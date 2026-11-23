هل استهدفت جماعة خارجة عن القانون نقطة أمنية في السويداء بمسيّرة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344794-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
هل استهدفت جماعة خارجة عن القانون نقطة أمنية في السويداء بمسيّرة؟
قوات الأمن السورية بالقرب من لافتة طريق مدينة السويداء يوم 15 يوليو 2025 (رويترز)
أُصيب 4 عناصر من الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، إثر استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقطة أمنية في قرية ريمة حازم بريف محافظة السويداء، وفق مصدر أمني لـ«الإخبارية السورية».
وذكر موقع «شبكة شام» من جهته، أن طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني» الموالية لحكمت الهجري استهدفت حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي على محور قرية ريمة حازم بريف السويداء، كما أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، جرى نقلهم إلى مشفى إزرع الوطني لتلقي العلاج في خرق جديد للهدنة.
◂ استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني» الموالية لحكمت الهجري حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي على محور قرية ريمة حازم بريف السويداء.◂ أسفر الهجوم عن إصابة أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، جرى نقلهم إلى مشفى إزرع الوطني لتلقي العلاج.◂ يُعدّ الاستهداف... pic.twitter.com/CbM2Ul6DHO
يأتي استهداف نقطة الأمن الداخلي في قرية ريمة حازم بريف السويداء، في سياق حوادث أمنية متكررة شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، تركز عدد منها في محاور الريف الغربي، واستهدفت نقاطاً تابعة للأمن الداخلي.
واستهدفت مجموعات خارجة عن القانون، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، نقاطاً للأمن الداخلي في الريف الغربي لمحافظة السويداء، باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بقنابل متفجرة.
وفي حادثة مشابهة أيضاً، أصيب 10 عناصر من الأمن الداخلي خلال اشتباكات اندلعت غرب مدينة السويداء، في 31 أغسطس (آب) الماضي، عقب استهداف نقاط أمنية في منطقتي تل حديد ومحور ولغا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، إضافة إلى استهداف آلية تابعة للأمن الداخلي.
وفي 4 مايو (أيار) الماضي أفاد مصادر أمني لـ«الإخبارية» بأن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطاً للأمن الداخلي على محوري ريمة حازم وولغا بريف السويداء، دون ورود معلومات إضافية.
أعلنت قوى الأمن الداخلي في حمص وسط سوريا، توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في عملية سطو مسلح استهدف كنيسة «سيدة السلام» مشيرةً إلى أن بين الموقوفين حارس الكنيسة
«الشرق الأوسط» (دمشق)
هل استهدفت جماعة خارجة عن القانون نقطة أمنية في السويداء بمسيّرة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344794-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
هل استهدفت جماعة خارجة عن القانون نقطة أمنية في السويداء بمسيّرة؟
قوات الأمن السورية بالقرب من لافتة طريق مدينة السويداء يوم 15 يوليو 2025 (رويترز)
أُصيب 4 عناصر من الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، إثر استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقطة أمنية في قرية ريمة حازم بريف محافظة السويداء، وفق مصدر أمني لـ«الإخبارية السورية».
وذكر موقع «شبكة شام» من جهته، أن طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني» الموالية لحكمت الهجري استهدفت حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي على محور قرية ريمة حازم بريف السويداء، كما أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، جرى نقلهم إلى مشفى إزرع الوطني لتلقي العلاج في خرق جديد للهدنة.
◂ استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني» الموالية لحكمت الهجري حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي على محور قرية ريمة حازم بريف السويداء.◂ أسفر الهجوم عن إصابة أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، جرى نقلهم إلى مشفى إزرع الوطني لتلقي العلاج.◂ يُعدّ الاستهداف... pic.twitter.com/CbM2Ul6DHO
يأتي استهداف نقطة الأمن الداخلي في قرية ريمة حازم بريف السويداء، في سياق حوادث أمنية متكررة شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، تركز عدد منها في محاور الريف الغربي، واستهدفت نقاطاً تابعة للأمن الداخلي.
واستهدفت مجموعات خارجة عن القانون، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، نقاطاً للأمن الداخلي في الريف الغربي لمحافظة السويداء، باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بقنابل متفجرة.
وفي حادثة مشابهة أيضاً، أصيب 10 عناصر من الأمن الداخلي خلال اشتباكات اندلعت غرب مدينة السويداء، في 31 أغسطس (آب) الماضي، عقب استهداف نقاط أمنية في منطقتي تل حديد ومحور ولغا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، إضافة إلى استهداف آلية تابعة للأمن الداخلي.
وفي 4 مايو (أيار) الماضي أفاد مصادر أمني لـ«الإخبارية» بأن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت نقاطاً للأمن الداخلي على محوري ريمة حازم وولغا بريف السويداء، دون ورود معلومات إضافية.
ضابط في نظام الأسد يقر بدوره في مجزرة «العتيبة» بريف دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344770-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
ضابط في نظام الأسد يقر بدوره في مجزرة «العتيبة» بريف دمشق
اكتشاف رفات ضحايا العتيبة بريف دمشق سبتمبر 2025 (سانا)
كشف مصدر أمني سوري تفاصيل اعترافات أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق في قوات نظام الأسد وأحد المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014، إضافة إلى مشاركته في تشكيل مجموعة مسلحة خلال أحداث مارس (آذار) عام 2025 بعد التحرير. بحسب تصريحات المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وألقت قوى الأمن الداخلي السبت، القبض على أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق بقوات النظام البائد وأحد المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية في 26 فبراير (شباط) عام 2014.
جرى تنفيذ مجزرة «كمين العتيبة» خلال فترة حصار النظام للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص حاولوا الخروج من منطقة الحصار، وذلك بتفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت قيادة الأمن الداخلي إن توقيف رسلان جاء عقب القبض على العميد الركن رواد علي زيدان، المخطط والآمر بالمجزرة، موضحة أن التحقيقات «كشفت تلقيه الأوامر والخطة من زيدان، وتنسيقه مع ميليشيا (حزب الله) اللبنانية لزرع الألغام على طريق حرّان بريف دمشق وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي».
خلال التحقيقات أقرّ رسلان بزرع 870 لغماً مضاداً للأفراد والدبابات، وتنفيذ كمين طريق حرّان في ريف دمشق الشرقي، وتدريب ضباط وعناصر من قوات النظام البائد على أعمال الهندسة والألغام، وجهّز آلية تفجيرها، ثم سلّمها عبر المقدم علي الحسين والعميد رواد زيدان، وهما من ضباط النظام
وبحسب إفادة رسلان، كان الأهالي يخضعون للمراقبة عبر كاميرات من غرفة العمليات، وعند وصولهم إلى منطقة الألغام فعّل زيدان آلية التفجير. وقد شارك في المجزرة ضباط من قوات النظام البائد، إلى جانب 3 عناصر من ميليشيا «حزب الله»، وردت أسماؤهم كأسماء حركية في التحقيقات، وهم: أبو علي التيم، وحاج كربلاء، وحاج أبو حسين.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، التي كانت تابعة للنظام آنذاك، مقتل 175 شخصاً قالت إنهم من مقاتلي المعارضة. فيما أفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بأن الضحايا كانوا من الأهالي الذين حاولوا مغادرة المنطقة المحاصرة.
وكانت السلطات السورية، قد عثرت في سبتمبر 18 (أيلول) 2025، على مقبرة جماعية في محيط بلدة العتيبة بريف دمشق، تضم رفات ما يقارب 100 شخص يُعتقد أنهم قضوا في كمين نفّذه النظام السابق. وجاء الاكتشاف أثناء قيام البلدية بأعمال توسعة على مجرى نهر قريب من البلدة.
في سياق متصل، أقرّ رسلان بزراعة 70 لغماً مضاداً للأفراد في ريف القنيطرة أواخر عام 2016، ثم 500 لغم مضاد للأفراد والدبابات في قطاع التنف في مرحلة لاحقة.
رسلان تولى خلال خدمته في قوات النظام البائد إدارة سرية ومهمة تدريب ضباط وعناصر على اختصاص الهندسة والألغام، وأقرّ بمشاركته بعد التحرير في تشكيل مجموعة مسلحة مرتبطة بالمجرم غياث دلة، والمساهمة في إقامة حاجز مسلح عند مفرق قرية زغرين بريف اللاذقية الشمالي في الساحل السوري خلال أحداث مارس عام 2025.
غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين في الكنيست الاثنين (رويترز)
في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة قوية ثابتة تقترب من الاصطدام بباب موصود، بسبب اعتراضات رفيقيه في قيادة معسكر التغيير، نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، يتقدم هو وهؤلاء الحلفاء، بالشراكة التامة مع الكتل العربية البرلمانية، في الإجراءات القانونية للسيطرة التامة على أعمال الكنيست، حيث أنجزوا اليوم (الاثنين)، دفعة جديدة من التعيينات والتعديلات التي تقوض ما بناه بنيامين نتنياهو وحكومته خلال الـ4 سنوات الماضية.
فقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الخاصة، بينها لجنة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية برئاسة النائب يوسف جبارين (القائمة العربية المشتركة)، وأخرى لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة)، إلى جانب لجان تتناول قضايا تشريعية ورقابية أخرى.
وأقرت اللجنة، برئاسة عضو الكنيست روعي فولكمان، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تضم 13 عضواً، وتتولى متابعة جهود مكافحة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخص، وجرائم الابتزاز وفرض الإتاوات (الخوة). وستُعنى اللجنة أيضاً بمراقبة تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الشخصي في المجتمع العربي، ومتابعة أداء الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في البلدات العربية، في ظل استمرار أزمة الجريمة والعنف.
وفي السياق، صادقت اللجنة المنظمة على تشكيل لجنة خاصة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية، برئاسة جبارين، تضم 13 عضو كنيست. وستتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطط الحكومية متعددة السنوات للنهوض بالمجتمع العربي، والبرامج المخصصة للشبيبة المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا التخطيط والبناء وتطوير المناطق الصناعية والأحياء السكنية في البلدات العربية.
وفي شأن آخر، وافقت اللجنة المنظمة على إقامة لجنة خاصة لبحث مشروع قانون يتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة، قدمته عضوة الكنيست، إفرات رايتين ماروم، بمشاركة أعضاء كنيست آخرين. ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة التفسيرية المرفقة به، إلى ضمان استقلالية مؤسسة المستشار القضائي للحكومة وعدم تبعيتها، وترسيخ مبدأ المصلحة العامة في عمل أجهزة الاستشارة القانونية بالوزارات الحكومية. وستترأس رايتين ماروم اللجنة الخاصة التي تضم 15 عضو كنيست، بعدما حظي اقتراح تشكيلها بتأييد 11 عضواً مقابل معارضة 9 أعضاء.
كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تطبيق قانون محاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، برئاسة عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، وبمشاركة 13 عضواً. وستشمل مهام اللجنة متابعة إقامة المحكمة العسكرية المخصصة لهذا الغرض، ومدى استعدادها لإدارة الإجراءات القضائية، إلى جانب مراقبة ضمان حقوق المتضررين وعائلاتهم، وعلنية المحاكمات وتوثيقها وإتاحة المعلومات المتعلقة بها للجمهور.
كذلك، صادقت اللجنة على تشكيل لجنة خاصة لتعزيز مكانة النقب والجليل، برئاسة عضو الكنيست نوعام تيبون، وتضم 13 عضواً. وستُعنى اللجنة بمتابعة إعادة تأهيل البلدات والبنى التحتية المتضررة من الحرب، وإعادة السكان إلى منازلهم، ومراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.
المفاوضات مع «الليكود»
كان آيزنكوت قد باشر مفاوضات مع «الليكود» في جلسة دامت 4 ساعات. ومع أن المفاوضين أصدروا بياناً مشتركاً قالوا فيه إن الوفدين عرضا مواقفهما بشأن عدد من القضايا الجوهرية، وجرى نقاش مفصَّل، وسيعقد اجتماع لمتابعة ذلك، فإن مراقبين أكدوا أن الهوة بينهما عميقة في كل القضايا، لكنهما اتفقا على بندين سياسيين اثنين؛ هما: «إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، والطرفان يرفضان إقامة دولة فلسطينية».
وقد سبق اجتماع المفاوضات، اجتماع آخر ذو دلالة، دعا إليه نتنياهو مع الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وفيه أكد لهما أن مفاوضاته مع آيزنكوت على تشكيل حكومة لا تعني أنه تخلى عنهما. وأكد أنه يرفض شرط آيزنكوت بألا تضم حكومة الوحدة حزبيهما. وقال إن تحالفه معهما رباط مقدس لا يسمح بفصمه.
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخلافات بين حزبي نتنياهو وآيزنكوت كبيرة، ومن الصعب تصور أنها ستسوى. وأكدت أن النقاش المستمر بين الطرفين يدور حول عدة قضايا، على النحو التالي:
أولاً، نتنياهو يصر على أن يكون رئيس حكومة طيلة الدورة المقبلة، وآيزنكوت يصر على أن يكون هو رئيس الحكومة طيلة الدورة؛ ولكنهما لم يُناقشا مسألة التناوب، لأن نتنياهو يرفض الفكرة مبدئياً، فيما يصر آيزنكوت على أن يكون رئيساً للحكومة في الجزء الأول من الدورة.
ثانياً، تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023: رفض «الليكود» تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يقوم بتعيين أعضائها رئيس المحكمة العليا، واتفقا على أنه في حال المضيّ قدماً معاً لتشكيل حكومة وحدة، سيقدمان مقترحاً يحدّد نطاق تحقيق اللجنة وتوقيته ومن يعينها. وأكدا أن هناك حاجة ماسة للتفكير «خارج الصندوق» لتسوية الخلاف بشأنها.
ثالثاً، فيما يتعلق بمسألة تجنيد طلاب مدارس المعاهد التوراتية (الحريديم)، طالب حزب «الليكود» بأن يكون «الحريديون حاضرين» لمناقشة هذه القضية، لذلك لم يتعمقوا فيها.
رابعاً، طالب «الليكود» بوقف الإجراءات القانونية لشطب القوانين التي صادق عليها الكنيست السابق (في إطار خطة نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي)، في سبيل زرع الثقة. لكن فريق آيزنكوت رفض الطلب.
وفي نهاية الجلسة، رفض المفاوضون الحديث مع الصحافيين. ولكن تسريبات عديدة نشرت حول هذه المفاوضات، بدا منها أن قلة من الطرفين يؤمنون بأنها ستفضي إلى اتفاق على حكومة وحدة. وزادت التقديرات في اليمين بأن آيزنكوت، يدير هذه المفاوضات أولاً لهدف تخدير نتنياهو حتى يمتنع عن جر إسرائيل إلى حرب تحدث فوضى وتخرب جهوده لتشكيل الحكومة؛ وثانياً حتى يثبت لحليفه نفتالي بنيت أنه بذل كل جهد لحكومة الوحدة. ولكن نتنياهو هو الذي أفشلها.
ويبدو أن نتنياهو، شخصياً، مقتنع بهذه الفكرة، لذلك نشر، فور انتهاء الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً كتب فيه: «يحظر تشكيل حكومة مع أحمد الطيبي!». كما أضاف في منشور آخر بعدها: «يجب عدم السماح لهم بتشكيل حكومة مع منصور عباس».