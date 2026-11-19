الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة جماعية قبيل عقد اجتماع ثلاثي على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ - أبيك» بمقر الإقامة «كيلين شانجوانغ» الحكومي بمدينة شينزين الصينية (إ.ب.أ)

أصدرت الصين والولايات المتحدة وروسيا، الخميس، «إعلان سلام» عقب القمة الثلاثية غير المسبوقة بين رؤسائها في شنجن بجنوب الصين، تعهدت فيه الدخول في حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، حسب ما نشر الكرملين وإعلام رسمي صيني.

واختتم الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، القمة التي دعا خلالها شي إلى بذل كل الجهود «لتجنب حرب نووية»، في حين طرح ترمب بحث خفض الترسانات النووية وأكد بوتين، وجود «مصلحة مشتركة» للدول الثلاث في تسوية الحرب في أوكرانيا، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في «إعلان السلام» أن «الرؤساء الثلاثة أكدوا مجدداً أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض».

وأعلنت الدول الثلاث أيضاً أنها «تعتزم زيادة إنتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة»، حسب الإعلان المشترك الذي نشرته «وكالة الأنباء الصينية» الرسمية.

كما تعهّدت «دفع إصلاح الأمم المتحدة قدماً لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر وأداء مهمتها الأساسية المتمثّلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

ووصف شي اللقاء مع ترمب وبوتين بأنه «إيجابي وبنَّاء ومثمر».

واستمرت القمة نحو ساعة وعشرين دقيقة، وغادر ترمب بعدها شنجن في طائرة أقلعت من مطار المدينة قرابة الساعة 18.45 (10.45 ت غ).

وفي مستهلّ اللقاء تناول القادة الثلاثة في كلماتهم الافتتاحية ملفات كبرى، من الأسلحة النووية إلى الحرب في أوكرانيا.

«محطة مفصلية»

ووصف الرئيس الصيني القمة بأنها «محطة مفصلية». وقال شي، وفق تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا): «لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض أبداً». من جانبه، أعلن ترمب: «نحن اليوم نصنع التاريخ بالفعل».

وقال في مستهلّ اللقاء إن الولايات المتحدة وروسيا والصين «في وضع فريد» يتيح لها بحث تقليص الترسانات النووية.

وكان ترمب أعلن مع بدء القمة «سنناقش الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا».

وفي هذا الشأن، قال بوتين «تتلاقى مصالح بلداننا في كثير من الجوانب فيما يتعلق بحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك بالطبع النزاع في أوكرانيا».

وتحدث الرئيس الروسي عن «مسؤولية مشتركة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»، مؤكداً أن النقاشات ستتناول أيضاً العلاقات الاقتصادية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، اللذين تأثرا بشدة جراء الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

«سعيد بلقائك»

وقال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين إنه عقد اليوم (الخميس) اجتماعاً مفيداً اتسم بالصراحة مع نظيريه الصيني ‌والأميركي، ‌وأضاف ​أن ‌الرئيس ⁠دونالد ترمب ​بدا ملتزماً بصدق ⁠بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن الاجتماع الثلاثي ⁠الذي عقد ‌في شنجن تناول إصلاح الأمم المتحدة والقضايا ‌الأمنية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن ⁠العلاقات ⁠بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تتحسن، وقال إن نهج إدارة ترمب تجاه موسكو يبعث على التفاؤل.

وأثارت القمة مخاوف من أن يسعى القادة الثلاثة إلى تقاسم جديد للنفوذ، عبر اتخاذ قرارات قد تكون على سبيل المثال، مرتبطة بمصير أوكرانيا دون التشاور مع كييف أو أوروبا.

وقبيل القمة الثلاثية، عقد شي محادثات مع ترمب في لقاء ثنائي كان الثالث بينهما هذا العام، حسب وسائل إعلام صينية رسمية.

وقال شي لنظيره الأميركي خلال لقائهما إن العلاقات الصينية - الأميركية «مستقرة بصورة إجمالية» و«تطورت بشكل مُواتٍ». من جهته، أكد ترمب أن الرئيسين يريدان «المساعدة» في وقف الحرب في أوكرانيا.

كما عقد ترمب وبوتين قبل القمة أول اجتماع بينهما منذ أغسطس (آب) 2025. ووصف الرئيس الأميركي البالغ 80 عاماً بوتين بأنه «صديق»، فردّ عليه الرئيس الروسي بالإنجليزية «سعيد بلقائك».

وكان بوتين (74 عاماً) وشي (73 عاماً) عقدا محادثات، الأربعاء، في لقائهما الخمسين، حسب الرئيس الصيني.

نزع السلاح النووي

وكانت واشنطن أشارت إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وقضية نزع السلاح النووي، بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الأميركية - الروسية للحد من الأسلحة النووية في فبراير (شباط)، سيكونان من مواضيع النقاش.

ولطالما أكدت بكين أن على الولايات المتحدة وروسيا تقليص ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل أن توافق على إجراء محادثات بشأن مخزونها الأصغر.

وصرح ترمب في مستهل القمة: «بصفتها أكبر ثلاث قوى نووية في العالم بفارق كبير عن سواها، فإن الولايات المتحدة وروسيا والصين في وضع فريد يتيح لها بحث سبل خفض عدد الأسلحة النووية في العالم والحدّ أيضاً من خطر استخدامها يوماً ما»، مُقراً بأن خفض عدد هذه الأسلحة «أمر صعب جداً».

وسبق أن قال ترمب لقناة «فوكس نيوز» من شنجن: «لدينا أربعة آلاف سلاح نووي. ولدى روسيا 3800 سلاح نووي. أما الصين فلديها الآن أربعمائة أو خمسمائة، لكنها ستلحق بنا».

ومن بين القادة الآخرين المشاركين في اجتماع «أبيك» رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وقالت طوكيو إن تاكايتشي التقت بوتين الأربعاء، في ظلّ توتّر العلاقات بين اليابان وروسيا مؤخراً.

وقالت تاكايتشي، الخميس، خلال أول زيارة لها إلى الصين منذ توليها منصبها، إنها تعتزم إقامة «علاقة بنَّاءة ومستقرة» مع بكين، بعدما تسببت بتوتر العام الماضي؛ إذ ألمحت إلى احتمال تدخل طوكيو عسكرياً في حال نشوب أي صراع حول تايوان.

ودعا شي نظيره الأميركي، الخميس، إلى مواصلة «القيام بالأمر الصحيح» بشأن تايوان؛ لتجنّب أن يؤدي هذا الملف إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، حسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية.

وأوردت «شينخوا» أن ترمب أبلغ شي أن واشنطن «لا تدعم استقلال تايوان»، الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي وتعدّها الصين جزءاً من أراضيها.