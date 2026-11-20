تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

وبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

ومن جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز»، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، مع تنامي القلق في تل أبيب من سرعة إعادة طهران بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، فضلاً عن جهودها لتحصين منشآتها العسكرية والنووية ونقل المزيد منها إلى مواقع تحت الأرض، بما يقلل فرص استهدافها في أي مواجهة مقبلة.

إسرائيل وأقصى درجات التأهب

صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة «فوردو» النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز)

وتبدو إسرائيل، حسب المصادر، مستعدة لجولة جديدة من القتال، مع اتخاذ الجيش أقصى درجات التأهب الدفاعي تحسباً لأي هجوم إيراني. وتفضّل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، وما توفره من قوة نارية ودعم استخباراتي وعملياتي.

وتحتفظ واشنطن بوجود عسكري كبير في الشرق الأوسط، يشمل عشرات الآلاف من الجنود، وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتَين، وعشرات السفن والطائرات. ويتيح هذا الانتشار، وفق المصادر، إمكانية تنفيذ عملية هجومية خلال يومَيْن إلى أربعة أيام من صدور القرار، من دون الحاجة إلى تحركات عسكرية تمهيدية واسعة.

لكن الجاهزية العسكرية لا تعني حسم الخيار السياسي؛ فالرئيس دونالد ترمب لم يبدِ حتى الآن رغبة واضحة في إصدار أمر بشن هجوم جديد، مفضّلاً إبقاء المجال مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق، مع استمرار التلويح باستخدام القوة. وقال إنه يريد إنهاء الحرب «بطريقة أو بأخرى»، لكنه أكد في تصريحات أخرى أنه لا يتعجل اتخاذ قرار، وأن التطورات بعد بداية العام الجديد قد تكون حاسمة في تحديد المسار المقبل.

مفاوضات متعثرة واتهامات متبادلة

عراقجي ولافروف لدى وصولهما إلى مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في مقر «الخارجية الإيرانية» بطهران (أ.ب)

وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وتتمسك إيران برفض مناقشة برنامجها النووي قبل رفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط، إلى جانب مطالب أخرى تشترطها لأي تسوية.

وفي موازاة ذلك، أثار ترمب احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية، من دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات. وقال إن طهران قد تتجه إلى هذه الخيارات بعدما تعثر مسارها النووي، وهو ما قُوبل برفض إيراني حاد.

وشبهت وزارة الخارجية الإيرانية هذه المزاعم بالاتهامات الأميركية التي سبقت غزو العراق عام 2003 بشأن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل. وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الادعاءات الجديدة تعيد إنتاج سيناريوهات مضللة، في إشارة إلى مخاوف طهران من توظيف هذه الاتهامات لتبرير تصعيد عسكري.

تحركات أمنية ترفع منسوب التوقعات

وتعزّزت التكهنات بشأن احتمال اقتراب مواجهة جديدة عقب اجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، في لقاء وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تقييم مشترك وشامل للوضع.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد، في حضور اعتُبر لافتاً بالنظر إلى طبيعة التنسيق الأمني بين الجانبين. كما أفادت مصادر بأن رئيس «الموساد» التقى مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

ويرى رئيس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إيريز وينر، أن بقاء رئيس الموساد في واشنطن عدة أيام يعكس أهمية الملفات المطروحة، ويشير إلى أن إيران تحتل موقعاً متقدماً في المشاورات الأميركية-الإسرائيلية.

حسابات قد تضيّق نافذة الحرب

ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

غير أن أي تحرك عسكري جديد قد يأتي في توقيت حساس بالنسبة إلى ترمب ونتنياهو؛ فالأخير يواجه تداعيات الانتخابات الإسرائيلية، مع تكليف خصومه السياسيين تشكيل حكومة، ما يهدد بإنهاء بقائه في السلطة خلال أسابيع. ومنذ فقدانه الأغلبية البرلمانية، يسعى إلى الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية، مستنداً إلى التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها إيران.

لكن خصوم نتنياهو يتهمونه باستغلال الملف الأمني لتعزيز موقعه السياسي وإطالة بقائه في الحكم، وهو ما يُضيف بُعداً داخلياً إلى قرار الحرب، ويجعل أي تصعيد موضع حسابات سياسية لا تقل أهمية عن الاعتبارات العسكرية.

أما ترمب فيواجه بدوره ضغوطاً داخلية، مع تزايد المعارضة الشعبية للحرب، وتراجع نفوذ حزبه الجمهوري في الكونغرس، بما قد يحد من قدرته على تأمين التمويل اللازم لأي مواجهة طويلة.

وفي قلب هذه الحسابات يبقى الملف النووي الإيراني مع استمرار المخاوف بشأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، الذي يُعتقد أنه موجود تحت أنقاض منشآت تعرضت لأضرار خلال الحرب. ويثير هذا المخزون قلقاً دولياً، نظراً إلى أن الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لصناعة سلاح نووي يتطلّب خطوة تقنية إضافية.

وبين تعثّر الدبلوماسية، وتسارع التحركات العسكرية، وتضارب الحسابات السياسية، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق جديد. فإما أن تنجح واشنطن وطهران في احتواء الأزمة، وإما أن تتحول الجاهزية العسكرية القائمة إلى شرارة مواجهة أخرى، في وقت قد تكون فيه فرص تجنّب الحرب أضيق من أي وقت مضى.