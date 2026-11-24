عاشت جماهير النادي الأهلي المصري واحدة من أكثر لياليها إحباطاً، بعد سقوط فريقها بثنائية نظيفة أمام فريق «بيراميدز»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وعولّت جماهير «الأهلي» على فريقها لتصحيح مساره على مستوى النتائج والأداء أمام «بيراميدز»، عقب الموسم الماضي الذي وصفوه بـ«الموسم الصفري»؛ في إشارة إلى غياب البطولات المحلية والقارية عن خزائن الفريق، وغاب بسببه عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن «نادي القرن» دخل نفقاً مظلماً بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي هذا الموسم عقب 9 جولات، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ونقطتين عن الزمالك، الثاني، ما يعني ابتعاده نظرياً عن المنافسة.

كما ضرب القلق الجماهير الحمراء، عقب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني المغربي، الحسين عموتة، في خطوة فجّرت موجة واسعة من التفاعل مع القرار، والترقب لمسيرة النادي، وقدرته على الخروج من حالة الارتباك التي تهدد استقراره ومنافسته على البطولات المحلية والقارية.

كان عموتة (57 عاماً) تولّى قيادة الأهلي في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وقاد الفريق في 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق فيها 11 انتصاراً، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، كما بلغ مع الأهلي دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن النتائج لم تشفع للمدير الفني المُقال أمام أداء الفريق، ومستوى اللاعبين المتراجع.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة غضب وانتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي، بدأت قبل صافرة نهاية مباراة بيراميدز، وتواصلت بكثافة عقب البيان الرسمي الصادر فجر اليوم الثلاثاء بإقالة عموتة وجهازه المعاون.

ومع ترحيب قطاع كبير من المشجعين بقرار الإقالة باعتباره خطوة حتمية لإنقاذ الموسم، إلا أن الأمر صاحبه انتقاد حاد لإدارة الكرة بسبب التسرع في التعاقد معه من الأساس ثم إقالته.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلى المباراة، إن «المدرب ليس هو من يخطئ في التمرير أو التصويب وإنه يتوجب على الجماهير أن تفهم ذلك»، مشيراً إلى أن «اسم الحسين عموتة معروف لدى الجميع وأن الكل قد أخطأ»، بحسب قوله، ومؤكداً أنه من حق الجماهير أن تغضب، مقدماً اعتذاره لها.

جماهير الأهلي وجهت رسائل للاعبي فريقها قبل مواجهة بيراميدز (النادي الأهلي)

وانشغل قطاع كبير من المغردين بطرح عدد من أسماء المدربين المحلية لخلافة المدرب المُقال، أبرزهم: حسام حسن، حسام البدري، عماد النحاس، محمد شوقي، وسامي قمصان.

وعَبّر مغردون آخرون عن رفضهم لفكرة «المدرب المؤقت» أو العودة لمدربين سابقين، مطالبين بالتعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.ونال لاعبو الفريق جانباً كبيراً من الغضب الجماهيري، حيث انتقاد الروح القتالية للاعبين داخل الملعب.

وقرر وائل جمعة، مدير الكرة، مساء الثلاثاء، توقيع عقوبات مضاعفة على اللاعبين، وتجميد المستحقات المالية لكل العناصر لأجل غير مسمى.

كما تفاعلت قطاعات كبيرة من الجماهير الحمراء مع آراء النقاد والمحللين، وخاصة الإعلامي أحمد شوبير، وحارس الأهلي الأسبق، الذي قال، في تصريحات إذاعية، إن ناديه يعيش أزمة كبيرة قد تمتد لشهور، مطالباً العقلاء والكبار داخل النادي بأن «يوقفوا النزيف»، وفق قوله.

ويرى الناقد الرياضي، مصطفى صابر، أن أكثر ما يقلق جماهير الأهلي حالياً هو غياب شخصية الفريق والروح القتالية، وليس فقط الابتعاد عن المنافسة على الدوري، مبيناً أن جماهير الأهلي اعتادت أن ترى فريقها يقاتل حتى آخر دقيقة، ولا يستسلم مهما كانت الظروف أو المنافس.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «خسارة بطولة أو مباراة أمر وارد في كرة القدم، لكن ما يصعب على الجماهير تقبله هو شكل الفريق داخل الملعب، وغياب رد الفعل والرغبة في الفوز، لذلك فالأزمة الحقيقية أكبر من خسارة نقاط أو بطولة، لأنها تتعلق بشخصية الأهلي التي اعتادت عليها جماهيره».

ويرى صابر أن الأهلي يحتاج لمراجعة شاملة لكل ما يحدث داخل النادي للخروج من «النفق المظلم» الذي دخله، فالأزمة «ليست في المدير الفني فقط، بل هناك أخطاء على المستويين الإداري والفني، وكذلك بالنسبة للاعبين».

وبرأي الناقد أحمد جمعة الطويل، فإن منظومة الكرة بالأهلي (إدارة ومدير فني ولاعبين) تتحمل تذبذب النتائج وتراجع مستوى الفريق، مبيناً أن «الإدارة منذ رحيل المدير الفني الأسبق، مارسيل كولر، في أبريل (نيسان) 2025 لم توفر الاستقرار، حيث درّب الفريق 5 مدربين في عام ونصف العام، وهو أمر كفيل بأن يدمر استقرار الفريق»، وفق وصفه.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المغربي عموتة مدرب جيد، لكن أسلوب لعبه لا يناسب الأهلي، فهو يفضل أسلوب الكرة الدفاعية، ونجح به مع منتخب الأردن، لكن الأهلي لا يفضل هذا الأسلوب»، أما بالنسبة للاعبين، بحسبه، فغابت عنهم «روح الفانلة الحمراء» والشخصية القتالية داخل الملعب والتنافسية حتى اللحظات الأخيرة من المباريات، كما أن هناك إهمالاً وتعالياً واضحاً من بعض اللاعبين، وهناك لاعبون لا يستحقون الوجود في الأهلي ولا يليقون باسم النادي وتاريخه العريق.

ويرى الطويل أن إدارة النادي عليها إعادة هيكلة شركة الكرة بأسماء قوية تصلح لإدارتها، مع رحيل بعض اللاعبين وضم صفقات قوية في مراكز يحتاجها الفريق، وتصعيد بعض اللاعبين الناشئين لإعادة روح الفريق.