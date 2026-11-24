جدّدت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ثقتها في المدرب الألماني ماتياس يايسله، رغم تباين النتائج والمستويات الفنية منذ توليه المسؤولية، مؤكدة قناعتها بقدرته على قيادة المشروع الرياضي للنادي، وتحقيق النجاحات على المدى الطويل.

وكشف خمسة من أعضاء الإدارة التنفيذية لنيوكاسل، خلال لقاء استمر قرابة ساعة مع أكثر من 1600 مشجع، مساء الاثنين، عن تفاصيل استراتيجية النادي في سوق الانتقالات، ومستجدات مشروع الملعب الجديد ومقر التدريبات، فضلاً عن تقييم التعاقدات الصيفية وأسباب اختيار يايسله لخلافة إيدي هاو.

وحسب شبكة «The Athletic»، شارك في اللقاء، الذي أقيم في منطقة المشجعين «ستاك» المجاورة لملعب سانت جيمس بارك، الرئيس التنفيذي ديفيد هوبكنسون، والمدير الرياضي روس ويلسون، والرئيس التنفيذي للعمليات براد ميلر، والمدير المالي سايمون كابر، ومديرة كرة القدم النسائية غريس ويليامز.

يايسله (إ.ب.أ)

يايسله... المدرب الذي يعرف كيف ينتصر

ولا تزال تداعيات المرحلة الانتقالية التي يعيشها نيوكاسل على مستوى القيادة الفنية حاضرة، خصوصاً بالنظر إلى الإرث الذي تركه إيدي هاو، بعدما قاد النادي لتحقيق أول لقب محلي كبير منذ 70 عاماً، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال هوبكنسون: «حققنا نجاحاً استثنائياً مع إيدي، ولن يُنسى ذلك، لكن الأمور تصل إلى نهايتها وتتغير».

وحرص مسؤولو نيوكاسل على تذكير الجماهير بأن النادي لم يُقل هاو، الذي رحل في بداية فترة الإعداد للموسم، مؤكداً أن قرار المغادرة كان شخصياً.

وأضاف هوبكنسون أن أخلاقيات العمل التي يتمتع بها هاو لا مثيل لها، إلا أن لذلك ثمناً، حتى وصل المدرب إلى مرحلة لم يعد لديه فيها ما يقدمه، مشيراً إلى أن النادي يفتقده في بعض الأيام، نظراً إلى الدور المهم الذي كان يؤديه.

وعندما بدأ نيوكاسل البحث عن خليفة لهاو، كان ويلسون يريد مدرباً يتمتع بكثافة عالية في العمل، ويشارك بصورة مباشرة في التدريبات، ويمتلك قدرات تدريبية من النخبة.

ووجد النادي هذه المواصفات في يايسله، الذي دفع نيوكاسل للتعاقد معه 10 ملايين يورو إلى الأهلي السعودي، ما يعادل 8.4 مليون جنيه إسترليني و11 مليون دولار.

ومازح ويلسون الجماهير قائلاً إنه يسكن بجوار يايسله، لكنه مهما خرج مبكراً في الصباح، فإنه يجد أن سيارة المدرب الألماني غادرت بالفعل.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ13 بين 20 فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض 11 مباراة من أصل 38، لكن يايسله وويلسون ناقشا إمكانية البناء على الطاقة والزخم اللذين أظهرهما الفريق في الشوط الثاني من مواجهته أمام آرسنال حامل اللقب، التي انتهت بالتعادل 2 - 2.

وقال ويلسون: «كانت خطوة حقيقية إلى الأمام، لكن الشعور الأكبر هو الإحباط، لأن الشوط الأول لم يكن جيداً. شاهدنا ذلك عدة مرات هذا الموسم، ونسعى بالتأكيد إلى تحقيق الاستقرار في الأداء. نأمل أن يكون ديسمبر (كانون الأول) مثيراً».

ورغم النتائج المتباينة والمستويات التي أثارت التساؤلات، أكد هوبكنسون أن يايسله كان الاختيار الصحيح.

وقال: «أنا متحمس لما يقدمه ماتياس. إنه مدرب يعرف كيف ينتصر، والفائزون يحققون الانتصارات مع مرور الوقت. بعد 11 مباراة، كانت هناك دروس مستفادة. وعلى المدى الطويل، لا أعتقد أنني شعرت في أي وقت بقناعة أوضح من الآن بأننا سنحقق النجاح معاً».

فرحة لاعبي نيوكاسل أمام جماهيرهم (أ.ب)

حرية الإنفاق في الانتقالات الشتوية

لم يكشف مسؤولو نيوكاسل عن تفاصيل كبيرة بشأن تحركات النادي المحتملة في سوق الانتقالات الشتوية، رغم رغبة يايسله في التعاقد مع مهاجم جديد على أقل تقدير.

وأكد المدير المالي سايمون كابر أن الوضع المالي للنادي أصبح جيداً، بما يمنحه حرية العودة إلى الاستثمار عندما يرغب في ذلك.

وكان نيوكاسل قد تعرّض لغرامة مالية بملايين الجنيهات الإسترلينية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ودخل في اتفاقية امتثال مالي صارمة، قبل أن يبيع أنتوني غوردون وساندرو تونالي وبرونو غيمارايش خلال الصيف مقابل 245 مليون جنيه إسترليني (320.1 مليون دولار) إجمالاً.

وأوضح كابر أن النادي بات ضمن الحدود المالية المتفق عليها أوروبياً بهامش مريح، مشيراً إلى أن نيوكاسل كان قد استنفد قدرته على الإنفاق قبل ذلك.

وأضاف: «لسنا مضطرين إلى بيع أي لاعب في يناير (كانون الثاني)، ولا يتعين علينا القيام بأي شيء لا نرغب فيه. وهذا يمنحنا القدرة على الاستثمار مجدداً بمستوى متناسب مع المسابقة الأوروبية التي نتأهل إليها».

ولم يُكشف عن ميزانية محددة للانتقالات الشتوية، التي تبدأ في الأول من يناير وتستمر حتى الساعة الـ11 مساءً بتوقيت غرينيتش في الأول من فبراير (شباط)، فيما ستتحدد قدرة النادي على الإنفاق الصيف المقبل وفقاً لموقعه النهائي في ترتيب الدوري الإنجليزي في مايو (أيار).

وكشف ويلسون عن تطوير قدرات النادي في استقطاب اللاعبين، من خلال التركيز على اكتشاف أفضل المواهب المحلية، وتعزيز عمليات استقطاب لاعبي الفريق الأول ميدانياً، وتوسيع شبكة الكشافين حول العالم.

وأشار إلى أن نيوكاسل أصبح قادراً على المنافسة على ضم المواهب الشابة في لندن، بعدما كان خارج هذا السباق قبل ثلاثة أعوام، مؤكداً أهمية التحرك المبكر وتحسين استخدام البيانات.

جماهير نيوكاسل كانت غاضبة من وضع الفريق (إ.ب.أ)

300 مليون جنيه إسترليني... وإعادة تقييم الصيف

كان ويلسون قد أعلن في سبتمبر (أيلول) أن سوق الانتقالات الصيفية سارت وفق الخطة الموضوعة، باستثناء رحيل قائد الفريق برونو غيمارايش إلى آرسنال.

وأنفق نيوكاسل 300 مليون جنيه إسترليني على ثماني صفقات، جميع أصحابها في سن الـ24 عاماً أو أقل، ولم يأتِ سوى لاعب واحد من نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن نبرة مسؤولي النادي تغيرت، خصوصاً بعدما أنهى نيوكاسل مواجهته أمام آرسنال دون وجود أي لاعب ميداني من تعاقداته الصيفية على أرض الملعب.

كما غاب ألاجي بامبا وبازومانا توريه، البالغان 20 عاماً، عن قائمة المباراة المكونة من 20 لاعباً، رغم أن تكلفة التعاقد معهما بلغت 72 مليون جنيه إسترليني إجمالاً.

وأوضح هوبكنسون أن استراتيجية «نيوكاسل 2.0» استهدفت إحداث تغيير كبير وضروري، والتعامل مع الواقع المالي للنادي، وبناء قائمة تضم مواهب شابة قادرة على التطور.

واعترف بأن التوجه للتعاقد مع لاعبين من خارج إنجلترا جاء لتجنب الأسعار الإضافية المرتبطة بالانتقالات بين أندية الدوري الممتاز.

وأشار إلى إخفاق النادي في التعاقد مع يوهان مانزامبي، الذي انتقل إلى أستون فيلا، وفيكتور مونيوز، الذي انضم إلى ليفربول، رغم اعتقاد الإدارة في مرحلة ما بأنها ستنجح في ضمهما.

ووصف ويلسون قائمة الفريق في الموسم الماضي بأنها كانت متقدمة في العمر، مشيراً إلى أن بيانات النادي تظهر أن نيوكاسل يمتلك حالياً خامس أصغر قائمة في الدوري الإنجليزي، وفقاً لأعمار اللاعبين ودقائق مشاركتهم.

وأكد أن التركيز على الشباب لا يمنع التعاقد مع لاعبين في سن الـ28 أو الـ29 أو الـ30 عاماً، خصوصاً أن يايسله يرغب في تعزيز الفريق بعناصر أكثر خبرة خلال يناير.

وشدّد المدير الرياضي على أن الكلمة الأخيرة في التعاقد مع أي لاعب تعود دائماً إلى مدرب نيوكاسل.

نيوكاسل أنفق 30 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف على تجديد ملعب سانت جيمس بارك (نادي نيوكاسل)

ملعب جديد وقرار يرسم مستقبل النادي

لم تكشف إدارة نيوكاسل عن قرار نهائي بشأن بناء ملعب جديد أو توسعة ملعب سانت جيمس بارك، رغم وجود توجه منذ فترة طويلة لدى بعض المسؤولين نحو خيار البناء.

ولمحت تصريحات هوبكنسون وميلر إلى المزايا المالية الأكبر التي قد يوفرها إنشاء ملعب جديد، يُرجح أن يكون في حديقة «ليزس بارك» المجاورة للملعب الحالي، رغم عدم الإعلان عن الموقع خلال اللقاء.

وقال هوبكنسون إن النادي يحتاج إلى ملعب أكبر من أجل الإيرادات التي سيتيحها، معترفاً بأن كلا الخيارين سيكون مكلفاً، وأن القرار سيمتد أثره لأجيال ويحدد ملامح الحقبة المقبلة من تاريخ النادي.

وأوضح ميلر أنه يقضي ما بين 90 و99 في المائة من وقت عمله حالياً في دراسة خطط الملعب، مقابل 30 في المائة للمدير المالي كابر.

وكان نيوكاسل قد أنفق 30 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف على تجديد ملعب سانت جيمس بارك، بما يشمل تطوير أرضيته باستخدام تقنية تصريف المياه ذاتها المستخدمة في نادي أوغوستا الوطني للغولف، مستضيف بطولة «الماسترز»، فضلاً عن استبدال أنظمة الإضاءة القديمة.

ومن المقرر أن يخوض فريق نيوكاسل للسيدات سبع مباريات على الملعب هذا العام.

فريق نيوكاسل للسيدات يحظى باهتمام المسؤولين في النادي (نادي نيوكاسل)

190 مليون جنيه إسترليني لمقر التدريبات

وكشف مسؤولو النادي عن تفاصيل إضافية لمشروع مقر التدريبات الجديد، الذي تبلغ تكلفته 190 مليون جنيه إسترليني.

وكان نيوكاسل قد أعلن في أغسطس (آب) استحواذه على موقع تبلغ مساحته 260 فداناً في منطقة «وولسينغتون هول»، بالقرب من مطار المدينة، على أن يتقدم بطلب الحصول على تصاريح البناء مطلع العام المقبل، بهدف الانتقال إليه مع بداية موسم 2029 - 2030.

وأوضح ميلر أن اختيار الموقع استغرق وقتاً طويلاً بسبب الحاجة إلى مساحة تستوعب مستقبلاً جميع فرق النادي، بما فيها الفريقان الأولان للرجال والسيدات والأكاديميات التابعة لهما.

وسيُنفذ المشروع على مراحل، تستهدف الأولى منها افتتاح مرافق الفريق الأول للرجال والأكاديمية في صيف 2029، وهو موعد وصفه ميلر بأنه يمثل تحدياً كبيراً.

من جانبه، أكد هوبكنسون طموح النادي قائلاً: «سننشئ أفضل مقر تدريبات في عالم كرة القدم، بكل بساطة».