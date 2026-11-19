استهلت منتخبات فرنسا وكوريا الجنوبية وإكوادور مشوارها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (دون 17 عاماً)، التي انطلقت الخميس في قطر، بتحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، على غرار كأس العالم للكبار.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً على نظيره منتخب هايتي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً السعودية وأوروغواي.

وافتتح لون ميريفيلد التسجيل لمصلحة فرنسا مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينهي المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز نوهة تيهي تقدم فرنسا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز ماسينات كنسلي بروفيت هدف هايتي الوحيد في الدقيقة 88.

وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما بقي منتخب هايتي من دون رصيد.

وفي المجموعة الثانية، استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره بالفوز على نظيره الأوغندي بثلاثية نظيفة.

تلتقي كوريا الجنوبية مع كاليدونيا الجديدة الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات (رويترز)

وافتتح جي هو كيم التسجيل للمنتخب الكوري الجنوبي مبكراً في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف إيان نام الهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم البديل جي وو كيم الثلاثية في الدقيقة 84.

وحصد المنتخب الكوري الجنوبي، المتوج باللقب الآسيوي مرتين سابقاً، أول ثلاث نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام إكوادور، التي تغلبت بدورها على كاليدونيا الجديدة بهدف دون رد.

وسجل ستيفن جيريرو، مهاجم سانتو دومينغو، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإكوادوري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده بداية ناجحة في البطولة.

وتلتقي كوريا الجنوبية مع كاليدونيا الجديدة، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تواجه إكوادور نظيرتها أوغندا في اليوم ذاته.

ويُعد بلوغ الدور ربع النهائي في نسخة عام 1987 التي استضافتها كندا أبرز إنجاز لكوريا الجنوبية في تاريخ مشاركاتها بمونديال الناشئين، وفق المعلومات الواردة في الخبر، فيما سبق لإكوادور بلوغ الدور ذاته مرتين، في نسخة عام 1995 التي استضافتها على أرضها، ونسخة عام 2015 التي أقيمت في تشيلي.