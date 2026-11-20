تصدر البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، الخميس، مستفيداً من تحسن الأحوال الجوية، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في شل الحصة الأولى.

وسجل راسل، الفائز بسباق لاس فيغاس عام 2024، أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و47.272 ثانية على حلبة الشوارع الممتدة على مسافة 6.2 كيلومتر.

وحل الفرنسي بيار غاسلي، سائق ألبين، ثانياً بفارق 0.071 ثانية عن راسل، فيما احتل شارل لوكلير، سائق فيراري من موناكو، المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و47.605 ثانية.

وانطلقت الحصة الثانية وسط ظروف صعبة على حلبة غمرتها مياه الأمطار، قبل أن يسمح التحسن التدريجي للأحوال الجوية للسائقين بالانتقال من إطارات الأمطار الغزيرة إلى الإطارات المخصصة للظروف الجوية المتوسطة.

وتوقفت التجارب لفترة وجيزة إثر رفع العلم الأحمر، بعدما تسببت الرياح في تطاير حطام إلى مسار الحلبة.

وسجل راسل أسرع لفة بعدما جف المسار بالقدر الكافي، ما أتاح للفرق فرصة جمع بيانات أكثر دقة استعداداً للتجارب التأهيلية.

في المقابل، لم تحقق الفرق استفادة تُذكر من الحصة الأولى، إذ دفعت المياه الراكدة وانخفاض درجات الحرارة معظم السائقين إلى البقاء في مرائب الصيانة، وسط إحجام الفرق عن المجازفة في ظروف جوية لا يُتوقع استمرارها خلال بقية أيام السباق.

وكادت الظروف الصعبة أن تتسبب في حادث للسائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، بعدما انزلقت سيارته فوق المياه خلال اللفة الأخيرة من الحصة الأولى واقتربت من الحواجز.

ووصف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول والفائز بسباق لاس فيغاس العام الماضي، حالة المسار عبر جهاز الاتصال بالفريق، قائلًا: «المضمار أشبه بحلبة للتزلج على الجليد».

وزادت بركة مياه كبيرة عند المنعطف الثاني عشر، إلى جانب صعوبة بلوغ درجة الحرارة المثالية للإطارات، من حجم التحديات التي واجهت السائقين على الحلبة تحت الأضواء الكاشفة.

ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية، مع أجواء جافة وإن بقيت باردة، خلال التجارب التأهيلية والنسخة الرابعة من جائزة لاس فيغاس الكبرى، المقرر إقامتها مساء السبت.