل من أبرز محطات مشواره هذا الموسم. ويعول الفريق على قوته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والضغط المتواصل، بعدما سجل 16 هدفاً في آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات.
لكن فياريال لن يكون خصماً سهلاً، بعدما استعاد توازنه بالفوز على خيتافي 2 - 0، في نتيجة مهمة للفريق عقب اكتفائه بانتصارين خلال مبارياته الـ5 السابقة.
وسيكون على برشلونة الحذر من الهجمات المرتدة للفريق الضيف، الذي يحتاج في الوقت نفسه إلى تحسين تنظيمه الدفاعي للحد من خطورة أصحاب الأرض، خصوصاً في ظل الفاعلية الهجومية التي أظهرها الفريق الكتالوني مؤخراً.
من جانبه، يسعى ريال مدريد إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف سيلتا فيغو على ملعب «سانتياغو برنابيو» السبت، في اختبار جديد للفريق الذي يعيش مرحلة مميزة منذ تولي مورينيو المسؤولية، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً.
وأنهى ريال مدريد مبارياته قبل فترة التوقف الدولي بفوز كبير على مضيفه بلنسية بـ3 أهداف دون رد، بعدما كان تغلب على برشلونة 2 - 1 في ختام مبارياته خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليؤكد امتلاكه زخماً كبيراً قبل استئناف المنافسات. ويبرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بوصفه أحد أهم أسلحة الفريق، بعدما سجل 13 هدفاً في أول 12 مباراة له بالدوري هذا الموسم. كما يستعيد الفريق جهود البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب انتهاء عقوبة إيقافه 4 مباريات، بينما يستمر غياب مواطنه رودريغو بسبب إصابة في الركبة، مع توقعات بعدم عودته قبل يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعلى الجانب الآخر، يحاول سيلتا فيغو تجاوز تراجع نتائجه في الدوري، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 5 مباريات، وكانت الخسارة من نصيبه في الأخيرة منها أمام رايو فايكانو بـ3 أهداف دون رد. لكنه يدخل اللقاء بمعنويات أفضل عقب فوزه بخماسية نظيفة على سالامانكا في «كأس ملك إسبانيا».
وفي مواجهة أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على خيتافي يوم الأحد، في لقاء يتطلع خلاله فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى مواصلة الاقتراب من فرق المقدمة، مستفيداً من تفوقه الواضح في المواجهات المباشرة الأخيرة، بينما يأمل أصحاب الأرض استعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج السلبية.
ولم يقدم خيتافي مستويات مقنعة خلال مبارياته الـ5 الأخيرة؛ إذ فشل في التسجيل في 3 منها، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، بعدما استقبل 10 أهداف. كما خسر آخر مباراة له على أرضه أمام برايتون بهدف دون رد، لكنه فاز على إشبيلية 3 - 1 في ظهوره السابق على ملعبه.
في المقابل، حقق أتلتيكو انتصارين في آخر 5 مباريات، من بينهما الفوز خارج ملعبه على ليفانتي بهدفين دون رد، والتغلب على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف. كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال تلك الفترة. ويمنحه سجله أمام خيتافي أفضلية إضافية، بعدما فاز في آخر 3 مواجهات بينهما، ولم يسجل خيتافي سوى هدف واحد في تلك المباريات، مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه.
وتنطلق الجولة الـ13 الجمعة بمباراة أتلتيك بلباو وإسبانيول، ثم يلتقي يوم السبت ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا، ورايو فايكانو مع بلنسية، وإشبيلية مع ريال بيتيس. ويشهد يوم الأحد مباراتي راسينغ سانتاندير مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ملقة، على أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة ليفانتي وإلتشي.
الاتحاد الإنجليزي بحث الطعن في أهلية إنفانتينو لولاية رابعة بـ«فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343144-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
الاتحاد الإنجليزي بحث الطعن في أهلية إنفانتينو لولاية رابعة بـ«فيفا»
جياني إنفانتينو (رويترز)
بحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية الطعن قانونياً في أهلية جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لخوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل؛ سعياً لمنعه من تولي ولاية رئاسية رابعة، لكنه خلص إلى أن أي تحرك من هذا النوع لن يحقق النتيجة المرجوة.
وكشف الاتحاد الإنجليزي عن أنه درس إمكانية الاعتراض على ترشح إنفانتينو، لكنه لا يرى أن الطعن سيؤدي إلى استبعاده من السباق، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه المرشح المنافس في الانتخابات، فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
ويتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» منذ عام 2016، وكان الاتحاد الدولي قد أقرّ خلال فترة قيادته نظاماً يحدد عدد الولايات الرئاسية بثلاث، إلا أن مجلس «فيفا» قرر في عام 2022 عدم احتساب الفترة التي قضاها إنفانتينو بين 2016 و2019، بصفتها استكمالاً للولاية الأخيرة لسلفه سيب بلاتر، الذي استقال قبل انتهاء مدته.
وحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، كانت منظمة «فير سكوير» المعنية بحقوق الإنسان قد خاطبت الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق من الشهر الحالي، مطالبة إياه بالتحرك ضد قرار «فيفا»، عادَّة أن استثناء الفترة الأولى من حساب الولايات يتعارض مع روح اللوائح وأهدافها، وداعية إلى مطالبة لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي بمنع إنفانتينو من الترشح.
وردت رئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت على المنظمة بأن الاتحاد درس إمكانية تحدي أهلية إنفانتينو، لكنه لا يعتقد أن هذا المسار سيحقق النتيجة المطلوبة، موضحة أن الإجراءات التي اتبعها «فيفا» أدت إلى استبعاد الفترة الأولى من احتساب الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
وقالت هيويت في مراسلات اطلعت عليها «بي بي سي»: «بعد دراسة العملية بالتفصيل، لا نعتقد أن الطعن سينجح».
في المقابل، انتقدت منظمة «فير سكوير» موقف الاتحاد الإنجليزي، عادَّة أن التخلي عن المسارات القانونية المتاحة يبعث برسالة إلى إنفانتينو بأنه قادر على التصرف دون مساءلة، ودعت هيويت إلى إبقاء الخيارات مفتوحة، خصوصاً أن عضويتها في مجلس «فيفا» تمنحها موقعاً قوياً للمطالبة بتوضيحات بشأن استبعاد الولاية الأولى.
وكان ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في «فيفا»، قد أشار إلى إمكانية لجوء اتحاد وطني أو اتحاد قاري إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في أهلية إنفانتينو، لكنه عدّ أن موقف الاتحادات الأوروبية بات أكثر تعقيداً بعد إعلان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ترشحه لولاية رابعة، رغم تأكيده في عام 2024 عدم رغبته في إعادة انتخابه.
وكان الاتحاد الإنجليزي من بين الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو عقب الأزمة التي أثارها مشروعه المتعثر لبيع حصص في كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص.
كما سبق لهيويت أن قالت إن إنفانتينو غير مؤهل لقيادة كرة القدم العالمية ما لم يكشف عن وثائق ويجيب عن تساؤلات تتعلق بخطة «فيفا فورورد إنتربرايز».
ويأتي ذلك في وقت يدعم فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ترشح ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، في حين أكد الاتحاد الإنجليزي معارضته إعادة انتخاب رئيس «فيفا» الحالي والتزامه بتقديم الدعم الكامل للمرشح الفرنسي.
انفصال ليستر سيتي عن راعيه إثر جدل حول شراكة مع ممثلة إباحيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343138-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
انفصال ليستر سيتي عن راعيه إثر جدل حول شراكة مع ممثلة إباحية
ليستر سيتي ينهي شراكته مع «بي سي غايم» بعد موجة استياء جماهيري من تعيين ممثلة إباحية سفيرةً للشركة (رويترز)
أنهى نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لعام 2016، شراكته مع الراعي الرئيسي على قمصانه «بي سي غايم»، بعدما أثار تعيين شركة المراهنات ممثلة إباحية سفيرةً لها موجة استياء بين المشجعين.
وكانت شركة الألعاب المشفرة، التي أصبحت راعياً لليستر عام 2024، قد عيّنت إيفا إلفي سفيرة لعلامتها التجارية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأصدرت مجموعة المشجعين «فوكسز تراست» بياناً في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أعربت فيه عن استيائها من هذه الشراكة.
وقالت: «يمكن أن تكون للمقامرة والمواد الإباحية آثار مدمرة على حياة الناس، ولا سيما الشباب».
وتابعت: «إن شراكات كهذه تتيح لهذين العالمين الوصول إلى جمهور أوسع، والشراكة مع ليستر سيتي تربطهما بالنادي. هل هذا ما أصبحنا عليه الآن؟».
وأصدر ليستر، الذي يلعب حالياً في الدرجة الثالثة من كرة القدم الإنجليزية، بياناً الأربعاء قال فيه إن النادي و«(بي سي غايم) توصلا إلى اتفاق متبادل لإنهاء شراكتهما التجارية بأثر فوري».
وأضاف: «يأتي هذا القرار بعد مناقشات بناءة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة؛ حيث أدركنا اختلاف أولوياتنا التجارية في المرحلة المقبلة».
وشكر النادي «بي سي غايم» على «النهج البنّاء الذي اتبعته في التوصل إلى هذا الاتفاق».
ولم يتطرق البيان إلى الاعتراضات التي عبّر عنها المشجعون.
وكان ليستر قد فاجأ الأوساط الرياضية عندما توّج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن يضيف إلى سجله لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 5 أعوام.
لكن النادي واجه أوقاتاً صعبة في السنوات الأخيرة، ويحتل حالياً المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الثالثة.