أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من سباق نصف الماراثون 2027، المقرر إقامته يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل في درب لوسيل، بالتعاون مع الاتحاد القطري لألعاب القوى، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني وترسيخ ممارستهما أسلوباً للحياة في المجتمع.

وكشفت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم، عن تفاصيل السباق وفئاته ومساراته، معلنة تطلعها إلى استقطاب نحو 12 ألف متسابق ومتسابقة من داخل قطر وخارجها، من مختلف الأعمار والجنسيات، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع قاعدة ممارسة رياضة الجري.

وأكد عبد العزيز غانم، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، في كلمته خلال المؤتمر، أهمية هذا الحدث في نشر ثقافة النشاط البدني وتعزيز الرياضة كونها أسلوب حياة، بما يتماشى مع رؤية اللجنة الأولمبية القطرية: «لنكن وطناً رائداً يجمع العالم من خلال تنمية رياضية مستدامة»، مشيداً بدور وسائل الإعلام في دعم الفعاليات الرياضية وإبراز رسالتها المجتمعية.

وأعرب غانم عن تطلعه إلى زيادة أعداد المشاركين في النسخة الثالثة، والوصول إلى 12 ألف متسابق ومتسابقة، مثمناً دعم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، الشريك المضيف للسباق، واحتضانها هذا الحدث للعام الثالث على التوالي، وما تقدمه من تسهيلات وإسهامات في إنجاحه.

من جانبه، أعلن أحمد الجابر، رئيس اللجنة الفنية باللجنة المنظمة، فتح باب التسجيل عبر الرابط المخصص المنشور على منصات التواصل الاجتماعي للجنة الأولمبية القطرية، موضحاً أن السباق يستهدف الهواة والمحترفين، ويتيح المشاركة أمام مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.

وتتضمن منافسات السباق عدة مسافات وفئات، تشمل سباق الأطفال من 6 إلى 14 عاماً لمسافة كيلومتر واحد، وفئة الناشئين من 15 إلى 17 عاماً للبنين والبنات لمسافة 5 كيلومترات، إلى جانب فئات العموم للرجال والسيدات من 19 إلى 39 عاماً، ومن 40 عاماً فما فوق، لمسافات 5 و10 و21 كيلومتراً.

كما تشمل المنافسات فئات «الأدعم» للرجال والسيدات، من 19 إلى 39 عاماً، ومن 40 عاماً فما فوق، في مسافات 5 و10 و21 كيلومتراً.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية وعينية بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف ريال قطري للفئات المشاركة، فيما تتضافر جهود عدد من المؤسسات الوطنية والشركات الداعمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

وتهدف اللجنة الأولمبية القطرية من خلال تنظيم النسخة الثالثة إلى الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للسباق، وتوفير تجربة رياضية متميزة للمشاركين، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الأسر، على ممارسة النشاط البدني، بما يسهم في تحقيق أهداف «رؤية قطر الوطنية 2030» وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع.