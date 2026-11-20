أعرب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن ثقته بقوة موقفه القانوني في النزاع بشأن مستقبل نظام الصعود والهبوط بين الدرجتين الأولى والثانية، عقب يومين من جلسات الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» في العاصمة مكسيكو سيتي، على خلفية الطعن الذي تقدمت به خمسة أندية من الدرجة الثانية.

وتطعن الأندية الخمسة في اللوائح المنظمة للعلاقة بين الدرجتين، مؤكدة أن قرار تعليق نظام الصعود والهبوط، الذي اتُخذ عام 2020، كان إجراءً مؤقتاً يمتد لستة مواسم فقط، في حين لا تتضمن اللوائح الحالية أي نص يضمن استئناف العمل بهذا النظام.

وقال إينيغو ريسترا، الأمين العام للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، للصحافيين عقب انتهاء جلسات الاستماع، الخميس: «قدم الاتحاد دفاعاً قوياً».

ورفض ريسترا الكشف عن تفاصيل المرافعات، نظراً إلى سرية الإجراءات القانونية، لكنه أكد ثقته بأن القرارات التي اتخذها الاتحاد تتوافق مع لوائحه وأنظمته.

وأضاف: «استمع القضاة إلى جميع الأطراف، وأصبحت لديهم الصورة كاملة، والأمر الآن متروك لهم لاتخاذ القرار».

من جانبه، تحفظ ألبرتو كاستيانوس، رئيس نادي ليونيس نيغروس وأحد ممثلي الأندية المدعية، على التعليق بشأن مجريات الجلسات.

وقال: «جئنا للدفاع عن موقفنا ومحاولة إلغاء هذا القرار، وقد بذلنا كل ما في وسعنا. علينا الآن الانتظار، فالأمر لم يعد بأيدينا».

وأوضح كاستيانوس أنه لا يعرف موعد صدور الحكم، رغم ترجيح تقارير إعلامية محلية صدوره خلال ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين، في حين لم تحدد محكمة التحكيم الرياضية أي جدول زمني لإعلان قرارها.

وكان الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قد قرر تعليق نظام الصعود والهبوط في أبريل (نيسان) 2020، على خلفية الصعوبات المالية التي واجهتها أندية الدرجة الثانية، بموجب اتفاق كان مقرراً أن يمتد لستة مواسم.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعناً سابقاً تقدمت به ستة أندية، وقضت باستمرار تعليق النظام خلال موسم 2025-2026.

وتتمسك أندية ليونيس نيغروس وأتلتيكو لا باز وأتلتيكو موريليا وكانكون ومينيروس دي زاكاتيكاس بموقفها القائل إن فترة التعليق انتهت بنهاية الموسم الماضي، مستندة في طعنها الحالي إلى المادة 35 من لائحة الدوري المكسيكي لموسم 2026-2027، التي تنص على عدم تطبيق نظام الصعود والهبوط بين الدرجتين.

ولم يقتصر الجدل على أروقة القضاء الرياضي، إذ تقدم مجلس الشيوخ المكسيكي بمقترح يهدف إلى ضمان تطبيق نظام الصعود والهبوط وفقاً لمبدأ الجدارة الرياضية، فيما تواصل هيئة المنافسة الاقتصادية تحقيقاتها بشأن ممارسات احتكارية محتملة تتعلق بفرص الوصول إلى كرة القدم الاحترافية.

وأكد كاستيانوس أهمية هذين المسارين بالنسبة إلى الأندية، واصفاً إياهما بأنهما «جبهات مهمة أخرى»، ومعرباً عن أمله في استمرار الجهود على المسارين بالتوازي مع الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية.