أبدى الياباني كوزو تاشيما استعداده للتعاون مع الفرنسي فيليب ديالو في سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بهدف التصدي لمساعي الرئيس الحالي، السويسري جياني إنفانتينو، للفوز بولاية رابعة مثيرة للجدل، مشيراً إلى أنه لم يتواصل بعد مع المسؤول الفرنسي.

ورغم محدودية حظوظ تاشيما وديالو في خلافة إنفانتينو خلال الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، لا يزال أمامهما متسع من الوقت لاستقطاب تأييد الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا»، التي تبدو حتى الآن أكثر ميلاً لدعم الرئيس الحالي.

وقال تاشيما، خلال مؤتمر صحافي استمر 40 دقيقة: «نتشارك بعض المواقف الأخلاقية والقيم، لذا فهو شخص مناسب للغاية للتعاون معه. لا أنظر إلى ديالو بوصفه منافساً أو خصماً، فهدفي الوحيد هو إحداث تغيير في (فيفا)».

وأضاف: «يتمسك ديالو بمعايير صارمة فيما يتعلق بالحوكمة، ويتمتع بخبرة إدارية واسعة. أنا أثق به، ولا أفكر في الوقت الراهن في الانسحاب من السباق الانتخابي».

ويخوض تاشيما الانتخابات رغم إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، دعمه لإنفانتينو، وهو الموقف الذي أُعلن عنه الشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي.

وركز تاشيما في حديثه على مجموعة من المبادئ الأساسية، مكرراً مصطلحات «النزاهة والإنصاف والثقة والشفافية» لتوضيح دوافع ترشحه، علماً أنه يُعد من الشخصيات المعروفة في أوساط كرة القدم، رغم عدم تمتعه بشهرة واسعة خارجها.

وأوضح المسؤول الياباني: «لا أسعى لمجرد أن أصبح رئيساً لـ(فيفا)، بل أريد أن أجعل المنظمة أفضل. وتولي الرئاسة هو الطريق الأقصر لتحقيق ذلك. أريد تطهير الاتحاد وتحويله إلى مؤسسة عادلة، والمساهمة في إعادة بناء المنظمة بأكملها».

وسبق لتاشيما أن تولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم، ويشغل حالياً منصب رئيسه الفخري، فضلاً عن عضويته في مجلس «فيفا»، الهيئة الحاكمة للاتحاد الدولي التي تضم 37 عضواً.

واعتبر تاشيما أن وصفه في بعض وسائل الإعلام بأنه شخصية «غير لافتة للأنظار» يمثل إشادة به وليس انتقاداً له، وقال: «لا بأس بذلك. لست مضطراً إلى أن أكون تحت الأضواء، فالأضواء ينبغي أن تُسلط على اللاعبين».

وجدد المسؤول الياباني انتقاداته لإنفانتينو، التي سبق أن عبّر عنها عند إعلان ترشحه في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبراً أن الانتخابات المقبلة ستشكل اختباراً لقدرة الاتحاد الدولي على الإصلاح والتغيير.

وقال: «أسوأ سيناريو هو بقاء إنفانتينو في منصبه دون إجراء انتخابات. أرى أن ذلك يمثل اختباراً لمدى امتلاك (فيفا) القدرة الحقيقية على الإصلاح الذاتي».

وتابع: «قام إنفانتينو بالعديد من الأمور التي تدفعنا إلى التشكيك في نزاهته. الإيرادات المتأتية من كأس العالم أو أي مصدر آخر ليست ملكاً له، بل هي ملك لـ(فيفا)».

وأقر تاشيما بصعوبة المعركة الانتخابية التي يخوضها، لكنه شدد مجدداً على أن السيناريو الأسوأ، من وجهة نظره، يتمثل في ترشح إنفانتينو لولاية جديدة دون أي منافس.

وبلغت عائدات إنفانتينو المالية نحو ستة ملايين دولار خلال العام الماضي، وفقاً لأسعار الصرف الحالية.

وفي حال استمرار المرشحين الثلاثة في السباق الانتخابي، يتطلب الفوز من الجولة الأولى الحصول على أصوات ثلثي الاتحادات المؤهلة للتصويت، على أن يُستبعد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات في حال الانتقال إلى الجولة الثانية، التي تُحسم بالأغلبية البسيطة.

أما في حال انحصار المنافسة بين مرشحين اثنين، فسيحتاج إنفانتينو إلى أصوات 106 اتحادات من أصل 211، بافتراض مشاركة جميع الاتحادات الأعضاء في التصويت، لضمان إعادة انتخابه.

ووفقاً لإحصاء غير رسمي أعدته وكالة «أسوشييتد برس»، يحظى إنفانتينو حتى الآن بدعم 105 اتحادات وطنية، استناداً إلى إعلانات التأييد الصادرة قبل إغلاق باب الترشح للانتخابات، علماً أن عملية التصويت تُجرى بالاقتراع السري.