عبّر فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عن امتنانه للدعم الذي تلقاه بعد مرضه، لكنه قال، اليوم الخميس، إنه يتوق للعودة إلى وضعه الطبيعي في كرة القدم مع التركيز على النتائج.
ويعود كومباني إلى مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ غداً الجمعة بعد نحو شهر. ونُقل المدرب البلجيكي سريعاً إلى المستشفى في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد سقوطه مغشياً عليه خلال حصة تدريبية للفريق الثاني؛ حيث كان يعاني من فيروس في الأيام التي سبقت ذلك.
وقد شُخصت حالته على أنها التهاب سحائي، وخرج من المستشفى بعد بضعة أيام.
وقال كومباني، في مؤتمر صحافي وهو يرتدي ضمادة على كتفه بعد خضوعه لجراحة لا علاقة لها بالفيروس: «أنا ممتن للدعم الذي تلقيته. تلقيت دعماً فورياً من النادي والأطباء. تحاول ألا تفكر فيما كان يمكن أن يحدث».
وتحدث كومباني قبل مباراة بايرن ميونيخ ضد كولن في الدوري غداً الجمعة، قائلاً إنه خضع لعشرات الفحوصات وإنه بصحة جيدة.
وأضاف: «أشعر أنني بخير. مررت بفترة طويلة... والآن حان وقت الخطوة التالية. أود فقط أن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن».
وقال كومباني، الذي يخوض موسمه الثالث مع بايرن، إنه من المثير للاهتمام رؤية الفريق من منظور مختلف، لا سيما فوزه 2 - صفر على ملعب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وحقق بايرن 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في مبارياته الخمس تحت قيادة المدرب المساعد آرون دانكس.
ويتصدر النادي البافاري الدوري الألماني متقدماً على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، كما أنه لم يخسر في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وقال كومباني: «أنا هنا، وما حدث قد حدث، ويمكن أن يحدث لأي شخص. بداية من الغد، ستعود الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بالمباريات التي خسرناها وانتصرنا فيها، ونأمل أن تكون هذه هي الأولوية».