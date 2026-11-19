موتسيبي يكشف الاثنين عن مستجدات كأس أمم أفريقيا 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343283-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-2027
موتسيبي يكشف الاثنين عن مستجدات كأس أمم أفريقيا 2027
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقد مؤتمر صحافي في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، الاثنين المقبل، للكشف عن إعلان خاص وآخِر المستجدات المتعلقة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2027.
وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان إعلامي، أن موتسيبي سيستعرض، خلال المؤتمر، التقدم المحرَز في إطار جهود «كاف» لاستقطاب الشركاء الدوليين وتعزيز الاستثمارات الرياضية في القارة.
كما سيكشف رئيس الاتحاد الأفريقي عن آخِر التطورات المتعلقة بالتحضيرات لاستضافة النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها أوغندا وتنزانيا وكينيا بشكل مشترك، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.
بعد نحو عشرة أشهر من نهائي مجنون تلوح أخيراً نهاية حكاية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الأفق إذ ستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
«الشرق الأوسط» (مراكش)
ألكاراس يواصل مشواره في البطولة الختامية للتنس رغم الإصابةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343297-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
كومباني يدافع عن موسيالا بعد تصريحات هونيس المثيرة للجدلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343292-%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
كومباني يدافع عن موسيالا بعد تصريحات هونيس المثيرة للجدل
البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني (رويترز)
أبدى البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، دعمه للاعب الوسط جمال موسيالا، رداً على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفخري للنادي، أولي هونيس، وشكك خلالها في قدرة اللاعب على استعادة مستواه المعهود.
وقال كومباني، خلال مؤتمر صحافي، الخميس: «نأتي إلى الملاعب لمشاهدة لاعبين من طراز موسيالا. وعندما يمر لاعبون مثله بفترات صعبة، فإنهم قادرون على استمداد القوة منها، سواء على الصعيد الذهني أو البدني».
وأضاف: «عندما وصلت إلى هنا، كان يُنظر إليه باعتباره الطفل الذهبي، والطريقة التي يتعامل بها مع الوضع الراهن استثنائية. آمل أن يتغير المشهد تماماً في غضون ستة أشهر».
ويغيب موسيالا عن الملاعب منذ أسابيع بسبب تمزق في الألياف العضلية، كما غاب عن عدد من المباريات في وقت سابق من الموسم، بعدما تعرض لنوبات إغماء خلال مباراتين في فترة التحضير للموسم، قبل أن يكشف لاحقاً عن معاناته من حالة عصبية.
وكان هونيس أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة، التي أبدى خلالها شكوكه بشأن قدرة موسيالا على استعادة مستواه السابق، قائلاً: «نحن بالطبع أمام معضلة».
وأضاف: «إنه يعاني من حالة مرضية يصعب علاجها، وإن كان من الممكن السيطرة عليها إلى حد ما باستخدام الأدوية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن يوماً من استعادة مستواه السابق؟».
وتطرق هونيس إلى عقد موسيالا الممتد حتى عام 2030، قائلاً: «لا يزال يتقاضى راتبه. تخيلوا لو قرر بايرن التشكيك في عقده، معتبراً أن ما يقدمه اللاعب حالياً لم يعد يتوافق مع بنود العقد».
من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية عن دعمه لموسيالا، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، مؤكداً في الوقت نفسه أن تصريحات هونيس تنطلق من حرصه على مصلحة النادي ورغبته الدائمة في بقائه على القمة.
وأضاف: «نرى في جمال شاباً يتمتع بمرونة وقدرة هائلة على الصمود، ونحن على يقين بأنه سيستمد القوة من هذه الظروف. ندعم جميع لاعبينا، فهم أبناؤنا، وجمال يحظى بهذا الدعم».
مونديال الناشئين: انتصارات لفرنسا وكوريا الجنوبية وإكوادور في مستهل مشوارهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5343286-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84
مونديال الناشئين: انتصارات لفرنسا وكوريا الجنوبية وإكوادور في مستهل مشوارها
حصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة (رويترز)
استهلت منتخبات فرنسا وكوريا الجنوبية وإكوادور مشوارها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (دون 17 عاماً)، التي انطلقت الخميس في قطر، بتحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، على غرار كأس العالم للكبار.
وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً على نظيره منتخب هايتي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً السعودية وأوروغواي.
وافتتح لون ميريفيلد التسجيل لمصلحة فرنسا مبكراً في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينهي المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، عزز نوهة تيهي تقدم فرنسا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز ماسينات كنسلي بروفيت هدف هايتي الوحيد في الدقيقة 88.
وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما بقي منتخب هايتي من دون رصيد.
وفي المجموعة الثانية، استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره بالفوز على نظيره الأوغندي بثلاثية نظيفة.
وافتتح جي هو كيم التسجيل للمنتخب الكوري الجنوبي مبكراً في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف إيان نام الهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم البديل جي وو كيم الثلاثية في الدقيقة 84.
وحصد المنتخب الكوري الجنوبي، المتوج باللقب الآسيوي مرتين سابقاً، أول ثلاث نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام إكوادور، التي تغلبت بدورها على كاليدونيا الجديدة بهدف دون رد.
وسجل ستيفن جيريرو، مهاجم سانتو دومينغو، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإكوادوري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح منتخب بلاده بداية ناجحة في البطولة.
وتلتقي كوريا الجنوبية مع كاليدونيا الجديدة، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تواجه إكوادور نظيرتها أوغندا في اليوم ذاته.
ويُعد بلوغ الدور ربع النهائي في نسخة عام 1987 التي استضافتها كندا أبرز إنجاز لكوريا الجنوبية في تاريخ مشاركاتها بمونديال الناشئين، وفق المعلومات الواردة في الخبر، فيما سبق لإكوادور بلوغ الدور ذاته مرتين، في نسخة عام 1995 التي استضافتها على أرضها، ونسخة عام 2015 التي أقيمت في تشيلي.