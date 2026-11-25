قال بيب غوارديولا المدرب السابق لمانشستر سيتي إن مهمته التدريبية التالية ستكون مع أحد المنتخبات الوطنية بعد أن رفض فرصة تولي تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم هذا العام.

وأجرى غوارديولا محادثات مع الاتحاد الإيطالي، لكنه أشار إلى أن العرض وصل في وقت شعر فيه بأنه الوقت المناسب للحصول على راحة من العمل التدريبي.

وقال غوارديولا في مقابلة أمس الثلاثاء مع زميله السابق في برشلونة روماريو: «تحدثت معهم، وكان ذلك شرفاً كبيراً بالنسبة لي».

وتابع: «كان شرفاً كبيراً أن يفكروا في شخصي لتدريب المنتخب الإيطالي. لكن العرض جاء في وقت كنت بحاجة فيه إلى راحة».

وأضاف: «لو حدث ذلك قبل عام أو عامين، لربما كنت سأقبل. لكن عندما تواصل معي باولو مالديني وليوناردو، اللذان أحبهما كثيراً، كان ذلك في مرحلة كان علي فيها ببساطة أن أتوقف».

وغادر غوارديولا مانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي بعد عقد من النجاحات الباهرة في منصبه، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أربعة ألقاب متتالية لا سابق لها، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني إن متطلبات ما يقرب من عقدين في تدريب الأندية جعلت من الضروري أن يأخذ استراحة.

وقال غوارديولا: «لا أعرف إلى متى سأبقى بعيداً. أشعر حالياً بأنني في حالة جيدة جداً. لكن إذا عدت إلى كرة القدم يوماً ما، فسيكون ذلك عندما يخبرني حدسي بأن الوقت قد حان».