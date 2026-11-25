حصلت الحكومة العراقية على غطاء قانوني لقراراتها الإدارية بشأن المنافذ الحدودية في كردستان وحقول النفط في المناطق المتنازع عليها، مجددة عزمها مواصلة الحملة الأخيرة لمكافحة التهريب، بينما نفت أي خطط لإرسال قوات عسكرية إلى الإقليم.

وأكد مصدر رسمي مخول أن الحكومة العراقية لا تعتزم إرسال قوات عسكرية إلى إقليم كردستان لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن حل مشكلة التهريب عبر تلك المعابر يتم وفق آليات الدستور بالتنسيق بين السلطتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل.

وجاء الموقف الحكومي بعدما سادت مخاوف كردية من دخول قوات اتحادية إلى إقليم كردستان على خلفية تقارير استخبارية كشفت عن مسارات لتهريب النفط من كركوك والسليمانية (شمال) إلى إيران ومنها إلى أفغانستان.

وتداولت منصات كردية مقاطع فيديو عن وحدات عسكرية من قوات البيشمركة تنتشر على طريق رابط بين مدن إقليم كردستان ومحافظات في العراق، دون أن يتسنى التحقق من صحتها.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (رويترز)

هل ترسل بغداد قوات إلى كردستان؟

نفى المصدر العراقي المخول أنباء متداولة عن قيام رئيس الحكومة علي الزيدي بتحريك قوات عسكرية لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم، الرسمية منها وغير الرسمية.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود لمثل هذه النوايا على الإطلاق (...) لن يحدث لأنه لا حاجة لمثل هذا التصرف».

ودعا المصدر العراقي الأطراف المعنية بالأزمة إلى «تجنب لغة التصعيد واللجوء إلى القنوات الرسمية لإيجاد الحلول المنسجمة مع القوانين السارية»، مشيراً إلى أن «الخلاف بين الإقليم والمركز يتعلق بالدرجة الأساس بمنافذ الإقليم التي تجري خلالها عمليات تهريب، ولا بد من السيطرة عليها بالتعاون بين بغداد وأربيل طبقاً للدستور».

ورجح المصدر اتجاه الأزمة الراهنة نحو الحل، لكنه أكد أن «الحكومة الاتحادية تشترط أن تكون على دراية تامة بكل ما يجري في تلك المنافذ، كما هو الحال في بقية المنافذ في كل أنحاء البلاد والتي وضعت خطة متكاملة للسيطرة عليها ومنع كل أشكال التهريب».

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي أمر، الثلاثاء، السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، ‌بعد تحقيق بشأن ‌تهريب النفط بشركة ​نفط ‌الشمال ⁠الحكومية.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أربيل. ووجّه رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها «ضرورة التمسك بأسس الدستور والركون إلى الحكمة في حل المشكلات»، فيما عبّر عن رفضه لاتخاذ القرارات انطلاقاً من «المزاج الشخصي».

وقال بارزاني إن «كردستان العراق صاحب حق مشروع وأصيل، ولن يقبل بالخضوع لقرارات مخالفة للدستور».

من جهته، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرارات بغداد بـ«غير المقبولة بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق مشترك».

حقل نفط في كركوك بالعراق في أكتوبر 2017 (رويترز)

«إملاءات خارجية»

ونفت الحكومة العراقية اتهامات بشأن «تلقي إملاءات من الخارج». وأكدت في بيان أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها»، مؤكدة أن الحكومة تمارس مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة.

وأضاف البيان أن «القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابة لتشجيع أو إملاء أو توجيه من أي طرف خارجي».

وتابع البيان أن الحكومة العراقية «لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية والسيادية»، مشدداً على أن مصلحة العراق وحقوق شعبه ومتطلبات أمنه واستقراره هي التي تحكم تحركاتها.

من جهته، كرر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، ما وصفه باستخدام «اللغة العسكرية والتهديد» في البيان الصادر باسم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مطالباً بالتنفيذ الكامل للدستور العراقي، لا سيما المادة 140.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية تمثل محور الاجتماع، معرباً عن قلقه واستيائه من البيان المذكور، وعدّه انتهاكاً دستورياً وتجاوزاً للحقوق الدستورية للإقليم، ومؤشراً على عدم الإيمان بالنظام الاتحادي ومحاولة لإعادة العراق إلى النظام المركزي.

ودعت حكومة الإقليم إلى تأسيس مجلس الاتحاد العراقي وإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمواد الدستورية، بما يضمن تمثيل جميع مكونات العراق.

تتجه الحكومة العراقية لفرض سيطرتها على حقول نفط تخضع أمنياً لإقليم كردستان (إكس)

غطاء قانوني

لكن قرارات الزيدي بخصوص إقليم كردستان حصلت على غطاء قانوني بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، الأربعاء، بأن ​بغداد يمكنها نشر قوات اتحادية لتأمين الحدود الدولية للعراق، بما في ذلك تلك الواقعة في الأراضي التي يديرها إقليم كردستان. وذكرت ​المحكمة أن ⁠بإمكان السلطات الاتحادية الإشراف على الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك تلك الواقعة في إقليم كردستان.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المحكمة أكدت ضرورة تنسيق بغداد مع الحكومات في ⁠الأقاليم والمحافظات بشأن إدارة الجمارك.

وأشارت المحكمة إلى أن «إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ الحدودية والجمارك وربطها إلكترونياً بالوزارات والهيئات الاتحادية المختصة في جميع أنحاء العراق، بما فيها المنافذ الواقعة في إقليم كردستان، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والجمركية اللازمة لتشغيلها، يدخل ضمن اختصاص السلطات الاتحادية في رسم السياسة المالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات».

وأكدت كذلك أن «إدارة النفط والغاز المستخرج تتولاها الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وأن ملكية النفط والغاز تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي، ولوزارة النفط الاتحادية والجهات الرقابية الاتحادية المختصة ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الإشراف والرقابة والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بإنتاج النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما وتصديرهما».

من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان والقوى السياسية المعنية كافة إلى الالتزام بما تم النص عليه في الدستور الدائم للبلاد.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتوسط رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (يمين) ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي (يسار) خلال مؤتمر «السيادة» في بغداد 2 أكتوبر 2026 (رويترز)

لجنة مشتركة للحوار

في بغداد، اجتمع وفد من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» برئاسة هوشيار زيباري، عضو الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي، مساء الثلاثاء، مع رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي.

وقال عبد المحسن سعدون، عضو وفد الحزب الذي شارك في الاجتماع، الأربعاء، إنه «ناقش القرارات والبيانات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي بخصوص إقليم كردستان»، مضيفاً أنهم طالبوا الحلبوسي، بصفته رئيساً للسلطة التشريعية، بأن «يؤدي دوره ويكون له موقف واضح تجاه أي مطلب أو انتهاك يتعارض مع الدستور العراقي».

وفيما يتعلق بآلية حل المشكلات، قال سعدون: «يجب أن تكون هناك لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد، حتى يتم حل أي مشكلة أو تطور يحدث عبر الحوار».

ولا تزال قرارات الزيدي تثير سجالاً سياسياً. وقالت فيان صبري، العضو في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية لجأت إلى لغة التصعيد ضد الإقليم لحسم خلافات طبيعية يمكن حلها بالحوار ووفق الدستور».

وأضافت صبري أن «النظر إلى الأمور بمنطق السيطرة والمركزية، والتعامل مع العلاقة بين بغداد وأربيل على أساس طرف يريد فرض إرادته على الآخر، هما تحديداً ما يثير مخاوف كردستان ويعمق عدم الثقة».

من جانبه، رأى محمود خوشناو، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أن «الإشكالية في قرارات الزيدي والتي استفزت الكرد تكمن في أنه تعامل مع التهريب وكأن الإقليم هو من يهرب أو يدعم التهريب، بينما الأمر كان بحاجة إلى توضيح العديد من الأمور».

وأضاف خوشناو أن «الحكومة الاتحادية لم تكن موفقة في قراراتها الأخيرة، خصوصاً استخدام لغة عسكرية في مخاطبة الإقليم، ما قد يؤثر على مستوى دعم الإقليم للزيدي».

وكان السياسي العراقي، خميس الخنجر، قد اقترح، الأربعاء، تشكيل لجنة عليا من تحالف «إدارة الدولة» - الذي يضم قوى شيعية وكردية وسنية - لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، داعياً إلى الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز.