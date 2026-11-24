انتزع الاتفاق فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب مضيّفه عجمان الإماراتي بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وفرض سلطان هارون نفسه نجماً للمواجهة، بعدما افتتح التسجيل للاتفاق مبكراً في الدقيقة الرابعة، ليضع أصحاب الأرض تحت الضغط منذ الدقائق الأولى.

ونجح البرازيلي فيكتور هنريكي في إعادة عجمان إلى أجواء المنافسة، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعاد هارون ليمارس هوايته التهديفية في الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 54، مانحاً الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل.

وكرر الاتفاق تفوقه على منافسه الإماراتي، بعدما سبق له الفوز عليه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الدمام مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده إلى تسع نقاط، معتلياً صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد عجمان عند ست نقاط في المركز الثالث، لتزداد صعوبة مهمته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

ويمنح الفوز الفريق السعودي دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة كاظمة الكويتي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات باستضافة أربيل العراقي في فبراير (شباط) المقبل.

ويطمح الاتفاق إلى مواصلة انتصاراته واستعادة أمجاده الخليجية، بعدما أصبح في موقع مميز للمنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي.