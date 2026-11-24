أيَّدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فوز السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2025 بعد قبول استئنافها ضد قرار تجريدها من اللقب، إذ خلصت إلى أن قرار حكم المباراة باستئناف اللعب يندرج ضمن إطار «قرارات الملعب».

وقال خاليدو كوليبالي، لاعب الهلال والقائد السابق لمنتخب السنغال تعليقا على الحكم: «مرحباً بعودة الكأس للوطن».

أما سيدي دياني محامي الاتحاد السنغالي فقال: «لم نكن بوسعنا السماح بأن يُداس شرف السنغال والأمة السنغالية وشعبها بأسره على هذا النحو بذريعة إجراءات قانونية طعنت في جوهر الرياضة ذاتها، ألا وهي كرة القدم. بالنسبة لنا، هذا انتصار هائل».

وانسحب لاعبو منتخب السنغال من الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء فريقهم في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجاً على القرار قبل استئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي لتسجِّل السنغال هدف الفوز عن طريق بابي غاي وتضمن الانتصار والتتويج باللقب.

وأشارت محكمة التحكيم إلى أن قرار الحكم باستئناف المباراة يقع ضمن صلاحياته الحصرية.