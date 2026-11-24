تصاعدت في مصر خلال الفترة الأخيرة نقاشات سياسية وإعلامية حملت قلقاً من ضعف الحياة الحزبية ومحدودية تأثير الأحزاب في المجال العام، وسط تساؤلات عن قدرتها على خوض منافسة حقيقية وتمثيل اتجاهات المجتمع، مع اقتراب استحقاقات انتخابية كبرى تنتظر البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتتصدر هذه الاستحقاقات الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، مع انتهاء الولاية الأخيرة للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في توقيت متزامن، وكذلك انتخابات المجالس المحلية المرتقبة منذ سنوات.

وبدا القلق واضحاً في نقاشات سياسية وإعلامية متعددة، إذ شدد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، على «ضرورة تنشيط دور الأحزاب في مراقبة أداء الحكومة، وتمثيل المصالح المجتمعية، بوصفها مكوناً أساسياً لتحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة والمجتمع أيضاً».

قيادات بحزب «التجمع» المصري خلال انتخابات فرعية للحزب بإحدى المحافظات في أكتوبر الماضي (صفحة الحزب)

وفيما اعتبر حسام بدراوي، القيادي السابق بالحزب الوطني (المنحل) في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أن إعلان الرئيس السيسي عدم نيته تعديل الدستور أو الترشح لولاية جديدة بعد 2030 «يتيح للقوى السياسية فرصة للاستعداد في السنوات الثلاث المقبلة»، شن الكاتب الصحافي المعارض عبد الحليم قنديل هجوماً عنيفاً وصل حد التجاوز اللفظي ضد أحزاب الأغلبية في السلطة لممارساتها السياسية؛ ما أدى لإيقافه رسمياً عن الظهور الإعلامي، كما حذر الإعلامي مجدي الجلاد من «غياب التنافس السياسي الحقيقي للأحزاب القائمة».

وفي هذا السياق، يرى الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، أحد أحزاب الأكثرية البرلمانية، أن الانتقادات الموجهة إلى الممارسة الحزبية تتطلب طرح بدائل عملية، واصفاً الاكتفاء بتوجيه الانتقادات بأنه «مزايدات»، ومشدداً على ضرورة تقديم تصورات قابلة للتطبيق لتطوير الحياة السياسية بشكل جاد.

وأوضح سليمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تجربة الأحزاب المصرية ربما لم تصل إلى المستوى المأمول، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية تطورها خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات التنموية والتوترات الإقليمية التي تواجه البلاد وقد تبطئ هذا المسار.

جهود لإعداد قيادات الصف الثاني

وأشار المتحدث باسم «حماة الوطن» إلى وجود جهود لإعداد قيادات الصف الثاني داخل الوزارات والمؤسسات المصرية، بما يسهم في تأهيل كوادر جديدة لتولي المسؤولية وإحداث التغيير، متحدثاً عن جولة قام بها بنفسه في محافظات مصر للتفاعل مع المصريين والقواعد الشعبية للحزب.

قادة أحزاب مصرية معارضة خلال مائدة مستديرة بمقر حزب «العدل» المصري الأربعاء الماضي (صفحة الحزب)

وامتد النقاش إلى مائدة حوارية، الأسبوع الماضي، شارك فيها قادة وشخصيات من أحزاب معارضة مصرية ومستقلين بحثوا أدوار الأحزاب في الوصول إلى السلطة وصياغة السياسات وممارسة المعارضة وتمثيل المجتمع، علماً بأن الأحزاب هي (الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين والمؤتمر والاتحاد والعربي الناصري).

وسبق ذلك نقاش بين قيادات بأحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الخضر المصري» اجتماعاً مشتركاً لمناقشة عدد من القضايا والملفات العامة المطروحة على الساحة الداخلية، عرض ممثلو الأحزاب الثلاثة رؤاهم وتصوراتهم الخاصة تجاه انتخابات الرئاسة، والضمانات اللازمة لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع المشاركة الحزبية.

وتكتسب النقاشات أهمية إضافية مع إعلان السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، مؤكداً عدم نيته السعي إلى تعديل الدستور أو البقاء في الحكم لولاية جديدة، واصفاً الأمر بأنه «محسوم تماماً» علناً في حديثه الأخير.

وتزامن الإعلان مع طرح برنامج لإعداد كوادر مؤهلة لتولي مناصب قيادية، من بينها رئاسة الجمهورية، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن استعداد القوى الحزبية للمنافسة على السلطة، وقدرتها على تقديم بدائل سياسية وشخصيات تحظى بقبول جماهيري واسع مستقبلاً جديداً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي الممتد من 2025 إلى 2030. ويضع ذلك الأحزاب أمام اختبار يتعلق بتجديد قياداتها، وتوسيع قواعدها الشعبية، وصياغة برامج انتخابية تستجيب لأولويات المواطنين في موعدها الدستوري.

ولا يقتصر الاختبار على الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية؛ إذ تترقب الأوساط السياسية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، بعد توقفها منذ عام 2011، حين حُلت المجالس القائمة بحكم قضائي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) منذ ذلك الحين وحتى الآن.

قيادات بحزب «مستقبل وطن» خلال جولة بمحافظة المنصورة شمال مصر ضمن جولاته في عدد من المحافظات (صفحة الحزب)

النقاش حول دور الأحزاب في مستقبل السلطة بدا من منظور عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع (يسار)، تعبيراً عن «أزمة حقيقية»، مشيراً إلى تشوهات هيكلية صاحبت نشأتها منذ سبعينات القرن الماضي في الحياة السياسية المصرية المعاصرة.

واعتبر المغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الاختلالات أثرت في قدرة الأحزاب على بناء منافسة سياسية حقيقية، مشيراً إلى أن «الأحزاب لو نشأت بشكل سليم لما وصلت إلى وضعها الحالي، ولكنا شهدنا منافسة حقيقية»، وأن إصلاح المسار تأخر كثيراً.

وأوضح أن الأحزاب التي نشأت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات اعتمدت على «نظام الحزب الواحد في قالب عددي»، وجاء تأسيسها عبر لجان حكومية، واستمر هذا النهج خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بما انعكس على تشكيلها وأدوارها حتى اليوم.

ورأى المغاوري أن اتساع تأسيس الأحزاب عقب ثورة 25 يناير لم ينهِ الإشكالات، إذ ظهرت أنماط حزبية متعددة، بينها أحزاب «الأكثرية» القائمة على تجمعات المصالح، وأخرى تستند إلى شخصيات بارزة أو تاريخية أو روابط عائلية، دون برامج سياسية واضحة فعلياً.

87 حزباً

وتضم الساحة السياسية المصرية نحو 87 حزباً، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المنشورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما يضم مجلس النواب 15 حزباً، سبعة محسوبة على الموالاة وثمانية معارضة، وفق الإحصاء.

من زاوية أخرى، يرى عماد جاد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحياة الحزبية في مصر تخضع لما وصفه بـ«الهندسة السياسية» من جانب السلطة، بما يجعل المشهد الراهن بعيداً عن التطور الطبيعي والتنافس الحقيقي بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة.

وأوضح جاد، القيادي السابق بحزب «المصريين الأحرار»، لـ«الشرق الأوسط»، أن بناء حياة حزبية حقيقية لا يتحقق سريعاً، وإنما يحتاج إلى عقود من العمل في مناخ سياسي يسمح بالتعددية، ويحترم الاختلاف وتقبل الآخر، ويتيح للأحزاب التعبير عن مصالح المجتمع والمنافسة ببرامجها.