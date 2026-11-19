يسعى ريال مدريد إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف سيلتا فيغو على ملعبه «سانتياغو برنابيو» (د.ب.أ)

تدخل المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مرحلة جديدة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل سعي برشلونة إلى الحفاظ على موقعه في القمة، وملاحقة ريال مدريد الذي يمر بمرحلة مميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يتطلع أتلتيكو مدريد إلى الاقتراب من فرق المقدمة ومواصلة تحسين نتائجه، مع استئناف منافسات المسابقة بعدد من المواجهات المهمة في الجولة الـ13.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، متفوقاً بفارق 3 نقاط على ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، و5 نقاط على أتلتيكو، صاحب المركز الثالث. ويستضيف الفريق الكتالوني فياريال يوم الأحد في مواجهة لا تخلو من الصعوبة، رغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول المسابقة؛ إذ يحتل الضيوف المركز الـ8 برصيد 15 نقطة، ويأملون استغلال نتائجهم الجيدة نسبياً أمام برشلونة على ملعبه.

يدخل برشلونة مباراة فياريال بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - 1 (د.ب.أ)

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - 1، وهي نتيجة عززت موقعه في الصدارة، رغم أن خسارته أمام غريمه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها على ملعب «كامب نو» تظل من أبرز محطات مشواره هذا الموسم. ويعول الفريق على قوته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والضغط المتواصل، بعدما سجل 16 هدفاً في آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات.

لكن فياريال لن يكون خصماً سهلاً، بعدما استعاد توازنه بالفوز على خيتافي 2 - 0، في نتيجة مهمة للفريق عقب اكتفائه بانتصارين خلال مبارياته الـ5 السابقة.

وسيكون على برشلونة الحذر من الهجمات المرتدة للفريق الضيف، الذي يحتاج في الوقت نفسه إلى تحسين تنظيمه الدفاعي للحد من خطورة أصحاب الأرض، خصوصاً في ظل الفاعلية الهجومية التي أظهرها الفريق الكتالوني مؤخراً.

من جانبه، يسعى ريال مدريد إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف سيلتا فيغو على ملعب «سانتياغو برنابيو» السبت، في اختبار جديد للفريق الذي يعيش مرحلة مميزة منذ تولي مورينيو المسؤولية، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً.

وأنهى ريال مدريد مبارياته قبل فترة التوقف الدولي بفوز كبير على مضيفه بلنسية بـ3 أهداف دون رد، بعدما كان تغلب على برشلونة 2 - 1 في ختام مبارياته خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليؤكد امتلاكه زخماً كبيراً قبل استئناف المنافسات. ويبرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بوصفه أحد أهم أسلحة الفريق، بعدما سجل 13 هدفاً في أول 12 مباراة له بالدوري هذا الموسم. كما يستعيد الفريق جهود البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب انتهاء عقوبة إيقافه 4 مباريات، بينما يستمر غياب مواطنه رودريغو بسبب إصابة في الركبة، مع توقعات بعدم عودته قبل يناير (كانون الثاني) المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يحاول سيلتا فيغو تجاوز تراجع نتائجه في الدوري، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 5 مباريات، وكانت الخسارة من نصيبه في الأخيرة منها أمام رايو فايكانو بـ3 أهداف دون رد. لكنه يدخل اللقاء بمعنويات أفضل عقب فوزه بخماسية نظيفة على سالامانكا في «كأس ملك إسبانيا».

وفي مواجهة أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على خيتافي يوم الأحد، في لقاء يتطلع خلاله فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى مواصلة الاقتراب من فرق المقدمة، مستفيداً من تفوقه الواضح في المواجهات المباشرة الأخيرة، بينما يأمل أصحاب الأرض استعادة التوازن بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يقدم خيتافي مستويات مقنعة خلال مبارياته الـ5 الأخيرة؛ إذ فشل في التسجيل في 3 منها، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، بعدما استقبل 10 أهداف. كما خسر آخر مباراة له على أرضه أمام برايتون بهدف دون رد، لكنه فاز على إشبيلية 3 - 1 في ظهوره السابق على ملعبه.

في المقابل، حقق أتلتيكو انتصارين في آخر 5 مباريات، من بينهما الفوز خارج ملعبه على ليفانتي بهدفين دون رد، والتغلب على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف. كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال تلك الفترة. ويمنحه سجله أمام خيتافي أفضلية إضافية، بعدما فاز في آخر 3 مواجهات بينهما، ولم يسجل خيتافي سوى هدف واحد في تلك المباريات، مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه.

وتنطلق الجولة الـ13 الجمعة بمباراة أتلتيك بلباو وإسبانيول، ثم يلتقي يوم السبت ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا، ورايو فايكانو مع بلنسية، وإشبيلية مع ريال بيتيس. ويشهد يوم الأحد مباراتي راسينغ سانتاندير مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ملقة، على أن تختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة ليفانتي وإلتشي.