إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقودhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344101-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.
وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.
وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».
وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.
والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».
وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.
تواجه إيران ضغوطاً متزايدة مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل.
«الشرق الأوسط» (لندن )
إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقودhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344101-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.
وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.
وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».
وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.
والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».
وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.
تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344094-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.
وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.
هجمات جديدة قرب خصب
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.
وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.
وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.
وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.
تراجع حركة الملاحة
وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.
وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.
منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق
وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.
ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.
ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.
ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.
وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».
ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344080-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81
ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات، إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أميركيون، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أبلغت مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) قد يؤدي إلى تراجع الجاهزية القتالية للقوات.
وذكر أحد المصادر أن «القيادة المركزية الأميركية أبلغت الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، آخذة في الاستنزاف»، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول.
وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يدركون أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى خفض الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، لا سيما في ظل غياب التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة.
وبحسب مصدرين، استخدم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالما دعوا إلى استئناف الضربات، ذريعة «تقلص الفرصة المتاحة للتحرك»، لحث ترمب على شن هجمات جديدة ضد إيران قبل حلول العام الجديد. وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس من أجل «إنجاز المهمة».
ترمب والاتفاق الدائم
وقال ترمب، يوم السبت، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسعَ إلى تغيير الإدارة الإيرانية، لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية «أكثر عقلانية»، رغم صعوبة التفاوض معها؛ إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً، ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.
وأضاف ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً قد يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.
ومع ذلك، بدا أن ترمب لم يتخذ قراره النهائي بعد؛ إذ قال لموقع «أكسيوس» إنه «لا يتعجل اتخاذ أي قرار»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام الجديد».
وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تلحق بإيران أضراراً بالغة، إلى درجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وتباينت مواقف ترمب مراراً؛ إذ يطلق أحياناً تصريحات عدائية يلوّح فيها بعمل عسكري، في حين يدعو في أحيان أخرى إلى حل دبلوماسي مع إيران. ومؤخراً، قلّل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن استمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.
«الحرب الاقتصادية أصعب من الصواريخ»
من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.
وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، السبت، إن إيران تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرتها على الصمود اقتصادياً.
وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار عجلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
تفاقم أزمة الطاقة
وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة.
وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.
وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي الأميركية، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «المنبوذ اقتصادياً»، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجه حكومته، في ظل تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
الأمل في الحل الدبلوماسي
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف، في تصريحات صحافية محلية، أن تبادل الرسائل بين إيران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب».
وأكد أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها.
وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وامتداد تداعياته إلى دول عدة في المنطقة.
اليورانيوم المخصّب خط أحمر
وقال وزير الخارجية الإيراني إن الخطوط الحمراء لبلاده تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل إيران، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».
وكانت السلطات الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى وجود «صيغ قابلة للتطبيق» لحل النزاع بين طهران وواشنطن بشأن هذه المسألة، بما في ذلك خفض نسبة تخصيب مخزون اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025، في حين لا يزال حجم الكمية المتبقية غير واضح.
وقال عراقجي: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد».
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إن الإيرانيين «يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».
تكثيف تحركات الوساطة
وفي تحرك جديد على خط الوساطة، كشفت «الخارجية الإيرانية» عن زيارة وفد قطري إلى طهران مساء الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة فور وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات التي حددتها طهران، موضحاً أن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في رفع الحصار الاقتصادي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف الحرب، الذي وصفه بأنه الموضوع الأهم في التطورات الراهنة.
وأشار إلى إمكانية التحقق من رفع الحصار خلال اليوم نفسه، والتأكد من قدرة إيران على الوصول إلى أموالها المجمّدة خلال يوم أو يومين، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتنفيذ الإجراءات المقابلة بمجرد شروع واشنطن في الوفاء بالتزاماتها.