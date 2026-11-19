في لحظة مفصلية تتشابك فيها خيوط السياسة الرياضية مع حسابات النفوذ الدولي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسمياً عن القائمة الأولية للمرشحين الثلاثة الذين سيتنافسون على قيادة أكبر مؤسسة كروية في العالم حتى عام 2031.

المعركة الانتخابية المرتقبة لن تدور رحاها في المقار التقليدية بأوروبا، بل ستحتضنها العاصمة المغربية الرباط يوم 18 مارس (آذار) 2027، على هامش أعمال المؤتمر الـ77 للاتحاد، وسط ترقب 211 اتحاداً وطنياً يملكون مفاتيح العرش الكروي.

وبين رئيس حالي يسعى لترسيخ إرثه الممتد لعقد من الزمن، ورجل كواليس فرنسي يحظى بدعم القارة العجوز لكسر احتكار السلطة، وخبير ياباني يرفع شعار النزاهة والانضباط الآسيوي، ترسم هذه الانتخابات ملامح مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل خريطة اللعبة الشعبية الأولى في العالم. فماذا نعرف عن المتنافسين الثلاثة؟

جياني إنفانتينو (رويترز)

جياني إنفانتينو

: رجل التوسع والصفقات الكبرى في مواجهة رياح التغيير

يدخل السويسري - الإيطالي جياني إنفانتينو (56 عاماً) سباق الرباط متسلحاً بخبرة عقد كامل على رأس هرم «فيفا»، منذ انتخابه في فبراير (شباط) 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر في أعقاب أزمة الفساد الشهيرة.

إنفانتينو، المحامي المتخرج في جامعة فرايبورغ السويسرية والمتحدث بسبع لغات، بنى شرعيته خلال ولاياته المتعاقبة على فلسفة «توسيع الكعكة» وزيادة العوائد المالية للاتحادات الوطنية عبر برنامج «فيفا فورورد».

في عهد الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي «يويفا»، قفز عدد منتخبات كأس العالم للرجال إلى 48 منتخباً، وتضاعف حجم كأس العالم للأندية ليضم 32 فريقاً، كما دخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» ملاعب المونديال.

غير أن طموح إنفانتينو لولاية جديدة يواجه هذه المرة تحدياً غير مسبوق؛ إذ تسببت خطته المثيرة للجدل «فيفا فورورد إنتربرايز» التي هدفت لبيع حصص استثمارية في بطولات كأس العالم للقطاع الخاص قبل أن يتم التراجع عنها في تمرد أوروبي واسع وسحب عشرات الاتحادات دعمها له، مما يجعل معركته في الرباط اختباراً حقيقياً لمدى متانة تحالفاته التقليدية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي يحظى بدعم أوروبي ضد إنفانتينو (إ.ب.أ)

فيليب ديالو

: مهندس الكواليس الفرنسي الذي يرفع راية التمرد الأوروبي

على الضفة المقابلة، يبرز اسم الفرنسي فيليب ديالو (63 عاماً) بوصفه المرشح البديل الذي أجمع عليه الأوروبيون داخل أروقة «يويفا» لمواجهة نفوذ إنفانتينو. ديالو، المولود في مدينة سان نازير الفرنسية، هو نجل بطل الملاكمة الأولمبي السنغالي سليمان ديالو، لكنه اختار حلبة القانون والإدارة الرياضية بدلاً من قفازات الملاكمة، ليتخرج في معهد العلوم السياسية المرموق في باريس.

قضى ديالو نحو ثلاثة عقود (1992 - 2021) بعيداً عن الأضواء مديراً لاتحاد الأندية المحترفة الفرنسية، حيث اكتسب سمعة «رجل التسويات الهادئ» والخبير بملفات انتقالات اللاعبين والحوار الاجتماعي.

وصعد إلى الواجهة في يناير (كانون الثاني) 2023 عندما تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإنقاذ المؤسسة من عاصفة استقالة نويل لوغريت، قبل أن يُنتخب رئيساً أصيلاً.

يقدّم ديالو نفسه اليوم بديلاً مؤسسياً يعيد التوازن والثقة إلى الحوكمة الدولية، مستنداً إلى تحفظات أوروبية متزايدة تجاه تفرد إدارة «فيفا» الحالية بالقرارات الاستراتيجية والتجارية.

كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني مرشحاً لرئاسة «فيفا» (أ.ف.ب)

كوزو تاشيما

: صوت الانضباط الياباني الباحث عن «تطهير» المؤسسة

يمثل الياباني كوزو تاشيما (68 عاماً) الضلع الثالث في هذه المواجهة، حاملاً إرثاً يجمع بين عشب الملاعب ومكاتب صنع القرار.

تاشيما، الذي أصبح أول مرشح ياباني في التاريخ ينافس على رئاسة «فيفا»، بدأ مسيرته لاعباً دولياً في صفوف منتخب «الساموراي» أواخر السبعينات، قبل أن ينتقل للتدريب في ألمانيا ويقود منتخبات اليابان للفئات السنية.

تدرج تاشيما في هياكل الاتحاد الياباني لكرة القدم حتى تولى رئاسته بين عامي 2016 و2024، وحصل بعدها على لقب الرئيس الفخري، كما يشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2015.

لم يُخفِ تاشيما دوافع ترشحه، مؤكداً في تصريحاته أن حملته لا تتعلق بحسابات الربح والخسارة بقدر ما تهدف إلى نقل قيم «النزاهة والشفافية والانضباط» التي بنى عليها اليابانيون نهضتهم الكروية، ومواجهة ما يصفه بتغوّل المصالح التجارية والضغوط السياسية على استقلالية القرار الرياضي في «فيفا».

الطريق إلى 18 مارس: فحص النزاهة قبل معركة الصناديق

ورغم إغلاق باب الترشح، فإن الأسماء الثلاثة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر النهائي؛ إذ ستخضع ملفاتهم خلال الأسابيع المقبلة لتدقيق صارم من قبل لجنة الانتخابات في «فيفا» للتحقق من استيفاء شروط النزاهة، والخبرة الإدارية، وتأييد خمسة اتحادات وطنية على الأقل، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير (شباط) 2027.

وعندما تُفتح صناديق الاقتراع في الرباط في مارس 2027، سيحتاج الفائز إلى حصد ثلثي الأصوات (141 صوتاً من أصل 211) لحسم السباق من الجولة الأولى، أو الاكتفاء بالأغلبية المطلقة في الجولات التالية بعد استبعاد صاحب المركز الأخير، في ليلة ستحدد ملامح مستقبل كرة القدم العالمية حتى عام 2031.