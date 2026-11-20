كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، حديثه عن رغبة إيران في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. لكنه أضاف خلال مؤتمر صحافي: «إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنهم لا يريدون إبرام اتفاق يكون مقبولاً بالنسبة لي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ الرئيس الأميركي على ما يبدو اتخاذ أي قرار بشأن شن ضربات كبرى جديدة ضد إيران إلى العام المقبل، مؤجلاً بذلك جدولاً زمنياً كان قد ربطه سابقاً بانتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال ترمب (الخميس) لدى سؤاله بشأن احتمال شن هجمات جديدة على إيران: «حسناً، سأتحدث معكم حول هذا الأمر بعد مطلع العام». وأضاف: «لدينا متسع من الوقت».

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تأرجح ترمب بين التهديد بتصعيد المواجهة مع إيران والإشارة إلى إمكانية تهدئة الأعمال القتالية، في ظل استمرار المواجهة بين الطرفين والجهود الرامية إلى تسوية الصراع.

وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثت (الخميس): «سنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير». وأشار إلى هذا الجدول الزمني الجديد في مقابلة منفصلة مع مراسل لموقع «أكسيوس» والقناة 12 الإسرائيلية، قائلاً: «لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران».

وأشار ترمب مرارا خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن إيران قد تصبح أكثر استعداداً للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر بعد انتهاء الانتخابات الأميركية.

لكن بعد خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، ذكرت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تؤتي ثمارها.