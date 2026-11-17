أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للفئات الثلاث الأخيرة المخصصة لكرة القدم النسائية ضمن جوائزه لعام 2026، ليكتمل بذلك عقد المرشحين قبل الحفل المرتقب الذي سيقام بمدينة لاغوس النيجيرية، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشمل هذه القائمة جائزة أفضل لاعبة في الأندية، وجائزة أفضل مدرب ومدربة في كرة القدم النسائية، وهي الفئة التي تشهد منافسة قوية للغاية، وكذلك أفضل فريق نسائي في أفريقيا.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اختتام منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي أقيمت في مصر، يوم الأحد الماضي، وتوّج بها فريق الجيش الملكي المغربي، عقب فوزه 3-1 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، بملعب «هيئة قناة السويس» في مدينة الإسماعيلية المصرية.
وتشهد جوائز «كاف» لعام 2026 تكريم الإنجازات المتميزة عبر 18 فئة، احتفاءً باللاعبات والمدربين والأندية والمنتخبات الوطنية التي تألقت في سماء كرة القدم الأفريقية على مدار العام الماضي.
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن تأجيل الإعلان عن الفئات الثلاث يأتي لضمان مراعاة الأداء المقدم خلال البطولة القارية الأبرز للأندية النسائية، قبل اعتماد القائمة النهائية للمرشحين.
وبرز اسم نادي الجيش الملكي المغربي بشكل لافت، بعد أن دخل التاريخ بوصفه أول نادٍ ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.
وأحرز الجيش الملكي لقبه القاري الثالث، محققاً رقماً قياسياً جديداً، كما نالت كل من قائدة الفريق غزلان شباك، وحارسة المرمى خديجة الرميشي، وفاطمة تاغناوت، وإيمان توريس، ترشيحات لجائزة أفضل لاعبة في الأندية الأفريقية.
واختيرت شباك أفضل لاعبة في البطولة، فيما سجلت توريس هدفين في المباراة النهائية، وحصلت الرميشي على جائزة أفضل حارسة مرمى.
كما يحظى نادي صن داونز بتمثيل قوي بعد تأهله للمباراة النهائية؛ حيث ضمت قائمة المرشحات كلاً من ليبوهانج راماليبيه، وكارابو دلاميني، ورونيل دونيلي.
وكانت دونيلي واحدة من أبرز اللاعبات في البطولة التي أقيمت بمصر، إذ سجلت 3 أهداف لافتة «هاتريك» في الشوط الأول خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقها 4-1 على فريق كاومبي مسلم ليديز الأوغندي بالدور قبل النهائي.
كما شهدت القائمة ترشيح 3 لاعبات من نادي ليكي فوتبول فيي الكاميروني، وذلك عقب مشاركتهن الأولى المتميزة التي توجت بحصول الفريق على ميدالية برونزية تاريخية، بعد الفوز بنتيجة 5-صفر على كاومبي مسلم ليديز في مباراة تحديد المركز الثالث.
يذكر أن عملية التصويت لجوائز «كاف» لعام 2026 تجري في الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأندية، بالإضافة للمدربين وقادة الفرق المؤهلين للمشاركة في هذه العملية.
فيما يلي قائمة المرشحات للفئات الثلاث الأخيرة.
أفضل لاعبة للسيدات: شارلين ميونغ وأورلاين سيجنينغ وبريسكا ماتشي تالا من الكاميرون، وفاطمة تاجناوتي وغزلان شباك وإيمان توريس وخديجة الرميشي من المغرب، وليبوهانغ راماليبي و كارابو دلاميني رونيل دونيلي من جنوب أفريقيا وأجنيس نابوكينيا من أوغندا.
أفضل مدرب ومدربة لفرق السيدات: فريد بنستيتي (الجزائر)، وسيلفيريا نيديو (الرأس الأخضر)، وفالنتين نجويل (الكاميرون)، وكيم لارس بجوركجرين (غانا)، ولوفمور فاضلي (ملاوي)، وهشام الدريسي (الجيش الملكي)، وخورخي فيلدا (المغرب)، وأكيم بوساري (نيجيريا تحت 17 سنة)، وديزيريه إليس (جنوب أفريقيا)، وباكاري نيوندو شيمي (تنزانيا).
أفضل نادٍ للسيدات: ليكي الكاميروني، ومسار المصري، ويوسفاس المالي، والجيش الملكي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، وأمبيم داركوا الغاني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقيا، وسيدات كاومبي الأوغندي.