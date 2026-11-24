يواجه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو مهمة شاقة لحشد الدعم الأفريقي في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، بعدما أظهرت اجتماعات الاتحاد الأفريقي تمسكاً واسعاً بالأخير قبل انتخابات مارس (آذار) المقبل.

يدرك ديالو سريعاً أن معركته لانتزاع رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إنفانتينو لن تكون سهلة، خصوصاً في ظل النفوذ الذي يتمتع به الرئيس الحالي داخل القارة الأفريقية، التي قد تلعب أصواتها دوراً حاسماً في تحديد هوية الرئيس المقبل.

وحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية، جاء أول المؤشرات على صعوبة المهمة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، عندما طلب رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي من رؤساء الاتحادات الوطنية والأمناء العامين للاتحادات الـ54 الوقوف لتحية إنفانتينو، في مشهد وضع ديالو، الذي حضر بصفته ضيفاً، أمام موقف محرج.

وقال موتسيبي إن لديه تقارير من الاتحادات الأفريقية الـ54 تؤكد دعمها لإنفانتينو في انتخابات مارس المقبل، لكنه تبنى نبرة أكثر دبلوماسية عندما سُئل عن إمكانية المفاضلة بين المرشحين الثلاثة، إنفانتينو وديالو والياباني كوزو تاشيما، وفقاً لما يخدم مصالح القارة.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى أن ديالو، الذي ينحدر من أصول سنغالية من جهة والده، يُعدّ «أخاً لنا بحكم هذه الصلة»، لكنه أقرّ بأن وجود مرشح من أصول أفريقية في مواجهة إنفانتينو يضعه في موقف معقد. وأضاف: «لماذا لا يأتي منافسو إنفانتينو بشخص لا تربطه صلة بأفريقيا؟ هذا يعقّد حياتي، لكنه يجعل الأمور أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالمستقبل».

ودافع موتسيبي عن العلاقة مع إنفانتينو، مشيراً إلى أن القارة تمتلك سجلاً واضحاً من التعاون معه، وأن الاتحادات الأفريقية ستحصل على 25 مليون دولار لكل اتحاد خلال فترة تمتد لأربع سنوات بدءاً من عام 2027. وقال: «الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل أيضاً بولائه لأفريقيا».

وكشف موتسيبي عن اجتماعه بديالو، الجمعة الماضي، موضحاً أن رئيس الاتحاد الفرنسي زاره وأجرى معه محادثات، لكنه شدد على أن مصالح الاتحاد الأفريقي ستظل الأولوية في تحديد موقفه.

وكان ديالو قد أعلن ترشحه رسمياً الأسبوع الماضي، في خطوة تمثل أول تحدٍ بارز لإنفانتينو قبل الانتخابات المقبلة، إلا أن حضوره اجتماع أبوجا لم يمنحه فرصة مخاطبة ممثلي الاتحادات الأفريقية، كما لم يُقدَّم رسمياً إلى الحاضرين بصفته مرشحاً لرئاسة «فيفا».

وقال ديالو إنه حضر للتعريف بنفسه أمام الاتحادات ومراقبة مجريات الاجتماع، مضيفاً أنه لن يتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت الحالي، لكنه سيكشف المزيد عن موقفه خلال نحو ثلاثة أسابيع.

في المقابل، حرص إنفانتينو على استثمار حضوره في الاجتماع لتعزيز علاقته بالاتحادات الأفريقية، مؤكداً أن دعمها يعني له الكثير. وقال إن كرة القدم يجب أن تكون ملكاً للجميع وفي كل مكان، مضيفاً: «إذا كنا جادين في هذا المبدأ، فعلينا أن نناضل من أجله، وأنا سأفعل ذلك».

واستند رئيس «فيفا» إلى حجم الدعم المالي الذي قدمه للاتحادات الوطنية خلال فترة رئاسته، قائلاً إنه عندما انتُخب للمرة الأولى عام 2016، كان كل اتحاد يحصل على 250 ألف دولار سنوياً، أي مليون دولار على مدى أربع سنوات، في حين ارتفع المبلغ بعد عشر سنوات إلى 25 مليون دولار.

ورغم المؤشرات التي تعكس قوة موقف إنفانتينو في القارة، يرى أحد أعضاء مجلس «فيفا»، الذي تحدث إلى «الغارديان» شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اعتبار ديالو خارج المنافسة بسبب الفتور الذي قوبل به في أبوجا سيكون حكماً متسرعاً.

وأشار المسؤول إلى أن إنفانتينو واجه استقبالاً بارداً مماثلاً خلال زيارته رواندا عام 2016، قبل أن يتمكن لاحقاً من الفوز بالانتخابات، مؤكداً أن نتائج أي انتخابات لا تُحسم قبل فرز الأصوات. ورجح أن ينسحب تاشيما في نهاية المطاف؛ لتتحول المنافسة مواجهة مباشرة بين ديالو وإنفانتينو.

لكن التحدي الأكبر أمام الرئيس الحالي قد لا يأتي من منافسيه وحدهم؛ إذ يرى مسؤول سابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي أن المسار القانوني قد يلقي بظلاله على ترشحه قبل موعد الانتخابات.

وأوضح المسؤول أن المادة 33، الفقرة الثانية، من النظام الأساسي لـ«فيفا» تنص على أن الرئيس لا يجوز انتخابه لأكثر من ثلاث ولايات، عادَّاً أن إنفانتينو استنفد بالفعل الولايات الثلاث المسموح بها. وتعود الإشكالية إلى قرار مجلس «فيفا» عدم احتساب ولايته الأولى، التي بدأت عام 2016 واستمرت ثلاث سنوات فقط، بعد استقالة السويسري جوزيف بلاتر وتولي الكاميروني الراحل عيسى حياتو الرئاسة مؤقتاً قبل انتخاب إنفانتينو.

وأضاف المسؤول أن هذا التفسير قد يواجه طعناً قانونياً أمام محكمة التحكيم الرياضي، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لنجاح الطعن في حال تقديمه.

وبينما يبدو إنفانتينو مطمئناً إلى قاعدة دعمه الأفريقية، لا تزال معركة رئاسة «فيفا» مفتوحة على احتمالات عدة، سواء عبر صناديق الاقتراع أو من خلال المسار القانوني الذي قد يضع أهلية الرئيس الحالي للترشح موضع تساؤل.