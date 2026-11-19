أنهى نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لعام 2016، شراكته مع الراعي الرئيسي على قمصانه «بي سي غايم»، بعدما أثار تعيين شركة المراهنات ممثلة إباحية سفيرةً لها موجة استياء بين المشجعين.
وكانت شركة الألعاب المشفرة، التي أصبحت راعياً لليستر عام 2024، قد عيّنت إيفا إلفي سفيرة لعلامتها التجارية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأصدرت مجموعة المشجعين «فوكسز تراست» بياناً في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أعربت فيه عن استيائها من هذه الشراكة.
وقالت: «يمكن أن تكون للمقامرة والمواد الإباحية آثار مدمرة على حياة الناس، ولا سيما الشباب».
وتابعت: «إن شراكات كهذه تتيح لهذين العالمين الوصول إلى جمهور أوسع، والشراكة مع ليستر سيتي تربطهما بالنادي. هل هذا ما أصبحنا عليه الآن؟».
وأصدر ليستر، الذي يلعب حالياً في الدرجة الثالثة من كرة القدم الإنجليزية، بياناً الأربعاء قال فيه إن النادي و«(بي سي غايم) توصلا إلى اتفاق متبادل لإنهاء شراكتهما التجارية بأثر فوري».
وأضاف: «يأتي هذا القرار بعد مناقشات بناءة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة؛ حيث أدركنا اختلاف أولوياتنا التجارية في المرحلة المقبلة».
وشكر النادي «بي سي غايم» على «النهج البنّاء الذي اتبعته في التوصل إلى هذا الاتفاق».
ولم يتطرق البيان إلى الاعتراضات التي عبّر عنها المشجعون.
وكان ليستر قد فاجأ الأوساط الرياضية عندما توّج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن يضيف إلى سجله لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 5 أعوام.
لكن النادي واجه أوقاتاً صعبة في السنوات الأخيرة، ويحتل حالياً المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الثالثة.