دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

הגיע הזמן לבטל את הכיתוב בערבית בכל השלטים והמסמכים הרשמיים בארץ. ישראל לא מדינה דו לאומית. ערבית היא שרפה רשמית ויחידה ב22 מדינות, עברית שפה רשמית רק במדינה אחת, אין שום סיבה שערבית תקבל פה מעמד רשמי.אם ״ערביי ישראל״ מספיק ״ישראלים״ בשביל קצבאות ילדים וביטוח לאומי, הם יכולים... — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) November 21, 2026

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

יאיר נתניהו, הערבית היא שפת אם. הגזענות שלך היא כנראה שפת אב. השפה הערבית תישאר ואבא שלך ייעלם מחיינו הפוליטיים , בקרוב.וגם אתה. https://t.co/E6PFoyd475 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) November 22, 2026

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.