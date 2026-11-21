نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم (السبت)، صحة ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف طائرة حربية من طراز «إف-16».

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة «إكس»، أن «إيران لم تهاجم طائرة مقاتلة من طراز (F-16) أمس على الإطلاق. جميع الطائرات المقاتلة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط آمنة».

CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims it targeted and damaged a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday, forcing an emergency landing. This is FALSE.✅ FACT: Iran did not attack a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday — at all. All U.S. military fighter jets in... pic.twitter.com/f0qENuhxh2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 21, 2026

كانت وسائل ​إعلام رسمية نقلت عن الجيش الإيراني قوله اليوم (السبت) إن ‌منظومات ‌الدفاع ​الجوي ‌أطلقت صاروخاً ⁠على ​طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» فوق الخليج، مساء أمس ⁠(الجمعة)، مما ‌ألحق ‌أضراراً ​بها، ‌وأجبرها ‌على إلغاء مهمتها والهبوط اضطرارياً في مطار ‌قريب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقدمت إيران روايات مماثلة خلال الحرب عن إسقاط طائرات أميركية أو ‌إلحاق أضرار بها، وهو ما نفاه الجيش الأميركي.

واندلعت ⁠الحرب ⁠عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في فبراير (شباط)، وامتدت منذ ذلك الحين في أنحاء بالشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وأثر على حركة الشحن ودفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع.