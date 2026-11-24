مصر وقبرص... مناورات عسكرية تعمق الشراكة الدفاعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345149-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
مناورة عسكرية مصرية - قبرصية الثلاثاء تحت مسمى «بطليموس 2026» (المتحدث العسكري المصري)
نفَّذت مصر وقبرص مناورة عسكرية تحت مسمى «بطليموس 2026» على مدار أيام عدة بقبرص. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، الثلاثاء، فإن التدريب يأتي «في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز أوجه التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية».
وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على أساليب عمل القوات الخاصة والمعدات المستخدمة في التدريب وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية، فضلاً عن التدريب على اكتشاف العبوات الناسفة وطرق مجابهتها.
وبحسب المتحدث العسكري، الثلاثاء، «تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الاحترافي الذى تتمتع به العناصر المشارِكة في التدريب من الجانبين». كما اشتملت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة العملية أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكِّنها من تنفيذ جميع المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.
وسبق أن أُجريت محادثات مصرية - يونانية - قبرصية على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرَي دفاع اليونان نيكولاوس دندياس، وقبرص فاسيليس بالماس، في سبتمبر (أيلول) الماضي تهدف لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري.
ووقَّع الرئيسان المصري والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، في أبريل (نيسان) الماضي، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية". وعدَّت الرئاسة المصرية حينها الإعلان «تتويجاً للمسار المتميز للعلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين والشعبين». ويرى مراقبون أن «المناورات العسكرية التي يتم تنفيذها بين مصر وقبرص تعمِّق الشراكة الدفاعية».
يُشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2025 نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك «بطليموس 2025» بقبرص. واشتمل حينها على «عقد عدد من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات لتبادل الخبرات القتالية وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات بين العناصر المشارِكة بالتدريب».
وكذلك «تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية العملية التي أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكِّنها من تنفيذ جميع المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار، فضلاً عن تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الاحترافي الذي تتمتع به العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين»، وفق المتحدث العسكري المصري.
والشهر الماضي نفَّذت عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة من مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا التدريب المشترك (ميدوزا 15) الذى استمر أياماً عدة باليونان. وتضمن حينها «تنفيذ الطائرات متعددة المهام طلعات قتال هجومية ودفاعية ضد عدد من الأهداف المعادية».
ودشّنت مصر وقبرص واليونان آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، وعُقد الاجتماع الأول لها بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث استضافة اجتماعاتها بشكل دوري سنوياً.
أطلقت مصر، الاثنين، تقرير «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» بهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها.
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحديد هوية جثامين 3 مصريين وإنقاذ 7 مواطنين إثر غرق مركب قبالة ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345189-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
تحديد هوية جثامين 3 مصريين وإنقاذ 7 مواطنين إثر غرق مركب قبالة ليبيا
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في واشنطن يوم 18 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، التعرّف على هوية جثامين 3 مواطنين وإنقاذ سبعة آخرين إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية في الخامس من الشهر الحالي قبالة سواحل بنغازي الليبية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي وجّه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في بنغازي ببذل جميع الجهود للوقوف على مصير المواطنين المصريين الذين كانوا على متن المركب.
وحسب البيان، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بعدد من أسر الضحايا بمقر الوزارة، حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات متابعة الوزارة للحادث، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
ووفق البيان، تشير المعلومات الأولية إلى أن المركب كان على متنه نحو 27 مواطناً مصرياً، معظمهم من محافظة القليوبية، وأنه تم إنقاذ سبعة مواطنين، حيث تقوم القنصلية المصرية في بنغازي بإنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر.
ولفت إلى أن القنصلية تجري اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية الليبية لسرعة نقل جثامين 3 مواطنين إلى مصر، تم بالفعل التعرف على هوياتهم والتواصل مع أسرهم.
وجددت وزارة الخارجية مناشدتها لجميع المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء عصابات التهريب التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، مشددةً على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الدول الأخرى، وضرورة الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة وعقود عمل موثقة حال السفر بغرض العمل، فضلاً عن أهمية التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الشرطية والقضائية المصرية ضد عصابات التهريب المتورطة في تلك الجرائم.
قلق في مصر من «ضعف الحالة الحزبية» بمواجهة استحقاقات سياسية كبرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345180-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
قلق في مصر من «ضعف الحالة الحزبية» بمواجهة استحقاقات سياسية كبرى
قادة أحزاب معارضة مصرية خلال اجتماع في 12 نوفمبر الحالي (حزب الدستور)
تصاعدت في مصر خلال الفترة الأخيرة نقاشات سياسية وإعلامية حملت قلقاً من ضعف الحياة الحزبية ومحدودية تأثير الأحزاب في المجال العام، وسط تساؤلات عن قدرتها على خوض منافسة حقيقية وتمثيل اتجاهات المجتمع، مع اقتراب استحقاقات انتخابية كبرى تنتظر البلاد خلال السنوات المقبلة.
وتتصدر هذه الاستحقاقات الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، مع انتهاء الولاية الأخيرة للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في توقيت متزامن، وكذلك انتخابات المجالس المحلية المرتقبة منذ سنوات.
وبدا القلق واضحاً في نقاشات سياسية وإعلامية متعددة، إذ شدد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، على «ضرورة تنشيط دور الأحزاب في مراقبة أداء الحكومة، وتمثيل المصالح المجتمعية، بوصفها مكوناً أساسياً لتحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة والمجتمع أيضاً».
وفيما اعتبر حسام بدراوي، القيادي السابق بالحزب الوطني (المنحل) في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أن إعلان الرئيس السيسي عدم نيته تعديل الدستور أو الترشح لولاية جديدة بعد 2030 «يتيح للقوى السياسية فرصة للاستعداد في السنوات الثلاث المقبلة»، شن الكاتب الصحافي المعارض عبد الحليم قنديل هجوماً عنيفاً وصل حد التجاوز اللفظي ضد أحزاب الأغلبية في السلطة لممارساتها السياسية؛ ما أدى لإيقافه رسمياً عن الظهور الإعلامي، كما حذر الإعلامي مجدي الجلاد من «غياب التنافس السياسي الحقيقي للأحزاب القائمة».
وفي هذا السياق، يرى الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، أحد أحزاب الأكثرية البرلمانية، أن الانتقادات الموجهة إلى الممارسة الحزبية تتطلب طرح بدائل عملية، واصفاً الاكتفاء بتوجيه الانتقادات بأنه «مزايدات»، ومشدداً على ضرورة تقديم تصورات قابلة للتطبيق لتطوير الحياة السياسية بشكل جاد.
وأوضح سليمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تجربة الأحزاب المصرية ربما لم تصل إلى المستوى المأمول، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية تطورها خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات التنموية والتوترات الإقليمية التي تواجه البلاد وقد تبطئ هذا المسار.
جهود لإعداد قيادات الصف الثاني
وأشار المتحدث باسم «حماة الوطن» إلى وجود جهود لإعداد قيادات الصف الثاني داخل الوزارات والمؤسسات المصرية، بما يسهم في تأهيل كوادر جديدة لتولي المسؤولية وإحداث التغيير، متحدثاً عن جولة قام بها بنفسه في محافظات مصر للتفاعل مع المصريين والقواعد الشعبية للحزب.
وامتد النقاش إلى مائدة حوارية، الأسبوع الماضي، شارك فيها قادة وشخصيات من أحزاب معارضة مصرية ومستقلين بحثوا أدوار الأحزاب في الوصول إلى السلطة وصياغة السياسات وممارسة المعارضة وتمثيل المجتمع، علماً بأن الأحزاب هي (الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين والمؤتمر والاتحاد والعربي الناصري).
وسبق ذلك نقاش بين قيادات بأحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الخضر المصري» اجتماعاً مشتركاً لمناقشة عدد من القضايا والملفات العامة المطروحة على الساحة الداخلية، عرض ممثلو الأحزاب الثلاثة رؤاهم وتصوراتهم الخاصة تجاه انتخابات الرئاسة، والضمانات اللازمة لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع المشاركة الحزبية.
وتكتسب النقاشات أهمية إضافية مع إعلان السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، مؤكداً عدم نيته السعي إلى تعديل الدستور أو البقاء في الحكم لولاية جديدة، واصفاً الأمر بأنه «محسوم تماماً» علناً في حديثه الأخير.
وتزامن الإعلان مع طرح برنامج لإعداد كوادر مؤهلة لتولي مناصب قيادية، من بينها رئاسة الجمهورية، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن استعداد القوى الحزبية للمنافسة على السلطة، وقدرتها على تقديم بدائل سياسية وشخصيات تحظى بقبول جماهيري واسع مستقبلاً جديداً.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي الممتد من 2025 إلى 2030. ويضع ذلك الأحزاب أمام اختبار يتعلق بتجديد قياداتها، وتوسيع قواعدها الشعبية، وصياغة برامج انتخابية تستجيب لأولويات المواطنين في موعدها الدستوري.
ولا يقتصر الاختبار على الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية؛ إذ تترقب الأوساط السياسية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، بعد توقفها منذ عام 2011، حين حُلت المجالس القائمة بحكم قضائي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) منذ ذلك الحين وحتى الآن.
النقاش حول دور الأحزاب في مستقبل السلطة بدا من منظور عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع (يسار)، تعبيراً عن «أزمة حقيقية»، مشيراً إلى تشوهات هيكلية صاحبت نشأتها منذ سبعينات القرن الماضي في الحياة السياسية المصرية المعاصرة.
واعتبر المغاوري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الاختلالات أثرت في قدرة الأحزاب على بناء منافسة سياسية حقيقية، مشيراً إلى أن «الأحزاب لو نشأت بشكل سليم لما وصلت إلى وضعها الحالي، ولكنا شهدنا منافسة حقيقية»، وأن إصلاح المسار تأخر كثيراً.
وأوضح أن الأحزاب التي نشأت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات اعتمدت على «نظام الحزب الواحد في قالب عددي»، وجاء تأسيسها عبر لجان حكومية، واستمر هذا النهج خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بما انعكس على تشكيلها وأدوارها حتى اليوم.
ورأى المغاوري أن اتساع تأسيس الأحزاب عقب ثورة 25 يناير لم ينهِ الإشكالات، إذ ظهرت أنماط حزبية متعددة، بينها أحزاب «الأكثرية» القائمة على تجمعات المصالح، وأخرى تستند إلى شخصيات بارزة أو تاريخية أو روابط عائلية، دون برامج سياسية واضحة فعلياً.
87 حزباً
وتضم الساحة السياسية المصرية نحو 87 حزباً، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المنشورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما يضم مجلس النواب 15 حزباً، سبعة محسوبة على الموالاة وثمانية معارضة، وفق الإحصاء.
من زاوية أخرى، يرى عماد جاد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحياة الحزبية في مصر تخضع لما وصفه بـ«الهندسة السياسية» من جانب السلطة، بما يجعل المشهد الراهن بعيداً عن التطور الطبيعي والتنافس الحقيقي بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة.
وأوضح جاد، القيادي السابق بحزب «المصريين الأحرار»، لـ«الشرق الأوسط»، أن بناء حياة حزبية حقيقية لا يتحقق سريعاً، وإنما يحتاج إلى عقود من العمل في مناخ سياسي يسمح بالتعددية، ويحترم الاختلاف وتقبل الآخر، ويتيح للأحزاب التعبير عن مصالح المجتمع والمنافسة ببرامجها.
الهجوم الأوكراني على «ميركوري» ببنغازي يشعل الجدل حول نقطة انطلاقهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345163-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87
الهجوم الأوكراني على «ميركوري» ببنغازي يشعل الجدل حول نقطة انطلاقه
المنطقة الحرة في مصراتة غرب ليبيا (المكتب الإعلامي للمنطقة)
منذ أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن إغراق الطرَّاد الروسي «ميركوري» بسبعة زوارق مسيّرة في ميناء بنغازي بشرق ليبيا، تدور تساؤلات كثيرة عن المواقع التي ربما انطلقت منها هذه الزوارق، سواء من داخل المياه الإقليمية الليبية أو من خارجها.
وإذا كان زيلينسكي قد تحفظ عن كشف نقطة انطلاق الزوارق، فإن هناك فريقاً يدعم احتمالية تحركها من «شرق العاصمة طرابلس»، بغرب البلاد، مُرجعاً ذلك إلى التقارب وانفتاح العلاقات بين كييف وحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة؛ وهو الأمر الذي تنفيه وزارة خارجيته.
وفي الشرق، تدفع حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، في مسار ضرورة التحقيق في الحادثة، وترى أن «خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم، وإنما تمتد إلى الاشتباه في استغلال الأراضي والمنشآت الليبية لتنفيذ عمليات عسكرية تخدم أطرافاً منخرطة في نزاع دولي».
وتتحدث الحكومة عما تسميه «وقائع وقرائن»، مشيرة إلى أن العام الحالي «شهد عدداً من الحوادث البحرية التي أثارت شبهات جدية بشأن احتمال ارتباطها بنشاط عسكري انطلق من الأراضي الليبية، ومن أبرزها حادثة ناقلة الغاز الروسية (أركتيك ميتاغاز) في مارس (آذار) الماضي».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم أوكرانيا باستهداف الناقلة «أركتيك ميتاغاز» باستخدام زوارق مسيّرة قال إنها «انطلقت من شواطئ ليبيا»، فتعرضت لحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها قبالة السواحل الليبية.
كما دللت حكومة حمّاد على روايتها بتحقيق صحافي فرنسي تناقلته وسائل إعلام دولية، يتضمن معلومات عن «وجود عناصر وخبراء عسكريين أوكرانيين في مواقع داخل غرب ليبيا، وعن احتمال ارتباط بعض تلك المواقع بعمليات إطلاق المسيّرات البحرية والجوية».
وقالت الحكومة: «إذا كانت هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى تحقق رسمي مستقل، فإنها تشكل قرائن تستوجب التحقيق في طبيعة الوجود العسكري الأجنبي داخل ليبيا ومدى ارتباطه بالحادث المذكور».
تحذيرات من «الفتنة»
وشكّك السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، في أن تكون المسيّرات التي استهدفت ميناء بنغازي خرجت من مناطق في الغرب الليبي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا لا ناقة لنا فيها ولا جمل؛ ولكن صفحات الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول نسف الجهود المبذولة لوحدة الأطراف الليبية، وإشعال الحرب بين الأشقاء».
وأضاف: «يجب الحذر من الفتنة وأصوات التحريض التي تسعى إلى جرّ البلاد إلى حرب بين الأشقاء».
وتابع: «بعد أن استبشرنا بالتقارب وأدركنا أن الوطن أكبر من خلافاتنا، لا تسمحوا لأصحاب الأجندات والمتربصين بهدم ما تحقق من أجل لمّ شمل الليبيين».
وختم عيسى حديثه مخاطباً أبناء وطنه: «كونوا على وعي، ولا تكونوا وقوداً للفتنة، واستمعوا إلى صوت العقل والحكمة؛ فليبيا تستحق أن نتوحد من أجلها، لا أن نتقاتل عليها».
وكان زيلينسكي قد خرج عبر منصة «إكس» ليعلن أن مقاتلين أوكرانيين استخدموا سبعة زوارق مسيّرة فأغرقوا «ميركوري»، كما تحدث عن «تدمير مروحية قتالية من طراز (كا-27)»، وقال: «كان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (إم في أنغارا) التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».
الوجود الأجنبي
وتروج صفحات ليبية داعمة لشرق ليبيا ما تنقله عما تسميها «مصادر أمنية» أن الهجوم على ميناء بنغازي «انطلق من منطقة السدادة شرق مصراتة»، لكن هذه الاتهامات تلقى تكذيباً ورفضاً من قبل معسكر غرب ليبيا مُمثَّلاً في وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية».
وردت الوزارة على هذه الاتهامات دون أن تأتي هذا ذكرها، وقالت: «في ضوء ما أعادت بعض وسائل الإعلام تداوله عقب أحداث بنغازي المؤسفة، تؤكد إدارة الإعلام الخارجي عدم صحة المزاعم بشأن وجود أي تفاهمات مع الجانب الأوكراني تتعلق بهذه الأحداث». وأشارت إلى بيان صادر عن وزارة الدفاع بالحكومة بشأن «عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقاً لأعمال عدائية».
وشدّدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، على أنه «استناداً إلى إفادة وزارة الدفاع، فإن جميع التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تبرم عبر القنوات الرسمية ووفق الأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يصون سيادة ليبيا وأمنها».
وجدّدت وزارة الخارجية بغرب ليبيا التأكيد على أن «الأحداث المؤسفة التي عرَّضت أمن بنغازي وأهلها للخطر تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة، ومسؤولية الجهات التي استقدمتها عن إقحام البلاد في صراعات دولية، ولا يبرر هذا الوجود أي اعتداء على السيادة الليبية».
وتعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.
ومنذ سنوات، تتحدث تقارير دولية عن امتداد الوجود العسكري الروسي إلى ما لا يقل عن ست قواعد جوية ليبية، تتوزع بين الشرق والوسط والجنوب، وتشمل الخادم قرب المرج، والجفرة والقرضابية، وتمنهنت، وبراك الشاطئ، ومعطن السرة في أقصى الجنوب الشرقي.