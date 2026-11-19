أكدت لورا ماكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أن ترشح رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، لا يهدف إلى استبدال شخص بآخر بقدر ما يسعى إلى إحداث تغيير جذري في أسلوب إدارة المنظمة الكروية العالمية.

وقالت ماكاليستر، التي أصبحت عام 2023 أول امرأة تُنتخب نائبة لرئيس الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ديالو «رجل يتمتع بالنزاهة»، مشيرة إلى أن قيمه تتوافق مع تلك التي يتبناها «يويفا»، والتي تعدُّها أساسية لتغيير نهج إدارة الاتحاد الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي في طليعة المعارضين لإنفانتينو، لا سيما فيما يتعلق بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز»، الذي كان يهدف إلى بيع حصص في الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، ووصفه «يويفا» بأنه «صفقة رديئة وغامضة عُقدت خلف الأبواب المغلقة».

ورفضت ماكاليستر التقليل من شأن ترشح ديالو، بعدما عدَّه البعض مرشحاً انتقالياً إثر عزوف أسماء أخرى عن خوض السباق، من بينها رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، الكندي فيكتور مونتالياني، والمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.

وقالت في مقابلة هاتفية، الأربعاء: «كنا ندرك أن العثور على مرشح مناسب يحمل برنامجاً قائماً على تغيير النهج وتعزيز المساءلة سيكون عملية معقدة».

وأضافت: «فيليب ديالو قادر على القيام بذلك بكفاءة. هل كانت هناك أسماء أخرى مطروحة سابقاً؟ نعم، لكن الأمر يتعلق الآن بتوحيد القيم والتعبير عنها ضمن الإطار الزمني المتاح».

وتابعت: «لا يهم من كان بإمكانه الترشح، فالمسألة تتعلق بالحاضر، ولدينا الآن مرشح قوي وموثوق يستند إلى قيم واضحة».

ويسعى ديالو والرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما إلى منافسة إنفانتينو، الذي يطمح إلى الفوز بولاية رئاسية رابعة وأخيرة، خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«فيفا»، المقرر في العاصمة المغربية الرباط في 18 مارس (آذار) المقبل.

وعن ترشح تاشيما، قالت ماكاليستر: «نكنُّ له احتراماً كبيراً، وقيمه تتماشى مع قيمنا. دعونا ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور».

وشددت على أن المعركة الانتخابية تتجاوز مسألة تغيير القيادة، موضحة: «لم يكن الهدف يوماً إبعاد شخص واحد عن قيادة فيفا، بل إصلاح إطار الحوكمة والتمويل وآلية توزيع الموارد».

ورأت ماكاليستر أن ديالو، المحامي البالغ 63 عاماً، والذي مثّل والده المولود في السنغال فرنسا في منافسات الملاكمة بالألعاب الأولمبية، لا ينبغي النظر إليه بوصفه مرشحاً أوروبياً فحسب.

وقالت: «يتحدث الفرنسية، وهي ميزة مهمة في العديد من الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

ويُعد الاتحاد الأفريقي «كاف» من أبرز داعمي إنفانتينو، وهو موقف يرتبط جزئياً بمشاركة المغرب في استضافة نهائيات كأس العالم 2030، فيما يحظى الرئيس الحالي أيضاً بدعم اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول».

وتمثلت المفاجأة في تحول موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي كان من أبرز المنتقدين لمشروع إنفانتينو، قبل أن يعلن الشهر الماضي دعمه لإعادة انتخابه.

لكن ماكاليستر، القائدة السابقة لمنتخب ويلز للسيدات، أشارت إلى أن الاتحادات القارية لا تصوّت بوصفها كتلة واحدة، ما يتيح لديالو فرصة استقطاب أصوات الاتحادات الوطنية في مختلف القارات.

وقالت المسؤولة الويلزية، البالغة 61 عاماً: «هناك مساحة يمكن لفيليب استثمارها لإقناع بعض الاتحادات الوطنية داخل كل اتحاد قاري بدعم أجندة الإصلاح».

وأضافت: «هناك قدر كبير من الانزعاج من سلوك جياني إنفانتينو، ورغبة في مواجهة تركّز السلطة بين يديه. وهذا أمر ينطبق على كرة القدم العالمية بأسرها، ولا يقتصر على أوروبا، فالقواعد ذاتها تنطبق في كل مكان».

ورأت ماكاليستر، وهي أكاديمية متخصصة في الحوكمة بجامعة كارديف، أن قيم الاتحاد الآسيوي تتوافق مع المبادئ التي يتبناها ديالو.

وأوضحت: «ستقوم حملته على برنامج للتغيير وتحديث الحوكمة وتعزيز المساءلة أمام أصحاب المصلحة الحقيقيين؛ لأن أموال فيفا تعود إلى الاتحادات الوطنية وليس إلى أي فرد».

وتابعت: «سبق للاتحادين الآسيوي وكونكاكاف الانضمام إلى هذه الأجندة التي تدعو إلى عدم تولي الرئيس مهام الإدارة التنفيذية أو التدخل في القرارات».

وكان إنفانتينو يبدو في طريقه إلى الفوز بولاية جديدة بالتزكية، عقب النجاح الكبير لنهائيات كأس العالم 2026، التي استضافتها ثلاث دول للمرة الأولى في تاريخ البطولة، غير أن الكشف عن مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» غيّر المشهد الانتخابي.

وقالت ماكاليستر إن سلسلة من التصرفات والمواقف المثيرة للجدل تراكمت ضد إنفانتينو، مشيرة إلى مشروع بيع الحصص التجارية، فضلاً عن منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «جائزة فيفا للسلام»، وهي خطوة عدَّها بعض المنتقدين محاولة للتملق لقادة العالم.

وأشارت أيضاً إلى الجدل الذي رافق اعتماد فترات التوقف لشرب المياه خلال كأس العالم، وقرار تعليق مفاعيل البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، بناءً على طلب ترمب.

وفي الوقت الذي كان يأمل فيه البعض دخول امرأة السباق على رئاسة الاتحاد الدولي، اعتبرت ماكاليستر أن الظروف ليست مهيأة بعد لهذه الخطوة، سواء بالنسبة إليها أو لرئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس، التي تُعد من أبرز منتقدي إنفانتينو.

واختتمت قائلة: «لا أعتقد بالضرورة أن عالم كرة القدم مستعد حالياً لمرشحة تحمل مشروعاً إصلاحياً، لكنه سيكون مستعداً لذلك قريباً».