في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض عنيفة ضد الأحزاب العربية تصل إلى حد نزع الشرعية عنها، كشفت الوثائق والمستندات الأرشيفية، أن هدف هذه الحملة العنصرية هو فقط منع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، وتبين أن نتنياهو شخصياً وكل وزرائه ونوابه تعاونوا في الكنيست مع الأحزاب العربية مئات المرات.

وحسب موقع «شكوف»، المتخصص في أبحاث الكنيست، قام نتنياهو وكتلته عندما كانوا في المعارضة البرلمانية في 2021 -2022 بالتصويت معاً مع النواب العرب 771 مرة، بينها 41 مرة في مواضيع أمنية.

أما رئيس كتلة الليكود، أوفير كاتس، الذي رشحه نتنياهو لرئاسة الكنيست وسقط، وتوجه إلى النواب العرب من على منبر الكنيست يطلب منهم ألا يصوتوا لأجله لأنهم مؤيدون لـ«الإرهاب»، كان قد صوَّت جنباً إلى جنب مع النواب العرب 921 مرة، بينها 41 مرة في الشؤون الأمنية.

واللافت، أنه حتى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سوتريتش، ورئيس حزب «عظمة إسرائيل»، ايتمار بن غفير، صوَّتا أكثر من 800 مرة مع العرب.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

ومع أن نتنياهو ورفاقه شنوا حملة كبرى ضد انتخاب نواب عرب لرئيس الكنيست، تبين الوثائق أنه في زمن حكومات نتنياهو (من سنة 2009 وحتى 2021)، تم انتخاب النائب العربي أحمد الطيبي 16 مرة نائباً لرئيس الكنيست، بتأييد أكثرية النواب، بمن فيهم نواب الليكود.

مسموح لـ«الليكود»

ووضع الموقع التقرير تحت عنوان – «له مسموح»، مؤكدين أن «عدَّ العرب مؤيدي إرهاب هو افتراء يطلقه ائتلاف اليمين بوعي، فهم يجيزون لأنفسهم التعاون مع العرب متى يشاؤون والتحريض على العرب متى يشاؤون».

وأشار إلى أن التحريض على العرب، الذي يتفوّه به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف، ينعكس على مستوى الناس العاديين في المجتمع اليهودي الإسرائيلي باستقطاب حاد يقسمه إلى قسمين؛ أحدهما معاد للعرب بشكل عنيف، والآخر معاد لليهود الذين يتخذون موقفاً إيجابياً من العرب.

وحذَّرت أوساط سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية من خطورة هذه الحملة واحتمال تدهورها إلى عنف دامي. وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة حوادث عنف عدة ضد العرب، آخرها قيام عنصري يهودي بدهس مجموعة من النساء في مدينة كفر قاسم.

مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب يناير الماضي (رويترز)

ولكن بالمقابل، تتنامى حملة مضادة من شخصيات إسرائيلية ترى في العرب شركاء. ويقولون إن «اليهودي يسلّم جسده في المستشفى لطبيب عربي، يضع عملياً حياته تحت تصرفه، ويشتري بيتاً في تل أبيب أو حيفا وضع مخططه مهندس عربي وبناه مقاول بناء عربي وعمال عرب، ويتناول الطعام في مطاعم عربية يكون فيها الطباخ والنادل عرباً، ويأكل الخضراوات التي يزرعها عرب، ويتعلم في جامعة يكون فيها المحاضر عربياً، ويركب حافلة أو سيارة أجرة سائقها عربي، ويقبل العربي ويتعايش معه في كل مكان، وعندما يتعلق الأمر في السياسة يرفضون العربي. وعندما يدخل العربي المطار أو المجمع التجاري يتعرض لتفتيش خانق، وفي كثير من الأحيان يكون استفزازياً وحتى عدوانياً».

وتنتشر في الشبكات الاجتماعية مئات الفيديوهات، التي يعدّها صانعو محتوى، من طرفي الخريطة السياسية. والألوف منها ودودة وإنسانية يرون فيها هجمة اليمين ضد العرب دنيئة، في حين يذهب متدينون إلى عدّها معادية لليهودية، ويحذّر خبراء من أن طريقة التعامل العنصرية مع العرب في إسرائيل تؤثر على مكانتها في العالم.

ناشطون يساريون يرفعون لافتات خلال مسيرة تدعو إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية في تل أبيب بإسرائيل 28 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

وهناك من يبحث في الوثائق والأرشيفات، فيخرجون أشرطة فيديو يظهر فيها نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن أهمية التعاون اليهودي العربي، ويصرح بأنه يريد عرباً من مواطني إسرائيل وزراء في حكومته. ويشيد بالنجاحات التي يحققها مبدعون عرب في مجال الطب والعلوم والاختراعات والصناعات والفنون والثقافة والرياضة وعالم رجال الأعمال.