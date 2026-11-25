يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك لحصة الأغلبية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى استقطاب مستثمرين جدد للاستحواذ على ما يصل إلى 25 في المائة من أسهم النادي، من خلال إصدار أسهم جديدة.

وبموجب الصفقة المقترحة، سيضخ المستثمرون الجدد أموالهم مباشرة في النادي مقابل الحصول على حصة تصل إلى الربع، دون أن تذهب أي أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي ستتقلص نسبة ملكيته الحالية نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

وبحسب شبكة «The Athletic»، جرى تعيين بنك «جي بي مورغان» العالمي، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، مستشاراً للعملية، في حين بدأت بالفعل إجراءات البحث عن مستثمرين.

وأكدت مصادر مطلعة على الأمر، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالحديث علناً، أن البحث ينصب في الوقت الراهن على مستثمر يمتلك حصة أقلية، في ظل رغبة صندوق الاستثمارات العامة في جمع الأموال، لتمويل مشروعات كبرى للبنية التحتية جزئياً، إذ يرى أن إصدار أسهم جديدة يمثل وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.

وتمتلك عائلة روبن البريطانية الحصة المتبقية البالغة 16 في المائة من أسهم نيوكاسل، ويمثلها جيمي روبن في مجلس الإدارة.

ورفض صندوق الاستثمارات العامة وبنك «جي بي مورغان» التعليق، بينما جرى التواصل أيضاً مع نيوكاسل للحصول على تعليقه.

وكانت تقارير قد أشارت في مايو (أيار) الماضي إلى انفتاح ملاك نيوكاسل على بيع حصة أقلية للمساعدة في تمويل مشروعات كبيرة للبنية التحتية. غير أن مصادر مطلعة أكدت استمرار التزام صندوق الاستثمارات العامة طويل الأمد تجاه النادي، الذي استحوذ عليه بالاشتراك مع مستثمرين آخرين من مايك آشلي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني (400.1 مليون دولار) عام 2021، رغم استعداده لتقليص نسبة ملكيته، وتلقيه بالفعل اتصالات من مستثمرين محتملين.

وحضر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة نيوكاسل، مباراته الأولى هذا الموسم على ملعب «سانت جيمس بارك»، الأحد؛ حيث تابع تعادل الفريق مع آرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2 – 2، بحضور جيمي روبن أيضاً.

ويسعى ديفيد هوبكنسون، الرئيس التنفيذي لنيوكاسل، إلى إنهاء حالة من الترقب التي أحاطت بخطط النادي المتعلقة بالملعب والمنشآت التدريبية، بعدما أصبح الملفان مصدر إحباط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن نيوكاسل خططاً لإنشاء مجمع تدريبي «عالمي المستوى» بتكلفة 190 مليون جنيه إسترليني في «وولسينغتون هول»، بالقرب من مطار نيوكاسل الدولي، على أمل الانتقال إليه بحلول موسم 2029 – 2030.

لكن مستقبل ملعب النادي لا يزال معلقاً، رغم تأكيد هوبكنسون، خلال لقاء مع الجماهير الاثنين، أنه يأمل الإعلان عن القرار «قريباً»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي يمكن أن يحققها ملعب جديد قد تُحدث تحولاً جذرياً في النادي.

وفي حين لم يُتخذ قرار نهائي بشأن تشييد ملعب جديد أو توسعة ملعب «سانت جيمس بارك» التاريخي، فإن مسؤولين بارزين داخل نيوكاسل أعربوا في مناقشات داخلية عن تفضيلهم الانتقال إلى ملعب جديد.

ولم يكن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم تحمل التكلفة الكاملة لبناء ملعب جديد، إذ لطالما نظر إلى نيوكاسل باعتباره استثماراً طويل الأمد يهدف إلى تحقيق أرباح مستقبلية، غير أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب ضخ مبالغ كبيرة في رأس المال، إلى جانب الحصول على تمويل خارجي.

ويسود اعتقاد داخل نيوكاسل بأن القيمة السوقية للنادي قد تصل مستقبلاً إلى نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار).

وكان هوبكنسون قد أكد أن طموح نيوكاسل يتمثل في أن يكون «ضمن النقاش حول هوية أفضل نادٍ في العالم» بحلول عام 2030، وسط إدراك بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب إحراز تقدم ملموس بشأن الملعب الذي سيحتضن مباريات الفريق على المدى الطويل، وتمثل الخطوة الاستثمارية الجديدة تحركاً في هذا الاتجاه.