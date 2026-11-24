فاز إيست بنغال الهندي على ضيفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 1 - صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف جياكسون سينغ هدف الفوز الثمين لصالح الفريق الهندي.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 5 نقاط في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة التي تضم الشرطة العراقي والسيب العماني.

وستقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 8 ديسمبر (كانون الأول)، حيث يلتقي الشرطة مع إيست بنغال في بغداد، والحسين مع السيب في عُمان.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1 - صفر في بغداد وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2 - 2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3 - صفر في السيب وفوز الشرطة على إيست بنغال 3 - 2 في كولكاتا.

وفي الجولة الثالثة، تعادل الشرطة مع الحسين 1 - 1 في بغداد وتعادل السيب مع إيست بنغال من دون أهداف في السيب، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشرطة على الحسين 3 - صفر في عمان وفوز السيب على إيست بنغال بهدفين دون رد في كالكوتا.

وسيتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.