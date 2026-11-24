فاز الرفاع البحريني على ضيفه الزوراء العراقي 4 - 1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

وفرض الرفاع أفضليته خلال الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً بهدفين دون رد، سجلهما الجزائري الطيب مزياني في الدقيقة 22، وويلنغتون ماشادو في الدقيقة 26.

وعزز مزياني تقدم الفريق البحريني بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 52، قبل أن يقلص الزوراء الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 85، لكن الرفاع رد سريعاً بهدف رابع أحرزه فينيسيوس فارجاس بعد دقيقة واحدة.

ورفع الرفاع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزوراء عند نقطتين في المركز الثالث.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت في بغداد ضمن الجولة الثالثة، انتهت بالتعادل 1 - 1.