بالنسبة إلى وفد ليفربول الموجود في ملعب «داس أنتاس»، المعقل القديم لنادي بورتو البرتغالي، كانت هناك حالة من الإثارة التي تنتاب المرء عندما يشاهد شيئاً استثنائياً عن قرب.

كان ذلك في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من موسم الدوري البرتغالي، حين توجه جيش صغير من كشافي كرة القدم الدوليين، يمثلون بعض أكبر الأندية الأوروبية، إلى البرتغال لمشاهدة موهبتين شابتين في هجوم سبورتنغ لشبونة.

على أحد الجناحين، كان ريكاردو كواريسما يتمتع بسرعة ومهارة مذهلتين، دفعتا برشلونة إلى التعاقد معه في وقت لاحق من ذلك الصيف.

لكن اللاعب الموجود على الجناح الآخر كان الأكثر حضوراً في حسابات ليفربول. بدا قميصه أكبر من حجمه، وكان يضع تقويماً لأسنانه، وتظهر حبوب على جبهته، لكنه كان يملك سحراً في قدميه.

كان اسمه كريستيانو رونالدو، ويبلغ من العمر 18 عاماً، حتى إن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بورتو آنذاك، أراد أن يعرف ما إذا كان هذا اللاعب «ابن ماركو فان باستن».

وفي ذلك المساء، تناول فيل تومبسون، مساعد مدرب ليفربول، العشاء في بورتو مع وكيل اللاعبين توني هنري، لمناقشة المبلغ المطلوب لإقناع سبورتنغ بالتخلي عن اللاعب.

وكان هنري يعمل لدى بول ستريتفورد، وكيل أعمال واين روني، ومكلفاً بالعثور على نادٍ لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم فوز بورتو بالمباراة بنتيجة 2 – 0، فإن رونالدو أظهر من مؤشرات النجومية ما يكفي لإقناع ليفربول بالرغبة في التعاقد معه.

وقال تومبسون لشبكة «The Athletic» في عام 2020: «لا أزال أتذكر كلمات توني بالضبط. كانت الأجواء لطيفة ومريحة للغاية. قال إن المبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني (خمسة ملايين دولار بأسعار الصرف الحالية)، ويمكن دفعه على مدى السنوات الأربع من عقده، أي مليون جنيه سنوياً. بدا ذلك معقولاً للغاية. ثم سألته عن الراتب، فأخبرني توني بأنه مليون جنيه إسترليني سنوياً صافياً».

وأضاف: «بالنسبة إلى لاعب يبلغ 18 عاماً، كان ذلك مبلغاً كبيراً. لكن توني قال إن الأمر قابل للتفاوض، وفكرت حينها: يا إلهي، هؤلاء يحاولون حقاً دفعه نحو الرحيل. كنا متحمسين للتعاقد معه، فمن الواضح أن الفتى كان موهبة عظيمة».

وأراد الفرنسي جيرار هولييه، مدرب ليفربول، مشاهدة رونالدو بنفسه، فتوجه إلى بطولة تولون لمتابعته مع منتخب البرتغال تحت 20 عاماً.

وبالنسبة إلى ليفربول، كانت أسس الاتفاق قائمة بالفعل، شريطة التوصل إلى تسوية بشأن الراتب.

وتابع تومبسون: «لن أنسى أبداً ما حدث بعد ذلك. صباح الثلاثاء، كنا نتناول الغداء في مقر التدريبات، عندما ظهر خبر على الشريط الأصفر لقناة (سكاي سبورتس): مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 12.2 مليون جنيه إسترليني. كدنا أنا وجيرار نختنق بالطعام. أتذكر جيرار وهو يقفز من مكانه قائلاً: ما الذي حدث بحق الجحيم؟».

كريستيانو رونالدو وأليكس فيرغسون (رويترز)

أسطورة ليلة لشبونة

قد يكون من السهل الاعتقاد بأن كل شيء سار لمصلحة مانشستر يونايتد بفضل ليلة ساحرة واحدة في لشبونة.

فهذه، في نهاية المطاف، هي الرواية الشائعة للقصة: مباراة ودية أمام سبورتنغ، وأداء مبهر من رونالدو، ثم القصة التي بات الجميع يعرفونها عن لاعبي أليكس فيرغسون، الذين أصابهم الدوار وتعرضوا للهزيمة، وهم يتوسلون إلى مدربهم للتعاقد مع الفتى الذي أوقعهم أرضاً.

لكن في الواقع، فإن الأشخاص الأقرب إلى الصفقة، وفي مقدمتهم رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، يجدون طرافة في الاعتقاد بأن كل شيء كان متوقفاً على تلك المباراة التحضيرية للموسم.

وكتب رونالدو في سيرته الذاتية «لحظات»، الصادرة عام 2007: «كنت أعرف بالفعل أن مانشستر ستكون مستقبلي. ورغم كل ما كُتب، فإن اهتمام يونايتد بي لم يبدأ بعد تلك المباراة الودية، ولم يكن بسبب ذلك الأداء وحده، رغم أنني أعرف أنني قدمت أداءً جيداً».

وفي عام 2020، تحدثت الشبكة إلى عدد من أبرز الأشخاص الذين شاركوا في الصفقة، بينهم بيتر كينيون، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، ولازلو بولوني، مدرب سبورتنغ، وكارلوس فريتاس، مدير النادي البرتغالي، إلى جانب مسؤولين من آرسنال وليفربول وغيرهما، لمعرفة ما حدث بالفعل.

ومع مواجهة سبورتنغ ومانشستر يونايتد، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، أعادت نشر نسخة محدثة من التقرير الذي نُشر للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والذي يكشف مجموعة من التفاصيل اللافتة، أبرزها:

أدت الصفقة إلى معركة قانونية استمرت خمسة أعوام بين ستريتفورد ومينديز، وأحدثت قطيعة بين وكيلَي أعمال روني ورونالدو.

تأخر مانشستر يونايتد في متابعة رونالدو، ونادراً ما شوهد كشافوه في البرتغال، بينما كان آرسنال وليفربول يتابعانه أسبوعياً.

شعر الفرنسي آرسين فينغر بغضب شديد لخسارة رونالدو لمصلحة يونايتد، ولم يتعاقد بعد ذلك مع أي لاعب من عملاء مينديز.

كان بإمكان ليون الفرنسي أن يسبق الجميع إلى التعاقد مع رونالدو عندما عُرض عليه عام 2002، لكنه، على نحو يصعب تصديقه، لم يكن يعرف مَن هو.

على غرار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومعظم عمالقة أوروبا، يملك توتنهام قصته الخاصة عما كان يمكن أن يحدث، بعدما تلقى معلومات مبكرة عن موهبة رونالدو.

كريستيانو رونالدو (رويترز)

كيف تفوق مانشستر يونايتد على الجميع؟

كان هناك، أولاً، شيء من الحظ، بالنظر إلى عدد الأندية التي كانت قريبة من التعاقد مع رونالدو المراهق، والفرص الضائعة والظروف التي حالت دون إتمام تلك الصفقات.

ويملك آرسنال، على وجه الخصوص، أسباباً للشعور بالحسرة؛ إذ سافر رونالدو إلى لندن يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، قبل نحو تسعة أشهر من نجاح يونايتد في التعاقد معه، بعدما جرى ترتيب صفقة انتقاله، ووصل الأمر إلى حد خضوعه لفحوص طبية أولية.

لكن من الصحيح أيضاً أن مانشستر يونايتد كان يملك استراتيجية محكمة لضمان وجوده، في نهاية المطاف، في أقوى موقف تفاوضي.

ففي صيف 2002، أبرم يونايتد تحالفاً غير رسمي مع سبورتنغ، منح فيرغسون أفضلية تلقائية على منافسيه.

وكانت الفكرة من كارلوس كيروش، مدرب سبورتنغ السابق، الذي كان يعرف كرة القدم البرتغالية جيداً، وانتقل إلى مانشستر للعمل مساعداً لفيرغسون.

وكان الهدف المعلن من «الشراكة الاستراتيجية» تبادل المشورة بشأن اكتشاف المواهب والتدريب وتطوير اللاعبين.

ولم يكن ذلك يعني أن فيرغسون حصل على تفويض مطلق لاستقطاب أفضل المواهب الشابة في سبورتنغ، لكنه وضع يونايتد في موقف قوي إذا ظهر لاعب يثير اهتمامه، وهو أمر أثبت فائدته الكبيرة عندما تدرج أفضل لاعب في تاريخ سبورتنغ عبر صفوف النادي.

وقال كينيون في عام 2020: «أردنا أن نكون قريبين من سبورتنغ لأنه كان ينتج الكثير من اللاعبين الجيدين، شأنه شأن كرة القدم البرتغالية عموماً. كان لدينا كارلوس، ولذلك كنا نمتلك معرفة جيدة بالمواهب الكروية في البرتغال. كل شيء كان يدفعنا في ذلك الاتجاه. كانت فرصة للتعرف على بعضنا بعضاً وإبرام الصفقات معاً، لكن الأمر لم يكن متعلقاً بكريستيانو تحديداً».

ربما لم يكن كذلك، لكن هذه الشراكة أدت إلى دعوة مانشستر يونايتد لخوض المباراة الأولى على ملعب «جوزيه ألفالادي»، الملعب الجديد لسبورتنغ، وبحلول ذلك الوقت لم تعد موهبة رونالدو سراً على أحد.

وقال كينيون: «أتمنى لو كان بإمكاني القول إننا كنا متقدمين على الجميع إلى درجة أننا الوحيدون الذين اكتشفوه، لكنه كان بالفعل الموهبة الصاعدة في أوروبا. كنا نعرف أننا نواجه منافسة قوية».

بعد العشاء عقد فيرغسون ومينديز اجتماعاً استمر ساعتين في غرفة المدرب وتوصلا إلى اتفاق شرفي (إ.ب.أ)

عشاء في منتجع الغولف واتفاق لساعتين

كان التاريخ هو 6 أغسطس (آب) 2003. وفي الليلة السابقة، تناول فيرغسون العشاء مع مسؤولي سبورتنغ، جوزيه بيتنكورت وميغيل ريبيرو تيليس، في منتجع «كوينتا دا مارينيا» للغولف في كاشكايش.

ووصل مينديز في منتصف العشاء، وكان هناك أيضاً لويس كوريا، ابن شقيقه وذراعه اليمنى.

وجلس الجميع حول طاولة تطل مباشرة على ملعب الغولف، ومع توالي تقديم النبيذ، تحول الحديث إلى رونالدو.

كان مينديز في ذلك الوقت مجرد وكيل لاعبين عادي، وليس «الوكيل الخارق» الذي بات معروفاً به اليوم، لكن المالك السابق لأحد الملاهي الليلية كان بالفعل مفاوضاً يصعب التعامل معه.

وكان البرازيلي رونالدينيو قد رفض للتو الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وفضّل التوقيع لبرشلونة، بينما انتقل ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد، وكان الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون في طريقه إلى تشيلسي.

وكان مينديز قد أطلع مسؤولي سبورتنغ مسبقاً على كيفية إدارة المفاوضات. فقد كان يعرف أن مانشستر يونايتد يريد رونالدو، وأن لديه الأموال اللازمة للإنفاق، لكنه أراد أيضاً معرفة خطط النادي بشأن موكله.

وبعد العشاء، عقد فيرغسون ومينديز اجتماعاً استمر ساعتين في غرفة المدرب، وتوصلا إلى اتفاق شرفي.

وكان المقترح توقيع عقد لمدة خمسة أعوام، يتضمن بنداً يسمح لرونالدو بالبقاء مع سبورتنغ موسماً آخر على سبيل الإعارة.

وكعادته، كان فيرغسون يتمتع بقدرة هائلة على الإقناع. نظر في عيني مينديز وقال له ما كان يرغب في سماعه: «سنعتني به».

رونالدو قد علم في وقت سابق من ذلك اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى مانشستر (رويترز)

المباراة التي غيّرت الاتفاق

دخلت أحداث الليلة التالية التاريخ، وربما كان أفضل وصف لها ما كتبه فيرغسون في سيرته الذاتية عام 2013 عن معاناة المدافع جون أوشي، الذي أصيب بـ«صداع نصفي لعين» وهو يحاول إيقاف رونالدو، الذي بث الرعب في دفاع مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد علم في وقت سابق من ذلك اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى مانشستر، لكنه اختار أمسية مثالية لاستعراض كامل مهاراته.

وقال كينيون: «كان كريستيانو متألقاً بصورة مذهلة تلك الليلة. وكل ما فعله ذلك هو إثارة حماس الجميع بصورة أكبر. لقد أظهر لنا حقيقته وسرّع كل شيء».

وقدم رونالدو أداءً مثيراً إلى درجة أن هاتف كينيون بدأ يهتز بين شوطي المباراة، وكانت رسالة فيرغسون قصيرة وواضحة:

«هذا الفتى يجب أن يعود معنا».

وعقب نهاية المباراة، أرسل فيرغسون مسؤول معدات الفريق، ألبرت مورغان، للبحث عن الرئيس التنفيذي للنادي في مقاعد كبار الشخصيات.

وأوضح كينيون: «كانت الخطة الأصلية التعاقد مع كريستيانو على أن يبقى مع سبورتنغ موسماً إضافياً. وكانت الفكرة أن يتطور هناك، ويحصل على فرصة اللعب بانتظام مع الفريق الأول، ثم يأتي إلى مانشستر في العام التالي. لكنه بعد ذلك... (يضحك) قدم مباراة استثنائية، أليس كذلك؟».

وأضاف: «كان الأمر يتعلق بتسريع العملية برمتها. قلنا: دعونا لا نضيّع الوقت، ولا نراقبه وهو يتطور في مكان آخر، بل نتعاقد معه وندمجه فعلياً في منظومة النادي».

وتابع: «كانت تلك اللحظة التي قررنا فيها جميعاً، بقيادة أليكس فيرغسون، أنه إذا كان بإمكاننا إغلاق الصفقة وإحضاره إلى مانشستر، فإن ذلك سيكون التصرف الأكثر حكمة».

وتكررت كثيراً رواية ما حدث داخل غرفة تبديل الملابس، ثم على متن الطائرة العائدة إلى مانشستر، عندما قيل إن عدداً من اللاعبين توجهوا إلى فيرغسون، واحداً تلو الآخر لإخباره بضرورة التعاقد مع رونالدو.

لكن هناك جانباً أقل شهرة من القصة يتعلق باحتمال مواجهة مينديز دعوى قضائية نتيجة خلافه مع ستريتفورد. فرغم أن رونالدو وروني أصبحا زميلين في ملعب «أولد ترافورد»، فإن وكيلَي أعمالهما كانا عدوين لدودين.

رغم أن رونالدو وروني زميلان في ملعب «أولد ترافورد» فإن وكيلَي أعمالهما كانا عدوين لدودين (رويترز)

حرب وكلاء رونالدو وروني

بدأت العلاقة بين الوكيلين في مارس (آذار) 2002، عندما دُعي ستريتفورد إلى لشبونة لإقامة تحالف مع شركة «جيستيفوت» التابعة لمينديز، بهدف نقل اللاعبين البرتغاليين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتقاسم العمولات.

وحصلت شركة ستريتفورد، «فورميشن»، على حصة من صفقات انتقال هوغو فيانا من سبورتنغ إلى نيوكاسل يونايتد، وانتقال نونو كابوتشو إلى رينجرز.

وكان ستريتفورد يملك العلاقات الضرورية في بريطانيا، بينما كان مينديز يمتلك قائمة متنامية من اللاعبين البرتغاليين. وبدا الاثنان معاً وكأنهما يشكلان الشراكة المثالية.

لكن صفقة رونالدو كانت واحدة من خلافات عدة أدت في نهاية المطاف إلى انهيار العلاقة تماماً.

وقدم ستريتفورد أوراق دعوى قضائية إلى محكمة مقاطعة بورتو، وكان آرسين فينغر مدرجاً ضمن قائمة الشهود.

وجرت تسوية القضية «على درجات المحكمة»، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لبدء نظرها، وجرى توقيع وثائق قانونية تمنع الأشخاص المعنيين من مناقشة التفاصيل.

ولم يكن فيرغسون، بطبيعة الحال، مضطراً إلى القلق بشأن ذلك وهو يسافر عائداً من لشبونة برفقة لاعبي مانشستر يونايتد.

وكان المدرب يجلس في مقعده المعتاد، في الصف الأمامي بجوار الممر، بينما استمرت أحاديث اللاعبين بشأن مراوغات رونالدو والشائعات التي تشير إلى أنه قد يكون في طريقه إلى مانشستر خلال يومين.

لكن مقعداً واحداً ظل شاغراً.

فقد كان كينيون، حاملاً حقيبة سفره، في طريق العودة إلى منتجع «كوينتا دا مارينيا» للقاء أنطونيو دياس دا كونيا، رئيس سبورتنغ.

كان لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه.

وقال كينيون: «غادر الفريق، وبقيت أنا، وأنهينا الصفقة».

كانت هناك أيضاً أندية إنتر ميلان وفالنسيا وبرشلونة جميعها تواصلت مع سبورتنغ في محاولة للتعاقد مع اللاعب (أ.ف.ب)

يوفنتوس أضاع رونالدو بسبب مهاجم تشيلي

ليس من السهل حصر جميع الأندية التي كان بإمكانها أن تسبق مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع لاعب أصبح، بعد تتويجه بخمس كرات ذهبية، جديراً بأن يُنظر إليه باعتباره واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وقال كارلوس فريتاس، المدير السابق لسبورتنغ: «كان آرسنال أول الأندية. تواصل معنا ديفيد دين، نائب رئيس النادي الإنجليزي. لكن كانت هناك أيضاً أندية إنتر ميلان وفالنسيا وبرشلونة. جميعها تواصلت مع سبورتنغ في محاولة للتعاقد مع اللاعب».

وأضاف: «تلقينا عروضاً رسمية، وعروضاً جيدة جداً، من كبار المسؤولين في جميع تلك الأندية، وكذلك يوفنتوس. تفاوضنا مع يوفنتوس، لكن الصفقة لم تكتمل. وكان جزء من الاتفاق يقضي بانتقال مارسيلو سالاس إلى سبورتنغ، غير أن سالاس لم يرغب في القدوم إلى البرتغال».

ودرس المهاجم التشيلي سالاس بجدية إمكانية أن يكون جزءاً من صفقة تبادلية تتضمن لاعباً ومبلغاً مالياً، وهو ما دفع صحيفة «توتو سبورت»، الصادرة في تورينو إلى نشر عنوان يقول: «يوفنتوس... رونالدو لك».

لكن سالاس قرر في نهاية المطاف أنه يفضل العودة إلى أميركا الجنوبية، ولم يكن بالإمكان إقناعه بتغيير رأيه، ليُعلن انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريفر بليت الأرجنتيني يوم 17 يوليو (تموز) 2003.

أو بعبارة أخرى، قبل ثلاثة أسابيع من تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع رونالدو.

قدم بارما عرضاً بلغت قيمته نحو سبعة ملايين جنيه لكنه أراد بقاء رونالدو مع سبورتنغ على سبيل الإعارة لمدة عام (أ.ب)

فالنسيا وبارما وبرشلونة وريال مدريد

وكان باكو رويغ، أحد المرشحين لرئاسة فالنسيا الإسباني، قد توصل إلى اتفاق مع مينديز يقضي بأنه إذا فاز بالانتخابات، فسيتعاقد مع رونالدو وكواريسما معاً، أو مع رونالدو وحده.

وكان فالنسيا تحت قيادة رافاييل بنيتيز، ونجح في الموسم التالي في تحقيق ثنائية الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي، الاسم السابق للدوري الأوروبي، لكن الصعوبات المالية التي واجهها النادي حالت دون تنفيذ الاتفاق.

وقدم بارما الإيطالي عرضاً بلغت قيمته نحو سبعة ملايين جنيه إسترليني، لكنه أراد بقاء رونالدو مع سبورتنغ على سبيل الإعارة لمدة عام.

وحضر تشيكي بيغريستين، الذي أصبح لاحقاً مديراً لكرة القدم في مانشستر سيتي، مباراة سبورتنغ ومانشستر يونايتد لمتابعة رونالدو نيابة عن برشلونة.

كان الوقت قد فات.

وكان ريال مدريد، بطبيعة الحال، حاضراً في المشهد أيضاً.

فقد غادر كارلوس كيروش مانشستر يونايتد قبل ستة أسابيع من ذلك التاريخ لتولي منصب المدير الفني الشاغر في ريال مدريد.

وكان أول توجيهاته إلى إدارة النادي الإسباني دفع أي مبلغ يتطلبه الأمر للتعاقد مع رونالدو.

اقترح بولوني صفقة إعارة للحصول على المهاجم توني تتضمن بنداً يمنح أوكسير الأولوية في التعاقد مع رونالدو (ماركا)

ليون الفرنسي... «لا نعرف من هو رونالدو»

كان بإمكان لازلو بولوني، المدرب الذي منح رونالدو فرصة ظهوره الاحترافي الأول، أن يسرد قائمة أخرى من الأندية التي كان من الممكن أن تتعاقد مع اللاعب.

وقال بولوني: «تحدثت شخصياً مع ثلاثة أندية. وكان أول من اتصل بي هو غي رو، مدرب أوكسير الفرنسي. أخبرته بأن رونالدو لاعب استثنائي حقاً. كان رونالدو صغير السن، وكان غي يحب العمل مع اللاعبين الشباب. سألني عن السعر، فقلت له: يا غي، سيكون عليك تدبير بضعة ملايين من أجله. فقال: حسناً، هذا اللاعب ليس لي. وكان ذلك نهاية النقاش».

واقترح بولوني صفقة إعارة مع ليون للحصول على المهاجم توني فايريل، تتضمن بنداً يمنح أوكسير الأولوية في التعاقد مع رونالدو، وفق ما ورد في التقرير.

وأضاف: «كانت المفاجأة الأكبر هي ما حدث مع ليون. لم يكن لدى سبورتنغ أي أموال في ذلك الوقت. وقال لي رئيس النادي: أخبرهم بأنهم إذا منحونا فايريل مجاناً، فستكون لهم الأولوية عندما نبيع لاعبينا الشباب».

وتابع: «سألني مسؤولو ليون: من هؤلاء اللاعبون الشباب؟ أخبرتهم بأن لدي عدداً كبيراً منهم، لكن أفضلهم رونالدو وكواريسما. انتظرت أسبوعاً، ثم أسبوعين، ولم يتصل بي أحد. وكانت فترة الانتقالات على وشك الانتهاء، فاتصلت بهم مرة أخرى. وأخبروني بأن المسؤول المعني لم يسمع قط بهذين الفتيين، ولذلك لم يكن بإمكانه قبول الصفقة».

آرسنال بذل جهوداً للتعاقد مع رونالدو تفوق ما بذله أي نادٍ آخر (أ.ب)

الملف الضخم في مكتب آرسين فينغر

والتقى بولوني أيضاً آرسين فينغر في مكتب المدرب الفرنسي.

وقال: «كنت في إنجلترا لزيارة آرسنال لأنني أردت العثور على مهاجم آخر. فقد تعرض مهاجمي لكسر في ساقه، في وقت كنا فيه في موقف قوي للفوز بالدوري، وأردت العثور على بديل له. كنت أبحث في صفوف الفريق الرديف لآرسنال. وعلى أي حال، سألني آرسين عن رونالدو، وأخبرته بالشيء نفسه الذي أخبرت به غي رو».

وأضاف: «أتذكر أن فينغر توجَّه إلى خزانة ملفاته وأخرج ملفاً ضخماً عن رونالدو. كان يعرف كل شيء عنه. كان يعرف رونالدو بصورة مثالية. فوجئت بحجم المعلومات التي كانت لديه عن اللاعب».

ولم يكن ينبغي لمدرب سبورتنغ أن يشعر بكل تلك الدهشة.

فلم يكن لدى آرسنال الكثير من الأموال لإنفاقها، نظراً لأن جزءاً كبيراً من ميزانيته كان يذهب إلى مشروع ملعب الإمارات الجديد.

وكانت العبارة الشهيرة لفينغر: «نحن لا نشتري النجوم الكبار... نحن نصنعهم».

وإذا كان هناك أمر واحد يتفق عليه جميع المعنيين، فهو أن آرسنال بذل جهوداً للتعاقد مع رونالدو تفوق ما بذله أي نادٍ آخر.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على علاقاته: «لم يكن مانشستر يونايتد يتابع رونالدو من خلال كشافي النادي في البداية. ربما كانوا يعرفون عنه، لكنهم لم يكونوا موجودين كل أسبوع، كما كانت الحال مع بعض الأندية الأخرى».

وكان ذلك صحيحاً.

ففي مطار لشبونة، وقبل كل مباراة يخوضها سبورتنغ على أرضه، كان عدد من كشافي كرة القدم يمرون عبر نقاط مراقبة جوازات السفر، وفي أغلب الأحيان لم يكن بينهم أي ممثل لمانشستر يونايتد.

رونالدو يلعب مع منتخب البرتغال تحت 20 عاماً (رويترز)

حيلة مينديز لإشعال المنافسة

كان مينديز يحرص على معرفة هوية الكشافين القادمين لمتابعة رونالدو، وكان يتصل أحياناً بالكشافين المعنيين لإبلاغهم بأنه رتب شخصياً وسائل نقلهم.

وبالفعل، كانت هناك سيارة تنتظرهم في المطار.

وقال أحد الأشخاص المطلعين عن كثب على الصفقة: «كانت المفاجأة بالنسبة إلى كل كشاف أنه يجد نفسه في سيارة مع ممثلين لناديين آخرين. وهذا ليس أمراً يفعله خورخي وحده، بل هو حيلة شائعة. كلما زاد العدد كان ذلك أفضل، والهدف أن يعرف الجميع حجم المنافسة».

وكان داميان كومولي، كشاف آرسنال في أوروبا آنذاك، يعرف رونالدو منذ أن كان اللاعب يبلغ 15 عاماً.

وكان ستيف رولي، رئيس كشافي آرسنال، يعمل على إعداد ملف متكامل عن اللاعب المراهق، بينما كان فرانسيس كاغيغاو، أحد أبرز مسؤولي اكتشاف المواهب في النادي الإنجليزي، يحضر مباريات سبورتنغ بانتظام.

وكان ليفربول يفعل الشيء نفسه.

وسبق لفيل تومبسون أن شاهد رونالدو يلعب مع منتخب البرتغال تحت 20 عاماً، وكان كواريسما يشارك معه في المنتخب نفسه في كثير من الأحيان.

واستعاد تومبسون ذكرياته في عام 2020 قائلاً: «كان هناك مليون مراوغة بتمرير القدمين حول الكرة بينهما».

أما جيم رايان، أحد مساعدي فيرغسون، فكان قد ذهب لمشاهدة رونالدو وقدم تقارير إيجابية عنه، لكن ممثلي مانشستر يونايتد ظلوا من الزوار غير المنتظمين لمباريات سبورتنغ، حتى بعد انضمام كيروش إلى الجهاز الفني.

وقال مصدر آخر مطلع: «لم يكن لديهم كشاف متخصص في البرتغال إلا بعد بضعة أعوام».

توتنهام تجاهل التحذيرات المبكرة

كان لدى توتنهام، في المقابل، كشاف متخصص في البرتغال، وكان يحضر مباريات سبورتنغ بانتظام.

وكان ديفيد بليت، مدرب توتنهام آنذاك، قد تلقى اتصالاً من وكيل اللاعبين باري سيلكمان، يخبره فيه بأن عليه مشاهدة هذا «اللاعب الرائع للغاية».

وحاول روني روزنتال، لاعب توتنهام السابق، أيضاً تقديم خدمة لناديه القديم.

وقال روزنتال: «كنت أزور البرتغال بانتظام، وشاهدت الكثير من مباريات سبورتنغ على ملعبه القديم. وكانت المرة الأولى التي شاهدت فيها رونالدو في أكتوبر 2002. بدأت إبلاغ الأندية عنه، وكان أول نادٍ اتصلت به هو توتنهام. هذه هي الحقيقة، لقد أخبرتهم بوجود لاعب ينبغي أن يهتموا به كثيراً».

لكن توتنهام لم يتخذ أي خطوات إضافية، وعندما وصل رونالدو إلى لندن في الشهر التالي، كان ذلك لمناقشة انتقاله إلى آرسنال.

واصطحب فينغر رونالدو إلى مكتبه وأخبره بأنه يستطيع ارتداء القميص رقم 28 بناءً على طلبه (رويترز)

رونالدو اختار القميص رقم 28 في آرسنال

وصل رونالدو إلى لندن برفقة والدته دولوريس ووكيل أعماله مينديز.

وتناولوا الطعام مع فينغر في مطعم النادي، وحصل رونالدو على جولة داخل مقر التدريبات، وقُدِّيمه إلى الفرنسي تييري هنري وعدد من اللاعبين الآخرين.

وكان قد جرى الاتفاق على مبلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.

واصطحب فينغر رونالدو إلى مكتبه وأخبره بأنه يستطيع ارتداء القميص رقم 28، بناءً على طلبه.

وقال أحد مصادر آرسنال: «كانت الصفقة قريبة من الاكتمال إلى أقصى درجة ممكنة، دون أن تكتمل فعلياً».

ثم انهار كل شيء.

وتشير إحدى الروايات إلى أن مينديز اختفى لبعض الوقت لإجراء مكالمة هاتفية، وعندما عاد أخبر فينغر بأنه كان يتحدث للتو مع فيرغسون، وأن مانشستر يونايتد يقترح دفع مبلغ يصل إلى 11 مليون جنيه إسترليني.

لكن هذه الرواية لم يجرِ تأكيدها قط.

وما هو واضح أن مينديز كان وراء هذا التحول المفاجئ في مسار الصفقة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على التفاصيل الداخلية: «كانت حالة نموذجية لوكيل لاعبين يستغل نفوذه. كان ذلك أسلوب مينديز المعتاد. مع خورخي، كنت تجد نفسك دائماً في حرب مزايدات يشجعها بنفسه، وتصب في نهاية المطاف في مصلحته».

تحدث مسؤولو آرسنال بالفعل مع مينديز عام 2014 في محاولة للتعاقد مع المهاجم دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد (رويترز)

فينغر لم يغفر لمينديز

لم يغفر فينغر لمينديز ما حدث، أو على الأقل فإنه لم ينسَه قط.

وإذا تصادف وجود الرجلين في المناسبة نفسها، فإن المدرب الفرنسي بالكاد كان يحاول إخفاء مشاعره، ولم يكن يتجاوز تبادل عبارات المجاملة العابرة.

وقال أحد معارفهما المشتركين: «كانت العلاقة باردة دائماً. مجرد مصافحة، ولا شيء آخر».

وفي المقابل، توطدت علاقة فيرغسون بمينديز، وتعاقد في الأعوام التالية، مستفيداً من العلاقات نفسها، مع البرتغالي ناني والبرازيلي أندرسون والإسباني ديفيد دي خيا.

كما فتح كينيون الباب أمام عدد من عملاء مينديز، وفي مقدمتهم جوزيه مورينيو، بعد مغادرته مانشستر يونايتد لتولي منصب الرئيس التنفيذي في تشيلسي.

أما آرسنال، فعلى النقيض تماماً، ظل يستعيد ذكريات ما وصفه فينغر ذات مرة بأنه «أكبر ندم في مسيرتي».

وتحدث مسؤولو آرسنال بالفعل مع مينديز عام 2014، في محاولة للتعاقد مع المهاجم دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد، لكن الأمور لم تنتهِ لمصلحتهم مجدداً.

وباستثناء ذلك، كان آرسنال واحداً من الأندية الكبرى القليلة التي تميل إلى الابتعاد عن اللاعبين الذين يمثلهم مينديز.

هل كانت مجرد مصادفة؟

أجاب أحد المقربين من فينغر: «على الأرجح لا».

كريستيانو رونالدو (رويترز)

لماذا اختار رونالدو مانشستر يونايتد؟

كان الاستماع إلى كينيون في عام 2020 يعيد إلى الأذهان أوقاتاً أكثر سعادة في تاريخ مانشستر يونايتد، عندما كان النادي نادراً ما يواجه المشكلات التي يعانيها في العصر الحديث.

وقال كينيون: «الحقيقة، وهذا ليس من باب الغرور، أن مانشستر يونايتد قدم الكثير من الأمور الرائعة لكريستيانو. لقد كان رائعاً لمانشستر يونايتد، وكنا نحن رائعين بالنسبة إليه».

وأضاف: «تذكروا أنه لم يكن لاعباً مكتملاً في سن الـ18. كان يمتلك جميع مقومات النجاح، لكننا كنا نتحدث عن انضمامه إلى واحد من أكبر الأندية في العالم».

وتابع: «كان جزء كبير من حديثنا مع خورخي، ومن حديث أليكس مباشرة مع كريستيانو، يتعلق بالقدوم إلى مانشستر يونايتد والتطور ليصبح لاعباً من الطراز العالمي».

وقال: «كان لدينا تاريخ جيد في تطوير اللاعبين الشباب، مع بول سكولز وديفيد بيكهام وريان غيغز والأخوين نيفيل. وكنا قد قمنا بعمل أفضل في هذا الجانب من أي فريق كبير آخر في أوروبا. ولذلك كنا نعتقد دائماً أن لدينا ما نقدمه له أكثر مما لدى بعض الأندية الأخرى».

حتى ريال مدريد، بكل عظمته؟

أجاب كينيون بكل وضوح: «لم يكن ليلعب مع الفريق الأول لريال مدريد في وقت مبكر كما فعل مع مانشستر يونايتد».

ريو فيرديناند (إ.ب.أ)

فيرديناند: جون أوشي كان يحتاج إلى الأكسجين

تقول الرواية الشائعة للقصة إن مانشستر يونايتد لم يكن يعرف شيئاً عن رونالدو حتى بدأ يتلاعب بلاعبي فيرغسون، وإن كل شيء حدث انطلاقاً من تلك اللحظة.

لكن ذلك تحريف للحقيقة، نظراً إلى أن الاتفاق على انتقاله تم في الليلة السابقة للمباراة.

وعلق أحد المصادر الرئيسية المعنية بالصفقة على هذه الرواية بقوله: «لنكن واقعيين».

لكن الصحيح بالتأكيد هو أن لاعبي مانشستر يونايتد أدركوا سريعاً أنهم أمام نجم عالمي في طور التكوين.

وقال ريو فيرديناند لاحقاً، خلال فعالية نظمتها «إي إيه سبورتس» و«كوبا 90»: «كنت أنا وبول سكولز ونيكي بات نقول: علينا التعاقد مع هذا اللاعب. تذكروا أننا كنا قد أخفقنا للتو في التعاقد مع رونالدينيو، ولذلك كنا بحاجة إلى لاعب كبير. كان جون أوشي يجلس هناك وكأنه بحاجة إلى الأكسجين».

وكان داني بيو ضمن بدلاء مانشستر يونايتد في تلك المباراة، إلى جانب الهولندي رود فان نيستلروي، ودارين فليتشر، وفيل نيفيل، وريان غيغز، وقائد الفريق روي كين.

وقال بيو في عام 2020: «بعد نحو 15 دقيقة، كنت تنظر على امتداد مقاعد البدلاء فتجد الجميع وقد فتحوا أفواههم من شدة الدهشة. كان كل اللاعبين يتحدثون بإعجاب شديد عنه».

وأضاف: «لا أتذكر أن أحداً قال للمدرب: علينا التعاقد مع هذا اللاعب. لكن ما أتذكره هو تأخر حافلة الفريق بعد المباراة، لأن المدرب والرئيس التنفيذي بقيا في الملعب في محاولة لتسريع إتمام الصفقة».

وقال فيرديناند: «وصلتنا معلومات ونحن في الحافلة بأن المدرب والرئيس التنفيذي يحاولان إتمام صفقة. ولذلك لم نكن منزعجين كثيراً من التأخير».

أول لقاء بين فيرغسون ورونالدو

وفي السيرة الذاتية التي ألّفها الصحافي الإسباني غيليم بالاغي عن رونالدو، وصف المشهد الذي استحوذ فيه فيرغسون على إحدى الغرف المخصصة للمدربين.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها فيرغسون إلى رونالدو مباشرة، بينما تولى مينديز بصورة ارتجالية مهمة الترجمة.

وباستثناء خطأ فيرغسون في تحديد عمر اللاعب، إذ اعتقد أنه يبلغ 17 عاماً، سار الحديث بصورة جيدة.

وقال كينيون: «هناك جانب آخر يتعلق بالدور الذي لعبه أليكس في إقناعه بالانضمام إلينا».

وأضاف: «أحد الأمور التي لم يكن أليكس يفعلها عادة هو تقديم وعود للاعبين بشأن دقائق المشاركة. كان شعاره دائماً أنه يتعين عليك أن تستحق شرف اللعب لمانشستر يونايتد».

لكنه في هذه المناسبة قال لرونالدو: «ستحصل على وقت للمشاركة، وستخوض مباريات مع الفريق الأول. لن أخبرك بعدد المباريات لأن ذلك يعتمد عليك، لكنك لن تأتي إلى هنا لتجلس على الهامش. الأمر يتعلق بقدومك إلى مانشستر والانضمام إلى الفريق».

وقال كينيون: «كان ذلك هو العنصر الحاسم».

جرى ترتيب طائرة خاصة لنقله إلى مانشستر بعد يومين وتجاوز راتبه السنوي 1.5 مليون جنيه إسترليني (رويترز)

أغلى لاعب مراهق في كرة القدم الإنجليزية

جعلت قيمة الصفقة، البالغة 12.2 مليون جنيه إسترليني، رونالدو أغلى لاعب مراهق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية آنذاك.

وجرى ترتيب طائرة خاصة لنقله إلى مانشستر بعد يومين، بينما تجاوز راتبه السنوي 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم يكن ذلك سيئاً بالنسبة إلى لاعب لم تتضمن سيرته الكروية سوى موسم واحد في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، خاض خلاله 25 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وقال فريتاس: «لم يكن بإمكاننا أن نكون سعداء تماماً لأننا كنا نبيع لاعباً نعرف أن مستقبلاً رائعاً ينتظره. كنا في موقف تفاوضي هش. كان اللاعب يريد الرحيل وبدء فصل جديد من مسيرته».

وأضاف: «كان مبلغاً كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة إلى لاعب يدخل العام الأخير من عقده. لكن من الواضح أنك لا تشعر بالسعادة أبداً عندما تبيع لاعباً يمتلك كل تلك الإمكانات».

ومع ذلك، كان سبورتنغ أكثر سعادة بكثير من بعض منافسي مانشستر يونايتد، وفي مقدمتهم ليفربول.

قال تومبسون على مدى الأعوام الماضية قال الناس إننا ارتكبنا خطأ وأضعنا الصفقة (رويترز)

ليفربول... كيف قفز السعر 8.2 مليون جنيه في 48 ساعة؟

قال تومبسون: «على مدى الأعوام الماضية، قال الناس إننا ارتكبنا خطأ وأضعنا الصفقة. لكن الأمور لم تكن كذلك. أياً كان ما حدث، ولن أحاول تخمينه، فإن قيمة الصفقة ارتفعت بمقدار 8.2 مليون جنيه إسترليني خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة. بالنسبة إلينا، كان الاتفاق هو: أربعة ملايين جنيه ويمكنكم الحصول عليه».

وأضاف: «اتصلت بتوني هنري وقلت له: ما الذي حدث بحق الجحيم؟ وكانت أول كلماته: أعرف ما ستقوله».

وتابع: «شرح لي أنه عندما نزل من الطائرة تلقى اتصالاً هاتفياً قيل له فيه: لقد أُبعدت عن الصفقة. وتغير كل شيء بعد ذلك. كان هذا كل ما حدث، وقد سمعته من المصدر مباشرة».

لكن أشخاصاً آخرين شاركوا في مفاوضات انتقال رونالدو يعتقدون أن ليفربول ربما يحاول حفظ ماء الوجه من خلال هذه الرواية.

فالمبلغ الذي تحدث عنه تومبسون يبدو منخفضاً بالفعل مقارنة بالمبالغ التي كانت الأندية الأخرى تعرضها.

وقال أحد المطلعين: «عندما تصل إلى تلك المرحلة، تصبح مسؤولية ليفربول أن يُنهي التعاقد مع اللاعب. كان كل شيء مهيأً أمام ليفربول لإتمام الصفقة، لكنهم ببساطة لم يتحركوا بالسرعة الكافية».

وربما ازدادت الأمور تعقيداً بسبب تعاقد ليفربول للتو مع الأسترالي هاري كيويل من ليدز يونايتد.

وكان النادي قد تعاقد أيضاً مع لاعبين مراهقين، هما الفرنسيان أنتوني لو تاليك وفلوران سيناما بونغول، مقابل رواتب أقل بكثير من الراتب الذي قيل إن رونالدو كان يطالب به.

وبحسب تومبسون، كانت ستحدث «فوضى عارمة» لو علم اللاعبون بالمبلغ الذي كان ليفربول يفكر في دفعه راتباً لفتى يبلغ من العمر 18 عاماً.

النادي البرتغالي لم يكن لديه مبلغ فائض قدره 80 مليون جنيه إسترليني ينتظر إنفاقه (رويترز)

البند الأخير... هل كان بإمكان سبورتنغ استعادة رونالدو؟

كل ما يمكن قوله بيقين هو أن مانشستر يونايتد، مثلما اعترف أحد مصادر آرسنال على مضض، «حصل على قيمة الأموال التي دفعها» خلال الفترة الأولى لرونالدو في ملعب «أولد ترافورد»، قبل أن يبيعه إلى ريال مدريد بعد ستة أعوام مقابل مبلغ قياسي عالمي.

وعند تلك المرحلة، كان هناك بند لإعادة الشراء يُلزم مانشستر يونايتد بسؤال سبورتنغ عما إذا كان يرغب في ممارسة حق الأولوية لاستعادة اللاعب.

ولم يكن مفاجئاً، بطبيعة الحال، أن النادي البرتغالي لم يكن لديه مبلغ فائض قدره 80 مليون جنيه إسترليني ينتظر إنفاقه.