يشكو موظف في مؤسسة حكومية في العاصمة السورية دمشق، من عدم انعكاس قرار الحكومة بتخفيض سعر لتر المازوت على الأسعار، رغم مرور بعض الوقت، وذلك في بلد أنهك الفقر أغلبية سكانه الذين طالما تطلعوا إلى تحسن أوضاعهم المعيشية بعد إسقاط نظام الأسد قبل نحو عامين.

يقول الموظف لـ«الشرق الأوسط» بعبارات مثقلة بالحسرة: «عندما حلّت مصيبة رفع أسعار المحروقات، ولّعت بعد أقل من ساعة أسعار كل شيء: الخضار، الفاكهة، الفروج، المواد الغذائية سواء المحلية أو المستوردة، لكنها لم تتراجع ولو ليرة واحدة، رغم تخفيض سعر المازوت».

ويوضح الموظف أن الأسر تفاءلت بقرار التخفيض، وإن كان بنسبة بسيطة، نظراً إلى الدور المحوري للمازوت في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره مدخلاً أساسياً في تكاليف النقل والشحن والزراعة والصناعة، فضلاً عن استخدامه الواسع في التدفئة.

لكن هذا التفاؤل، حسب الموظف، «تلاشى مع بقاء الأسعار على حالها، لا بل استمرت أسعار كثير من المواد في الارتفاع».

توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر الأكثر ‏احتياجاً في محافظة حمص وسط سوريا بواقع 100 لتر لكل أسرة لمرة واحدة (سانا)

ما يشكو منه الموظف رصدته «الشرق الأوسط» في عدة أسواق. فبعد أن عمد أصحاب أفران صناعة فطائر المعجنات مباشرة إلى رفع سعر القطعة الواحدة الصغيرة من 15 ليرة سورية إلى 20 ليرة عندما رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر (أيلول) الماضي، استمروا بعد تخفيض سعر لتر المازوت في بيعها بالسعر الأخير.

وفي ظل التدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية بسبب اتساع الفجوة بين مداخيل الأسر الشهرية والنفقات، وحلول فصل الشتاء الذي يتطلب مصاريف مرتفعة للتدفئة، أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي قراراً بتخفيض سعر لتر المازوت من 175 ليرة إلى 150 ليرة (الدولار أكثر من 150 ليرة في السوق الموازية).

في قرية أطمه التي تستضيف أكبر مخيم للنازحين السوريين قرب الحدود السورية التركية يواجه السكان ظروفاً مزرية تفاقمت بسبب وقف الدعم من المنظمات الإنسانية على مدى العامين الماضيين (د.ب.أ)

جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الطاقة رفعت في سبتمبر الماضي أسعار المشتقات النفطية في البلاد بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، مرجعة السبب إلى «ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً». وعمق القرار سوء الأوضاع المعيشية للأسر في البلاد التي يعيش أكثر من 90 في المائة من سكانها تحت خط الفقر، حسب تقارير أممية ومراكز أبحاث ودراسات محلية.

وحينها رأى خبراء، أن قرار سبتمبر «لم يكن تعديلاً روتينياً، بل صدمة سعرية ستنتقل عبر سلسلة التوريد إلى كل سلعة وخدمة عبر تضخم مدفوع بالتكاليف، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه المادة في قطاعات النقل والشحن والصناعة والزراعة».

وبيَّنوا، أن أثر القرار سيصل إلى جيوب الأسر من خلال ارتفاع متوقع في أجور النقل والشحن بنسبة 20 - 35 في المائة؛ والتصنيع بـ15 - 25 في المائة، والإنتاج الزراعي بـ10 - 18 في المائة، والغذاء بـ12 - 20 في المائة، والخبز الحرّ بـ15 - 25 في المائة خلال أسبوعين، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة الكيلوواط للمولدات الكهربائية الخاصة.

مزاجية الباعة

ويعاني السكان في دمشق مما يسمونه «مزاجية الباعة» في عمليات البيع، ويستدلون على ذلك بوجود تفاوت في سعر سلعة لها النوعية والمواصفات نفسها بين بائع وآخر.

تقول سيدة وهي تبتاع كميات قليلة من الخضار والفاكهة: «لا يوجد رحمة عند كثيرين من الباعة. بحجة ارتفاع أجور الشحن من المحافظات، يبيع البعض كيلوغرام البرتقال الممتاز بـ100 ليرة، بينما آخرون يبيعونه ما بين 60 - 80 ليرة. هذا الجشع ينسحب أيضاً على أصحاب محلات السوبر ماركات، فهؤلاء يريدون جني أكبر كم من الأرباح على حساب المواطن غير مبالين بأوضاعه المعيشية المزرية».

عناصر من مديرية التجارة الداخلية بدمشق خلال جولة تفقدية في إحدى أسواق بدمشق (سانا)

في المقابل، يوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفاكهة بدمشق محمد العقاد، أن تحديد أسعار الخضار والفاكهة ليس له علاقة بانخفاض أو ارتفاع أسعار المازوت، إنما تحكمها عملية العرض والطلب.

ويبيّن العقاد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخضار والفاكهة مواد غير قابلة للاحتكار والتخزين، ويجب أن تباع في اليوم نفسه حسب الأسعار الرائجة، ومن ثمّ إذا كانت الكميات الواردة إلى سوق الجملة كبيرة تنخفض الأسعار وإن كانت قليلة ترتفع».

وفي رأيه، ما يقوله باعة المفرق بأن تحليق الأسعار سببه ارتفاع أجور النقل نتيجة ارتفاع سعر المازوت هو «حجة للبيع بأسعار مرتفعة»، مشيراً إلى أن أجور الشحن التي يصدرها مكتب الدور في المحافظات انخفضت، منذ انخفاض سعر ليتر المازوت.

وزارة النقل السورية في دمشق مصدرها وكالة (سانا)

أجور النقل وترقب لخفضها

بعد صدور قرار تخفيض سعر المازوت، تطلعت الأسر إلى حصول تعديل في أجور الموصلات التي تستنزف ما بين 20 - 30 في المائة من مرتب موظف درجة أولى لا يتعدى 18 ألف ليرة. وأوضح مدير إدارة النقل الداخلي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عمر قطان، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن الوزارة بدأت إعداد دراسة لتخفيض تعرفة الركوب بما يتناسب مع انخفاض أسعار المحروقات.

لكن قرار الحكومة بتخفيض أجور النقل لم ير النور حتى الآن. ويوضح «محمد» وهو طالب جامعي يستقل يومياً حافلتين صغيرتين في الذهاب إلى الجامعة ومثلها في الإياب، أن وضع الأسر المعيشي «لا يحتمل الانتظار أبداً، وعلى الحكومة الإسراع في إنجاز التعرفة الجديدة، والمفارقة أنه عندما رفعوا سعر المحروقات ارتفعت بشكل فوري أجور النقل، وعندما خفضوا المازوت وجب على الناس الانتظار!».

سوق الحميدية الشهيرة في دمشق القديمة مصدرها أرشيفية وكالة (سانا)

تحضيرات خجولة لمواجهة البرد

ما يثقل كاهل الأسر السورية ويزيد من أعبائها، هو حلول فصل الشتاء وموجات صقيع تضرب في البلاد، بسبب ما تتطلبه التدفئة من مصاريف كبيرة، لا تتوفر لدى أغلبية الأسر في ظل غلاء المحروقات والطاقة.

وسط هذه الأوضاع، بدت تحضيرات العديد من العائلات لمواجهة البرد خجولة. ويذكر «ملهم توفيق»، لـ«الشرق الأوسط»، وهو من سكان غوطة دمشق الغربية التي تتصف بأجواء شديدة البرودة خلال فصل الشتاء، أن عائلته ستعتمد على «البطانيات» كوسيلة تدفئة.

بينما تؤكد عائلات، أن كمية الـ100 لتر من المازوت المخصص للتدفئة التي بدأت الحكومة بتوزيعها على العائلات بسعر مدعوم يبلغ 115 ليرة للتر غير كافية، وهي بالكاد تكفي لـ10 أيام فقط، في حين عدّت أسر أن سعر 115 غير مناسب إطلاقا بالنظر إلى تدني الرواتب الشهرية للموظفين.

وتداولت أنباء خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 20 يوماً من مهجّري محافظة السويداء في مخيم قرب بلدة معربة بريف درعا من جراء البرد في ظل ظروف معيشية قاسية داخل الخيام. بينما أوضحت إدارة مشفى بصرى الشام الوطني في درعا أن الوفاة لم تكن ناجمة عن البرد الشديد، خلافاً لما جرى تداوله، وإنما نتيجة مضاعفات صحية مرتبطة بالخداج وانخفاض وزنه عند الولادة.

الحاجة لرقابة صارمة

الخبير الاقتصادي الأكاديمي السوري، زياد عربش، عدّ قرار الحكومة بتخفيض سعر لتر المازوت «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف الأعباء التشغيلية نسبياً، لكنه يبقى تخفيضاً خجولاً ومحدود الأثر أمام الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف المعيشة المرتفعة».

ولكن عربش لفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى «غياب عامل المرونة، فلم تلمس الأسر جوهرياً هذا الانخفاض»، مبيناً أنه «في الأسواق غير المنضبطة، تتسم الأسعار بالمرونة صعوداً والجمود هبوطاً؛ لذا لم نشهد تراجعاً فورياً في أجور النقل أو الشحن».

ولكي يلمس المواطن انعكاساً حقيقياً على أسعار السلع الأساسية، يحتاج الأمر، وفق عربش، إلى «رقابة تموينية صارمة وإعادة تسعير للتكاليف، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو يتلاشى بالكامل في ظل غياب المنافسة والرقابة».

ورأى أن نسبة التخفيض الواردة في القرار غير كافية لتحسين الوضع المعيشي، بحكم أن الفارق السعري البسيط لا يغطي حاجة العائلات الأساسية من التدفئة في ذروة الشتاء مع تآكل القدرة الشرائية، ما يدفع الغالبية للاعتماد على البدائل كالحطب والغاز، ويجعل تحسين المستوى المعيشي مرهوناً بحزمة إصلاحات أوسع تشمل الأجور وضبط الأسواق.