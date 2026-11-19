أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، تلقي 3 طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) 2027 في الرباط، مقدَّمةً من الفرنسي فيليب ديالو، والرئيس الحالي جاني إنفانتينو، الذي يتعرَّض لضغوط شديدة؛ بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، والياباني كوزو تاشيما.

وأحيلت طلبات الترشح إلى اللجنة الانتخابية لدراستها والبتّ في قبول المرشّحين. ووفقاً لنظام «فيفا» الأساسي والجدول الزمني للانتخابات، ستُخطَر الاتحادات الوطنية الأعضاء بأسماء المرشّحين المقترَحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير (شباط) 2027. ويضم «فيفا» 211 اتحاداً عضواً، لكل منها صوت واحد في الانتخابات الرئاسية. ويحتاج المرشح إلى الأغلبية للفوز.

ويواجه إنفانتينو (56 عاماً) ضغوطاً شديدة للمرة الأولى بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير للفوز بإعادة انتخابه.

ومنذ الكشف في يوليو (تموز) عن الخطة، قاد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بقيادة رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حملة المعارضة له.

وسرعان ما تراجع إنفانتينو عن هذا المقترح في مواجهة موجة واسعة من الانتقادات، إلا أن «يويفا» لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمة في فلوريدا سعياً إلى جمع أدلة تمهيداً لتقديم شكوى محتملة بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد رئيس «فيفا» الحالي في سويسرا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 اتحاداً عضواً، الشهر الماضي، دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو بعدما كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعارضه. انتُخب إنفانتينو للمرة الأولى عام 2016 خلفاً للسويسري المستقيل جوزيف بلاتر إثر فضيحة فساد مدوية في أروقة الاتحاد الدولي، وأُعيد انتخابه في 2019، ثم عام 2023 بالتزكية.

في المقابل، يحظى ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، بدعم الاتحاد الأوروبي الذي قال إن أعضاءه «تعهَّدوا بالإجماع بتقديم دعمهم الكامل» لديالو، وذلك قبل الموعد النهائي لإعلان الترشحات الأربعاء.

ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمة سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

قال ديالو (63 عاماً) الثلاثاء: «لم يعد ممكناً استمرار نمط من الحوكمة الفردية تُتَّخذ فيه أكبر القرارات المتعلقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة، من دون أي شفافية ومن دون استشارة أي طرف، ومن دون المرور عبر اللجنة التنفيذية».

وكان ديالو مدَّ يده إلى تاشيما، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في باريس، متحدثاً عن إمكانية توحيد القوى مع الرئيس الفخري للاتحاد الياباني الذي كان عضواً في مجلس «فيفا».

ردَّ تاشيما، الأربعاء، لصحيفة «ليكيب» الفرنسية بأنه يرغب في «إجراء نقاش» مع ديالو «وإذا طُرحت خلال هذا التبادل مسألة ترشح مشترك أو تقارب، فإنني أنوي فعلاً أن أصغي إليه بذهن منفتح».

ودون إغلاق الباب أمام النقاش، ومع إعلانه أنه «متوافق تماماً» مع رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أثار خصوصاً الحاجة إلى «حوكمة جماعية» على رأس «فيفا»، انتقد تاشيما العملية المتأخرة لاختيار مرشح من الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال: «في البداية، لم يكن يبدو أن أحداً يريد الترشح من جانب (يويفا). إذا كان موقفهم حقاً معارضة إنفانتينو، فأتساءل ما كان سيحدث لو لم أقرِّر أنا نفسي الترشح»، في إشارة إلى رفض الفرنسي أرسين فينغر الترشح.

وكان المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي والمسؤول الحالي عن تطوير كرة القدم عالمياً في «فيفا»، يعد في مرحلة ما مرشحاً محتملاً يمكن أن ينال دعم أوروبا، لكنه لم يترشح.

وشغل تاشيما منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من 2016 إلى 2024، وعمل في الوقت نفسه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.