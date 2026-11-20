أعلنت الدنمارك، الجمعة، أنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية، فيما استدعت وزيرة الخارجية النمساوية السفير الروسي في فيينا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت كوبنهاغن إنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية على خلفية محاولة اغتيال مغني «راب» أوكراني على أراضيها، في عملية تشتبه الدنمارك في أن موسكو دبَّرتها.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي: «استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك» خلال سبعة أيام.
وأعلن راسموسن أن بلاده تنظر كذلك في تعليق منح تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس. وقال: «بدأنا العمل على المستوى الأوروبي لتعزيز القواعد المتعلقة بدخول المواطنين الروس إلى أوروبا (...) نكثف الآن جهودنا من أجل وقف منح كل التأشيرات غير الضرورية».
بدورها، استدعت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، الجمعة، السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمساوية في كييف لأضرار جراء هجوم بمسيّرة روسية على العاصمة الأوكرانية، الخميس.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها: «إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن «سفارات أخرى سبق أن تضررت» بهجمات.
وألحق هجوم وقع الثلاثاء أضراراً بالقنصلية النمساوية في مدينة دنيبرو.
وأضافت مينل ريزينغر أن «روسيا تواصل التصعيد وتكثّف هجماتها على المنشآت المدنية، ما يجعل من الضروري تكثيف الضغوط عليها، عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية ومن خلال العقوبات».
وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ندّد، الخميس، عبر منصة «إكس»، بحوادث وصفها بأنها «غير مقبولة»، مؤكداً أن «المقار الدبلوماسية مصونة ويتعيّن ضمان حمايتها بشكل دائم».
أعلنت الدنمارك، الجمعة، أنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية، فيما استدعت وزيرة الخارجية النمساوية السفير الروسي في فيينا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت كوبنهاغن إنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية على خلفية محاولة اغتيال مغني «راب» أوكراني على أراضيها، في عملية تشتبه الدنمارك في أن موسكو دبَّرتها.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي: «استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك» خلال سبعة أيام.
وأعلن راسموسن أن بلاده تنظر كذلك في تعليق منح تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس. وقال: «بدأنا العمل على المستوى الأوروبي لتعزيز القواعد المتعلقة بدخول المواطنين الروس إلى أوروبا (...) نكثف الآن جهودنا من أجل وقف منح كل التأشيرات غير الضرورية».
بدورها، استدعت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، الجمعة، السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمساوية في كييف لأضرار جراء هجوم بمسيّرة روسية على العاصمة الأوكرانية، الخميس.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها: «إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن «سفارات أخرى سبق أن تضررت» بهجمات.
وألحق هجوم وقع الثلاثاء أضراراً بالقنصلية النمساوية في مدينة دنيبرو.
وأضافت مينل ريزينغر أن «روسيا تواصل التصعيد وتكثّف هجماتها على المنشآت المدنية، ما يجعل من الضروري تكثيف الضغوط عليها، عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية ومن خلال العقوبات».
وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ندّد، الخميس، عبر منصة «إكس»، بحوادث وصفها بأنها «غير مقبولة»، مؤكداً أن «المقار الدبلوماسية مصونة ويتعيّن ضمان حمايتها بشكل دائم».
«الثلاثي الأوروبي» لم يرد «رسمياً» على دعوة بوتين لمفاوضات في موسكوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343726-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
«الثلاثي الأوروبي» لم يرد «رسمياً» على دعوة بوتين لمفاوضات في موسكو
مشاركون في مؤتمر «تحالف الراغبين» في برلين 19 الشهر الحالي يتوسطهم المستشار الألماني فريدريتش ميرتس وإلى يمينه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإلى يساره الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
اشتد الجدل بشأن الدعوة الروسية للأوروبيين للتوجه إلى موسكو من أجل محادثات سلام، فالرئيس فلاديمير بوتين كشف، يوم الخميس، من شنجن؛ حيث شارك في قمة ثلاثية مع الرئيسين الأميركي والصيني، خُصص جانب منها لمناقشة الحرب الروسية - الأوكرانية، أن بلاده وجهت دعوة «عبر القنوات الدبلوماسية» لزيارة موسكو وإجراء محادثات تتناول «قضايا الأمن الأوروبي».
والجمعة، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، وفق ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، أن بوتين أشار إلى توجيه الدعوة للدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أن موسكو تنتظر الرد الأوروبي. وحسب المسؤول الروسي، يمكن ترتيب أمر كهذا «بسرعة».
دعوة روسية «مشروطة»
وتأتي هذه الدعوة بعدما نجحت الولايات المتحدة، التي تتولى رعاية المحادثات الروسية - الأوكرانية، في إقناع موسكو بالتخلي عن رفضها المطلق لمشاركة الأوروبيين فيها. وكانت آخر جولات هذه المحادثات قد عُقدت في أبوظبي يومي 10 و11 من الشهر الحالي. وفي «قمة دبلن»، توافق الأوروبيون على تشكيل وفد للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات، من دون أن يُحدَّد بعد موعد انعقادها أو مكانها.
وجاء تشكيل الوفد الأوروبي فضفاضاً، إذ يتألف من 5 دول (الثلاثي الأوروبي، وإيطاليا وبولندا) إلى جانب ممثل عن المفوضية الأوروبية، وآخر عن رئاسة المجلس الأوروبي.
لكن فرحة الأوروبيين لم تدم طويلاً، إذ سارعت موسكو إلى إفهامهم أن دعوتهم «مشروطة».
وباختصار، يريد الجانب الروسي الوقوف على ما يريده الأوروبيون، وما يعتزمون طرحه في حال انضمامهم رسمياً إلى المفاوضات، وهو ما يقتضي، من وجهة نظر موسكو، التعرف إلى «نواياهم».
والحال أن روسيا تتهم الأوروبيين دوماً بأنهم «يؤججون الحرب». وقال بوتين، يوم الخميس، إن موسكو «بحاجة إلى فهم ما يطرحه الأوروبيون في هذه المفاوضات، ولهذا السبب اقترحنا عليهم، عبر القنوات الدبلوماسية، أن يأتوا إلى موسكو لتوضيح موقفهم». واستطرد الرئيس الروسي قائلاً: «ستقرر روسيا بعد ذلك الصيغة التي سيستمر بها الحوار مع أوكرانيا».
ولم تكتفِ روسيا بهذه التحفظات التي تستبعد إيطاليا وبولندا من التفاوض، حاصرةً إياه بـ«الثلاثي الأوروبي»، بل إنها أضافت تحفظاً آخر يتناول استبعاد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم «الخارجية الروسية»، الجمعة، إن مشاركة كايا كالاس من شأنها أن تفضي إلى انهيار أي مفاوضات.
وحسب «الخارجية الروسية»، فإن المسؤولة الأوروبية التي شغلت سابقاً منصب رئاسة الحكومة في أستونيا ما بين بداية عام 2021 ويوليو (تموز) 2024، والمعروفة بمواقفها المناهضة لروسيا، لا تتصرف بوصفها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بل رئيسة أستونيا.
وسبق لكايا كالاس أن استبقت استبعادها من المفاوضات بقولها قبل أيام إن روسيا «لا تملك حق مَن يمثل أوروبا» في أي مفاوضات، مؤكدة أنها تتحدث باسم الدول الـ27 التي يتشكل منها الاتحاد الأوروبي.
ميرتس: نعم للمفاوضات مع الجانب الروسي ولكن في مكان «محايد»
قبل دعوة «الثلاثي الأوروبي»، سبق لموسكو أن شجعت فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، على الذهاب إلى العاصمة الروسية للقاء الرئيس بوتين، بعد أن أعلن الأول أن تحقيق اختراق في مفاوضات السلام يستوجب لقاءً على أعلى المستويات بين البلدين. وبالطبع، رفض زيلينسكي العرض السابق، كما رفض المستشار الألماني فريدريتش ميرتس العرض الراهن.
وقال ميرتس، الخميس، إن الأوروبيين «مستعدون بالتأكيد» للحوار مع الرئيس الروسي، لكنه استدرك موضحاً: «من البديهي أننا نبحث عن أماكن محايدة يمكن أن تُجرى فيها المحادثات»، مقترحاً، على سبيل المثال، أبوظبي مكاناً لهذه المحادثات بدلاً من موسكو. في المقابل، تبنّى وزير دفاعه، بوريس بيستوريوس، موقفاً مغايراً، معبّراً عن ترحيبه بدعوة بوتين.
وقال الأخير الذي ينتمي إلى الحزب «الديمقراطي الاشتراكي الألماني» (عكس ميرتس المنتمي إلى الحزب «الديمقراطي المسيحي اليميني») من وارسو، بمناسبة زيارة رسمية لبولندا، إن «رفض أي دعوة إلى موسكو سيكون بمثابة إشارة خاطئة تماماً، إذ علينا أن نتحاور، فوحدهم مَن يتحاورون هم القادرون في نهاية المطاف على التوصل إلى نتائج».
بيد أن بيستوريوس حذّر من أن تتحول المحادثات إلى مفاوضات مطولة لا تفضي إلى نتيجة، وتصبح مجرد واجهة شكلية، فيما يستمر سقوط القتلى في أوكرانيا خلال فصل الشتاء الحالي وما بعده.
كلام ميرتس يعد الرد الأوضح على الدعوة الروسية. وفي المقابل، لم تصدر في باريس ولندن تصريحات تتناول المقاربة الألمانية بالوضوح نفسه. فالحوار مع الرئيس بوتين، في وقت تتواصل فيه الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، لا يشجع الأوروبيين كثيراً على الانخراط في محادثات مباشرة مع موسكو، رغم تمسكهم بضرورة الحضور إلى جانب كييف في المفاوضات مع روسيا، انطلاقاً من قناعتهم بأن أمن أوروبا جزء لا يتجزأ من أمن أوكرانيا.
كذلك، لا تبدو باريس ولندن متحمستين لإيفاد مفاوضين إلى موسكو، ما يجعل موقفهما أقرب إلى موقف ميرتس. وفي جميع الأحوال، أكد ريابكوف أن بلاده تنتظر الرد الأوروبي.
تحفظات متبادلة أوروبية وروسية
ويُدرك الأوروبيون أن إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية لن يكون ممكناً إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، وإلا فإن الحرب، التي توشك على دخول عامها الخامس، قد تستمر إلى أجل غير منظور.
وفي هذا السياق، قال ميرتس، الذي تُعد بلاده أكبر داعم عسكري ومالي لأوكرانيا في أوروبا، بعد تراجع الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات لها: «نعلم أن هذه الحرب لن تنتهي إلا من خلال التوصل إلى حل دبلوماسي».
لكن الأوروبيين يشككون في مدى استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام. وفي الوقت نفسه، يتمسكون، وفقاً لميرتس، بضرورة «الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وتوفير ضمانات أمنية قوية لها، والأهم من ذلك، اندماجها في منظومة الأمن الأوروبي».
والحال أن أياً من هذه العناصر لا يبدو أن تجاوزها ممكن في الوقت الراهن، بسبب التباعد في المواقف بين الطرفين الأوكراني - الأوروبي من جهة، والروسي من جهة أخرى. وكثير من التصريحات التي صدرت في شنجن أو برلين تحتاج إلى تمحيص ودراسة معمقة، ومنها، على سبيل المثال، «الضمانات الأمنية» التي تعرضها أوروبا والولايات المتحدة وترفضها روسيا.
ومؤخراً، روّج جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب وأحد مبعوثيه إلى الملف الأوكراني، إلى جانب ستيف ويتكوف، لفكرة أن روسيا تقبل بتوفير ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا، شبيهة بما ينص عليه البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، الذي يعدّ أي اعتداء على أحد أعضائه اعتداءً على جميع أعضائه. غير أن ريابكوف رفض هذا الطرح، الجمعة، معلناً، حسب وكالة «تاس» الحكومية، أن «حتى إيجاد صيغة لعضوية شبه كاملة في حلف (الناتو) لكييف، والبحث عن نوع من الحلول (المبتكرة) في هذا المجال، هو خيار غير مقبول بالنسبة لنا».
وسبق لكوشنر أن فاجأ زيلينسكي بطرح فكرة تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة الدونباس مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. بيد أن أياً من المصادر الأخرى لم يؤكد هذا العرض، الذي قال زيلينسكي إنه طُرح عليه للمرة الأولى. كذلك، ترفض روسيا أي انتشار لقوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.
«الناتو» ينتقد «الانتهاكات الخطيرة»
ورغم النشاط الدبلوماسي غير المسبوق ومحاولات التهدئة، فإن طرفي النزاع واصلا تبادل استهداف البنى التحتية، ولا سيما الجسور ومرافق الطاقة.
وفي بولندا، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرقي البلاد، خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلاً، مشيرة إلى أنها تُحقق في 3 مواقع سقطت فيها مقذوفات يُشتبه في أن من بينها مسيّرة وصاروخاً آخر.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن دخول هذه الأسلحة المجال الجوي البولندي كان متعمداً. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي متلفز في وارسو: «ربما كان الاستفزاز مرتبطاً بإجراء مناورات عسكرية على الأراضي البولندية».
ويشارك آلاف الجنود الأوروبيين في مناورات عسكرية في جنوب شرقي بولندا. وأشار توسك إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، سيزور وارسو السبت، وأنه سيطلعه على تفاصيل الواقعة.
من جانبه، انتقد روته «الانتهاكات الخطيرة» للمجال الجوي البولندي. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حديثه إلى توسك: «أُرسلت طائرات تابعة لحلف (الناتو) رداً على ذلك... من الواضح أن هذا الحادث خطير». واختار الأوروبيون بولندا لتكون إحدى الدول الخمس التي ستُمثلهم في المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة.
واستدعت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل ريزينغر، الجمعة، السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمساوية في كييف لأضرار جرّاء هجوم بمسيّرة روسية على العاصمة الأوكرانية الخميس.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها: «إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن «سفارات أخرى سبق أن تضررت» جراء هجمات مماثلة.
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صورة جماعية للمشاركين في قمة «تحالف الراغبين» في برلين الخميس (رويترز)
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال من طائرته العائدة من الصين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعب من الحرب»، وبات مستعداً لاتفاق كان سيرفضه قبل أشهر.
خلال هذا الاتصال، كان زيلينسكي في برلين يستمع، مع حلفائه، إلى مبعوثَي ترمب، يشرحان ما يمكن أن تقدمه واشنطن لضمان أمن بلاده. وبعد ساعات، شنّت روسيا هجوماً واسعاً على أوكرانيا، وأعلنت بولندا أن 3 أجسام روسية اخترقت أجواءها. وأعادت هذه التطورات طرح سؤالين، تتوقف عليهما المبادرة الأميركية؛ ما الذي أبدى بوتين استعداداً للتنازل عنه؟ وإلى أي مدى يلتزم ترمب بالدفاع عن أوكرانيا إذا وافقت على تسوية، ثم تعرضت لهجوم جديد؟
ما حمله ترمب من شنغن
في الإعلان الصادر عن قمة ترمب وبوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في شنغن لم يرد ذكر أوكرانيا. لكن الرئيس الأميركي طلب، بحسب موقع «أكسيوس»، إضافة لقاء ثنائي مع بوتين إلى برنامج القمة لمناقشة الحرب، كما طلب من شي المساعدة في إنهائها. وفي رواية المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عمّا جرى في اجتماع شنغن، أبلغ ترمب نظيره الروسي أن الوقت حان لإبرام اتفاق. أما ما نقله ترمب نفسه إلى برلين فكان تقديره أن موقف بوتين تغيّر، من دون أن يسمّي شرطاً روسياً وافق على سحبه.
وكان لافتاً أن ترمب، حين اتصل بهاتف كوشنر، توجّه إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، داعياً إياه إلى الاتصال ببوتين مباشرة. وذكّر الحاضرين، على ما أوردته «واشنطن بوست»، بأن التوصل إلى اتفاق يتيح لحكوماتهم إنفاق المليارات التي تخصصها لأوكرانيا في بلدانها. وتوضح المكالمة كيف يريد ترمب توزيع الأدوار في المرحلة المقبلة. فهو يشجّع الحلفاء على التفاوض مع موسكو بأنفسهم، فيما يحتفظ مبعوثاه بمهمة أصعب، هي التوفيق بين ما تطلبه كييف لحماية أراضيها، وما تصرّ موسكو على انتزاعه منها.
وكان كوشنر قد طمأن الحاضرين إلى أن ترمب يريدهم شركاء في أي اتفاق. فإذا بدأت اتصالات مباشرة بين برلين وموسكو، أمكن للبيت الأبيض أن يختبر عبرها استعداد بوتين للتفاوض على شروطه، قبل أن يطلب من زيلينسكي اتخاذ قرار بشأن الأرض.
من جسر القرم إلى بولندا
وأعطى بوتين في شنغن مؤشراً إلى حدود المرونة التي تحدث عنها ترمب. فقد أبدى استعداده لإشراك الأوروبيين في محادثات الأمن، لكنه استبعد استئناف التفاوض حتى على هدنة محدودة تشمل منشآت الطاقة أو الملاحة في البحر الأسود. وربط موقفه بالضربات الأوكرانية التي ألحقت، باعترافه، أضراراً جسيمة بجسر كيرتش الواصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة، متوعداً بردّ «أشد إيلاماً».
وصباح الجمعة، أفادت «رويترز» بمقتل 8 أشخاص في هجوم روسي طال منشآت للطاقة والنقل و3 جسور في كييف. وقال زيلينسكي إن موسكو أطلقت أكثر من 400 مسيّرة، وأكثر من 110 صواريخ.
قال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، الجمعة، إن بلاده هاجمت 40 منشأة نفطية وأهدافاً تابعة للصناعات الدفاعية الروسية في المجمل خلال الخمسين يوماً الماضية. وفي منشور على تطبيق «تلغرام» للمراسلة، قال بروفدي إن 5 أهداف تعرضت للقصف أكثر من مرة. وأضاف أن مصنع دروجوبوش للكيماويات في منطقة سمولينسك الروسية تعرض للقصف في 10 و20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلن وزير الدفاع البولندي أن 3 أجسام روسية دخلت أجواء بلاده، مرجّحاً أنها صاروخان ومسيّرة. ورأى رئيس الوزراء دونالد توسك أن الحادثة كانت على الأرجح استفزازاً متعمداً، مشيراً إلى تزامنها مع مناورات في بولندا تتدرّب خلالها قوات أوروبية على مهمة محتملة في أوكرانيا بعد الحرب.
ولواشنطن مصلحة مباشرة في احتواء مثل هذا التصعيد، إذ بولندا عضو في «الناتو»، وتشملها مظلة الدفاع المشترك. والمفارقة أن مبعوثَي ترمب كانا يبحثان في برلين إمكان تقديم ضمانة مماثلة لأوكرانيا خارج الحلف. وقال كوشنر إن موسكو باتت أكثر تقبّلاً لمبدأ هذه الضمانات، وإن ترمب منفتح على تقديمها. غير أن بوتين جدّد رفضه نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد وقف القتال، وهي إحدى الوسائل المطروحة لتنفيذ الضمانة التي يتحدث عنها المبعوث الأميركي.
الأرض والضمانة الأميركية
وتكشف «وول ستريت جورنال» جانباً من المفاوضات التي أجراها كوشنر وويتكوف في دبلن وأبوظبي. فقد بحث المبعوثان صيغتين تختلف فيهما تكلفة التسوية على كييف وواشنطن معاً. في الأولى، تنسحب أوكرانيا من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس لقاء عضوية كاملة في الحلف الأطلسي. وفي الثانية، يتوقف القتال عند خطوط التماس، فتحتفظ كييف بجزء من الإقليم، وتحصل على ضمانات أمنية في معاهدة مع الولايات المتحدة، قد ينضم إليها حلفاء أوروبيون.
وأكّد زيلينسكي أن الأميركيين سألوه عن المقايضة الأولى، وتمسّك برفض الانسحاب. فالمطلوب من كييف التخلي عن مواقع محصّنة أخفقت موسكو في الاستيلاء عليها، في مقابل عضوية لا تملك واشنطن وحدها منحها.
ولم يعلن ترمب أنه عدّل موقفه السابق المعارض لانضمام أوكرانيا. وفي ورقة تفاوضية اطّلعت عليها الصحيفة، تمسّك المفاوضون الروس في أبوظبي بمطلب معاكس، هو أن تشطب كييف من دستورها هدف الانضمام إلى الحلف، وأن تتوقف إمدادات السلاح الغربية إليها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة: «حتى إيجاد صيغة لعضوية شبه كاملة في حلف الناتو لكييف والبحث عن نوع من الحلول (المبتكرة) في هذا المجال هو خيار غير مقبول بالنسبة لنا»، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية.
أما الصيغة الثانية فتضع أمام ترمب قراراً يتجاوز دور الوسيط. فمراقبة وقف النار بقيادة أميركية، كما يقترح بيان برلين، تتيح التثبت من وقوع خرق وتحديد المسؤول عنه. ويبقى على واشنطن أن توضح لكييف ما ستفعله إذا ثبت الخرق، واستأنفت روسيا هجومها.
وحتى الآن، عاد ترمب من شنغن بانطباع عن استعداد بوتين للتسوية، وعرض مبعوثاه على الأوكرانيين أكثر من طريق إليها. وسيتبيّن في الجولة المقبلة ما إذا كانت موسكو مستعدة لقبول هدنة، وما إذا كانت الضمانة الأميركية محددة بما يكفي لإقناع كييف بتوقيعها.
لهذا قد يكون أهم ما أسفرت عنه شنغن أن دعوة ترمب إلى محاورة بوتين تتيح للأوروبيين اختبار تقديره مباشرة. وبوسعهم البدء من عرض كييف وقفاً فورياً للنار، أو من هدنة أضيق تحمي منشآت الطاقة مع اقتراب الشتاء. فإذا قبلت موسكو وقفاً يمكن التحقق منه، حمل الأوروبيون من المفاوضات دليلاً على أن حسابات بوتين تغيّرت. أما إذا ظلّ ثمن الهدنة انسحاباً أوكرانيا مسبقاً وقيوداً على دفاعات القارة، فسيكون السؤال في برلين وباريس عمّا إذا كان ترمب قد عاد من الصين بخبر عن تعب بوتين، أم برهان على أن أوروبا ستتعب قبله، فيما التنازل سيطلب مجدداً من كييف.