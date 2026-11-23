في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة قوية ثابتة تقترب من الاصطدام بباب موصود، بسبب اعتراضات رفيقيه في قيادة معسكر التغيير، نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، يتقدم هو وهؤلاء الحلفاء، بالشراكة التامة مع الكتل العربية البرلمانية، في الإجراءات القانونية للسيطرة التامة على أعمال الكنيست، حيث أنجزوا اليوم (الاثنين)، دفعة جديدة من التعيينات والتعديلات التي تقوض ما بناه بنيامين نتنياهو وحكومته خلال الـ4 سنوات الماضية.

فقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الخاصة، بينها لجنة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية برئاسة النائب يوسف جبارين (القائمة العربية المشتركة)، وأخرى لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة)، إلى جانب لجان تتناول قضايا تشريعية ورقابية أخرى.

وأقرت اللجنة، برئاسة عضو الكنيست روعي فولكمان، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تضم 13 عضواً، وتتولى متابعة جهود مكافحة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخص، وجرائم الابتزاز وفرض الإتاوات (الخوة). وستُعنى اللجنة أيضاً بمراقبة تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الشخصي في المجتمع العربي، ومتابعة أداء الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في البلدات العربية، في ظل استمرار أزمة الجريمة والعنف.

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي السياق، صادقت اللجنة المنظمة على تشكيل لجنة خاصة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية، برئاسة جبارين، تضم 13 عضو كنيست. وستتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطط الحكومية متعددة السنوات للنهوض بالمجتمع العربي، والبرامج المخصصة للشبيبة المعرضة للخطر، إلى جانب قضايا التخطيط والبناء وتطوير المناطق الصناعية والأحياء السكنية في البلدات العربية.

وفي شأن آخر، وافقت اللجنة المنظمة على إقامة لجنة خاصة لبحث مشروع قانون يتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة، قدمته عضوة الكنيست، إفرات رايتين ماروم، بمشاركة أعضاء كنيست آخرين. ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة التفسيرية المرفقة به، إلى ضمان استقلالية مؤسسة المستشار القضائي للحكومة وعدم تبعيتها، وترسيخ مبدأ المصلحة العامة في عمل أجهزة الاستشارة القانونية بالوزارات الحكومية. وستترأس رايتين ماروم اللجنة الخاصة التي تضم 15 عضو كنيست، بعدما حظي اقتراح تشكيلها بتأييد 11 عضواً مقابل معارضة 9 أعضاء.

كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تطبيق قانون محاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، برئاسة عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، وبمشاركة 13 عضواً. وستشمل مهام اللجنة متابعة إقامة المحكمة العسكرية المخصصة لهذا الغرض، ومدى استعدادها لإدارة الإجراءات القضائية، إلى جانب مراقبة ضمان حقوق المتضررين وعائلاتهم، وعلنية المحاكمات وتوثيقها وإتاحة المعلومات المتعلقة بها للجمهور.

جلسة افتتاح أعمال الكنيست الإسرائيلي يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

كذلك، صادقت اللجنة على تشكيل لجنة خاصة لتعزيز مكانة النقب والجليل، برئاسة عضو الكنيست نوعام تيبون، وتضم 13 عضواً. وستُعنى اللجنة بمتابعة إعادة تأهيل البلدات والبنى التحتية المتضررة من الحرب، وإعادة السكان إلى منازلهم، ومراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.

المفاوضات مع «الليكود»

كان آيزنكوت قد باشر مفاوضات مع «الليكود» في جلسة دامت 4 ساعات. ومع أن المفاوضين أصدروا بياناً مشتركاً قالوا فيه إن الوفدين عرضا مواقفهما بشأن عدد من القضايا الجوهرية، وجرى نقاش مفصَّل، وسيعقد اجتماع لمتابعة ذلك، فإن مراقبين أكدوا أن الهوة بينهما عميقة في كل القضايا، لكنهما اتفقا على بندين سياسيين اثنين؛ هما: «إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، والطرفان يرفضان إقامة دولة فلسطينية».

وقد سبق اجتماع المفاوضات، اجتماع آخر ذو دلالة، دعا إليه نتنياهو مع الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وفيه أكد لهما أن مفاوضاته مع آيزنكوت على تشكيل حكومة لا تعني أنه تخلى عنهما. وأكد أنه يرفض شرط آيزنكوت بألا تضم حكومة الوحدة حزبيهما. وقال إن تحالفه معهما رباط مقدس لا يسمح بفصمه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية يوم 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخلافات بين حزبي نتنياهو وآيزنكوت كبيرة، ومن الصعب تصور أنها ستسوى. وأكدت أن النقاش المستمر بين الطرفين يدور حول عدة قضايا، على النحو التالي:

أولاً، نتنياهو يصر على أن يكون رئيس حكومة طيلة الدورة المقبلة، وآيزنكوت يصر على أن يكون هو رئيس الحكومة طيلة الدورة؛ ولكنهما لم يُناقشا مسألة التناوب، لأن نتنياهو يرفض الفكرة مبدئياً، فيما يصر آيزنكوت على أن يكون رئيساً للحكومة في الجزء الأول من الدورة.

ثانياً، تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023: رفض «الليكود» تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يقوم بتعيين أعضائها رئيس المحكمة العليا، واتفقا على أنه في حال المضيّ قدماً معاً لتشكيل حكومة وحدة، سيقدمان مقترحاً يحدّد نطاق تحقيق اللجنة وتوقيته ومن يعينها. وأكدا أن هناك حاجة ماسة للتفكير «خارج الصندوق» لتسوية الخلاف بشأنها.

ثالثاً، فيما يتعلق بمسألة تجنيد طلاب مدارس المعاهد التوراتية (الحريديم)، طالب حزب «الليكود» بأن يكون «الحريديون حاضرين» لمناقشة هذه القضية، لذلك لم يتعمقوا فيها.

نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)

رابعاً، طالب «الليكود» بوقف الإجراءات القانونية لشطب القوانين التي صادق عليها الكنيست السابق (في إطار خطة نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي)، في سبيل زرع الثقة. لكن فريق آيزنكوت رفض الطلب.

وفي نهاية الجلسة، رفض المفاوضون الحديث مع الصحافيين. ولكن تسريبات عديدة نشرت حول هذه المفاوضات، بدا منها أن قلة من الطرفين يؤمنون بأنها ستفضي إلى اتفاق على حكومة وحدة. وزادت التقديرات في اليمين بأن آيزنكوت، يدير هذه المفاوضات أولاً لهدف تخدير نتنياهو حتى يمتنع عن جر إسرائيل إلى حرب تحدث فوضى وتخرب جهوده لتشكيل الحكومة؛ وثانياً حتى يثبت لحليفه نفتالي بنيت أنه بذل كل جهد لحكومة الوحدة. ولكن نتنياهو هو الذي أفشلها.

ويبدو أن نتنياهو، شخصياً، مقتنع بهذه الفكرة، لذلك نشر، فور انتهاء الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً كتب فيه: «يحظر تشكيل حكومة مع أحمد الطيبي!». كما أضاف في منشور آخر بعدها: «يجب عدم السماح لهم بتشكيل حكومة مع منصور عباس».