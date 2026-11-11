تصفيات أمم أفريقيا: حقبة جديدة لمصر... والمغرب لحسم التأهل... وقمة عربية

يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي، كما يسعى المغرب لحسم التأهل، ويصطدم منتخب تونس، المتعثر، بليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا 2027 لكرة القدم.

وتسعى منتخبات المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، التي حصدت العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين، إلى ضمان بطاقة التأهل للنسخة المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية، عندما يواجه ملاوي الجمعة على استاد «القاهرة»، ثم الثلاثاء المقبل على ملعب «بينغو» في ليلونغوي في الجولتين الثالثة والرابعة، طمعاً في حسم التأهل مبكراً.

وكان الاتحاد المصري قد عيّن ماهر مديراً فنياً للمنتخب، السبت، عقب إقالة حسام حسن، بعد جدل كبير حول أمور انضباطية منذ نهاية «مونديال 2026».

وأعاد ماهر، في تشكيلته الأولى للمنتخب، لاعبين من أصحاب الخبرة، لا سيما حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، وثنائي الزمالك محمود حمدي «الونش» ومحمد شحاتة، ومحمود حسن «تريزيجيه»، جناح الرياض السعودي، وناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، كما ضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى.

ويلتقي في المجموعة نفسها مرتين أنغولا وجنوب السودان.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز على جنوب السودان 5-0 في جوبا.

يأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر الجمعة (منتخب المغرب)

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر، الجمعة، على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بـ6 نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر، ولكل منهما 3 نقاط، وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.

وعرفت تشكيلة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي غيابات مؤثرة، في مقدمتها إسماعيل صيباري وعز الدين أوناحي.

وأعاد وهبي مهاجم الاتحاد السعودي يوسف النصيري ولاعب لاتسيو الإيطالي رضا بلحيان إلى الفريق، كما استدعى الموهبة الشابة أيوب أوفقير للمرة الأولى.

وأكد أوفقير رغبته في تقديم الإضافة على المستوى الهجومي، والإسهام في إسعاد الجماهير المغربية، وأضاف لموقع «الاتحاد المغربي»: «أريد تسجيل كثير من الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، ومساعدة زملائي والمدرب والمغرب والجماهير، حتى نكون جميعاً سعداء».

في المقابل، أقر مدرب النيجر الجزائري نبيل نغيز بصعوبة المواجهتين، مشدداً في الوقت ذاته على أن حظوظ فريقه قائمة رغم قوة المنافس.

وتلتقي في المجموعة نفسها الغابون مع ليسوتو.

يأمل المنتخب الجزائري في تصحيح مساره وحصد النقاط الكاملة والاقتراب من النهائيات (منتخب الجزائر)

ويأمل المنتخب الجزائري في تصحيح مساره وحصد النقاط الكاملة والاقتراب من النهائيات، عندما يواجه نظيره التوغولي، السبت، على ملعب «حسين آيت أحمد» في تيزي وزو، ثم الثلاثاء في لومي، ضمن المجموعة التاسعة.

وفقد منتخب «محاربي الصحراء» 3 لاعبين في اليومين السابقين للإصابة، ويتعلق الأمر بكل من بشير بلومي مهاجم هال سيتي الإنجليزي وجوان حجام لاعب وسط برايتون الإنجليزي وهشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي.

وكان المدرب إبراهيم حمداني قد استبعد الحارس لوكا زيدان وريان آيت نوري ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفتحت الغيابات الباب أمام أسماء جديدة للانضمام للمنتخب، ولا سيما فاهم بن عيسى يحيى (24 عاماً) مدافع مانتوفا الإيطالي.

وتملك الجزائر 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة أمام كل من زامبيا وتوغو، ولكل منهما 3 نقاط وبورندي أخيرة بنقطة.

وتتجه الأنظار إلى القمة بين منتخبي تونس وليبيا، ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، على ملعب «الطيب المهيري» في صفاقس، ثم الثلاثاء في طرابلس الغرب.

ويدخل المنتخبان المباراتين بظروف مشابهة بعد إخفاقهما في الفوز في الجولتين السابقتين، وتتصدر أوغندا الترتيب بـ4 نقاط أمام بوتسوانا الثانية بنقطتين، وبفارق الأهداف عن تونس الثالثة، وليبيا الرابعة بنقطة وحيدة.

ويعي معين الشعباني مدرب «نسور قرطاج» خطورة الموقف، وأن المنتخب لا يتحمل أي إهدار للنقاط مجدداً.

وسيفتقد للمهاجم حازم مستوري بسبب الإصابة، ليحل بدلاً منه الصادق قديدة لاعب نادي الأفريقي.

وقرر عدم استدعاء مجموعة من اللاعبين، أبرزهم إلياس العاشوري لاعب سان دييغو الأميركي لأسباب انضباطية، وكذلك يان فاليري وحمزة رفيعة، ويغيب حنبعل المجبري نجم الفريق ولاعب بيرنلي الإنجليزي للإصابة.

من جهته، يدخل منتخب «فرسان المتوسط» المواجهتين على وقع ضغوط كبيرة، لكونه مطالباً بعدم التفريط بأي نقطة، في ظل الحسابات المعقدة في المجموعة.

ويعوّل المنتخب الليبي على معرفة عدد من عناصره بالكرة التونسية نتيجة احتراف عدد كبير منهم في الفرق التونسية، وفي مقدمهم حمدو الهوني لاعب الترجي السابق، وعلي يوسف لاعب الأفريقي قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي، وأسامة الشريمي.

وقال السنغالي يوسف دابو، مدرب منتخب ليبيا في تصريحات صحافية: «لدينا فريق جيد جداً، ويجب أن نؤمن بأنفسنا وبفرصنا، ولكن يجب ألا نتعامل مع منتخب تونس على أنه فريق ضعيف لأنه ليس كذلك. إنه فريق كبير في القارة الأفريقية».

وتلتقي السبت أوغندا مع بوتسوانا.

وتتطلع السنغال إلى مواصلة انتصاراتها، بعد تعثرها في أول مباراة بالتعادل؛ حيث تضرب موعداً قوياً مع السودان، الخميس، في دكار ضمن المجموعة العاشرة.

وتتألف تشكيلة «صقور الجديان»، بقيادة المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، بغالبيتها المطلقة من لاعبين يلعبون في الدوري المحلي، ولا سيما في ناديي الهلال والمريخ.

وفي المجموعة الثالثة، تأمل ساحل العاج في الاقتراب من النهائيات عندما تواجه غامبيا ولكل منهما 6 نقاط، في حين تسعى غانا إلى استعادة توازنها وحظوظها عندما تواجه الصومال.