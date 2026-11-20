أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال من طائرته العائدة من الصين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعب من الحرب»، وبات مستعداً لاتفاق كان سيرفضه قبل أشهر.

خلال هذا الاتصال، كان زيلينسكي في برلين يستمع، مع حلفائه، إلى مبعوثَي ترمب، يشرحان ما يمكن أن تقدمه واشنطن لضمان أمن بلاده. وبعد ساعات، شنّت روسيا هجوماً واسعاً على أوكرانيا، وأعلنت بولندا أن 3 أجسام روسية اخترقت أجواءها. وأعادت هذه التطورات طرح سؤالين، تتوقف عليهما المبادرة الأميركية؛ ما الذي أبدى بوتين استعداداً للتنازل عنه؟ وإلى أي مدى يلتزم ترمب بالدفاع عن أوكرانيا إذا وافقت على تسوية، ثم تعرضت لهجوم جديد؟

قادة عالميون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة ما يُعرف بـ «تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها، وذلك في برلين يوم 19 نوفمبر 2026. (أ.ف.ب)

ما حمله ترمب من شنغن

في الإعلان الصادر عن قمة ترمب وبوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في شنغن لم يرد ذكر أوكرانيا. لكن الرئيس الأميركي طلب، بحسب موقع «أكسيوس»، إضافة لقاء ثنائي مع بوتين إلى برنامج القمة لمناقشة الحرب، كما طلب من شي المساعدة في إنهائها. وفي رواية المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عمّا جرى في اجتماع شنغن، أبلغ ترمب نظيره الروسي أن الوقت حان لإبرام اتفاق. أما ما نقله ترمب نفسه إلى برلين فكان تقديره أن موقف بوتين تغيّر، من دون أن يسمّي شرطاً روسياً وافق على سحبه.

وكان لافتاً أن ترمب، حين اتصل بهاتف كوشنر، توجّه إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، داعياً إياه إلى الاتصال ببوتين مباشرة. وذكّر الحاضرين، على ما أوردته «واشنطن بوست»، بأن التوصل إلى اتفاق يتيح لحكوماتهم إنفاق المليارات التي تخصصها لأوكرانيا في بلدانها. وتوضح المكالمة كيف يريد ترمب توزيع الأدوار في المرحلة المقبلة. فهو يشجّع الحلفاء على التفاوض مع موسكو بأنفسهم، فيما يحتفظ مبعوثاه بمهمة أصعب، هي التوفيق بين ما تطلبه كييف لحماية أراضيها، وما تصرّ موسكو على انتزاعه منها.

وكان كوشنر قد طمأن الحاضرين إلى أن ترمب يريدهم شركاء في أي اتفاق. فإذا بدأت اتصالات مباشرة بين برلين وموسكو، أمكن للبيت الأبيض أن يختبر عبرها استعداد بوتين للتفاوض على شروطه، قبل أن يطلب من زيلينسكي اتخاذ قرار بشأن الأرض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنغن الصينية (أ.ب)

من جسر القرم إلى بولندا

وأعطى بوتين في شنغن مؤشراً إلى حدود المرونة التي تحدث عنها ترمب. فقد أبدى استعداده لإشراك الأوروبيين في محادثات الأمن، لكنه استبعد استئناف التفاوض حتى على هدنة محدودة تشمل منشآت الطاقة أو الملاحة في البحر الأسود. وربط موقفه بالضربات الأوكرانية التي ألحقت، باعترافه، أضراراً جسيمة بجسر كيرتش الواصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة، متوعداً بردّ «أشد إيلاماً».

وصباح الجمعة، أفادت «رويترز» بمقتل 8 أشخاص في هجوم روسي طال منشآت للطاقة والنقل و3 جسور في كييف. وقال زيلينسكي إن موسكو أطلقت أكثر من 400 مسيّرة، وأكثر من 110 صواريخ.

زيلينسكي مع كوشنر في دبلن... سارع المبعوث الأميركي إلى إبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت التخلي عن «الفيتو» (إ.ب.أ)

قال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، الجمعة، إن بلاده هاجمت 40 منشأة نفطية وأهدافاً تابعة للصناعات الدفاعية الروسية في المجمل خلال الخمسين يوماً الماضية. وفي منشور على تطبيق «تلغرام» للمراسلة، قال بروفدي إن 5 أهداف تعرضت للقصف أكثر من مرة. وأضاف أن مصنع دروجوبوش للكيماويات في منطقة سمولينسك الروسية تعرض للقصف في 10 و20 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلن وزير الدفاع البولندي أن 3 أجسام روسية دخلت أجواء بلاده، مرجّحاً أنها صاروخان ومسيّرة. ورأى رئيس الوزراء دونالد توسك أن الحادثة كانت على الأرجح استفزازاً متعمداً، مشيراً إلى تزامنها مع مناورات في بولندا تتدرّب خلالها قوات أوروبية على مهمة محتملة في أوكرانيا بعد الحرب.

زيلينسكي يحيّي الصحافيين بعد انتهاء مؤتمر للمشاركين في «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر (أ.ف.ب)

ولواشنطن مصلحة مباشرة في احتواء مثل هذا التصعيد، إذ بولندا عضو في «الناتو»، وتشملها مظلة الدفاع المشترك. والمفارقة أن مبعوثَي ترمب كانا يبحثان في برلين إمكان تقديم ضمانة مماثلة لأوكرانيا خارج الحلف. وقال كوشنر إن موسكو باتت أكثر تقبّلاً لمبدأ هذه الضمانات، وإن ترمب منفتح على تقديمها. غير أن بوتين جدّد رفضه نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد وقف القتال، وهي إحدى الوسائل المطروحة لتنفيذ الضمانة التي يتحدث عنها المبعوث الأميركي.

الأرض والضمانة الأميركية

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية في برلين (أ.ب)

وتكشف «وول ستريت جورنال» جانباً من المفاوضات التي أجراها كوشنر وويتكوف في دبلن وأبوظبي. فقد بحث المبعوثان صيغتين تختلف فيهما تكلفة التسوية على كييف وواشنطن معاً. في الأولى، تنسحب أوكرانيا من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس لقاء عضوية كاملة في الحلف الأطلسي. وفي الثانية، يتوقف القتال عند خطوط التماس، فتحتفظ كييف بجزء من الإقليم، وتحصل على ضمانات أمنية في معاهدة مع الولايات المتحدة، قد ينضم إليها حلفاء أوروبيون.

وأكّد زيلينسكي أن الأميركيين سألوه عن المقايضة الأولى، وتمسّك برفض الانسحاب. فالمطلوب من كييف التخلي عن مواقع محصّنة أخفقت موسكو في الاستيلاء عليها، في مقابل عضوية لا تملك واشنطن وحدها منحها.

ولم يعلن ترمب أنه عدّل موقفه السابق المعارض لانضمام أوكرانيا. وفي ورقة تفاوضية اطّلعت عليها الصحيفة، تمسّك المفاوضون الروس في أبوظبي بمطلب معاكس، هو أن تشطب كييف من دستورها هدف الانضمام إلى الحلف، وأن تتوقف إمدادات السلاح الغربية إليها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة: «حتى إيجاد صيغة لعضوية شبه كاملة في حلف الناتو لكييف والبحث عن نوع من الحلول (المبتكرة) في هذا المجال هو خيار غير مقبول بالنسبة لنا»، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية.

أما الصيغة الثانية فتضع أمام ترمب قراراً يتجاوز دور الوسيط. فمراقبة وقف النار بقيادة أميركية، كما يقترح بيان برلين، تتيح التثبت من وقوع خرق وتحديد المسؤول عنه. ويبقى على واشنطن أن توضح لكييف ما ستفعله إذا ثبت الخرق، واستأنفت روسيا هجومها.

بوتين مع فريقه في موسكو خلال اجتماعه مع كوشنر وويتكوف (أ.ب)

وحتى الآن، عاد ترمب من شنغن بانطباع عن استعداد بوتين للتسوية، وعرض مبعوثاه على الأوكرانيين أكثر من طريق إليها. وسيتبيّن في الجولة المقبلة ما إذا كانت موسكو مستعدة لقبول هدنة، وما إذا كانت الضمانة الأميركية محددة بما يكفي لإقناع كييف بتوقيعها.

لهذا قد يكون أهم ما أسفرت عنه شنغن أن دعوة ترمب إلى محاورة بوتين تتيح للأوروبيين اختبار تقديره مباشرة. وبوسعهم البدء من عرض كييف وقفاً فورياً للنار، أو من هدنة أضيق تحمي منشآت الطاقة مع اقتراب الشتاء. فإذا قبلت موسكو وقفاً يمكن التحقق منه، حمل الأوروبيون من المفاوضات دليلاً على أن حسابات بوتين تغيّرت. أما إذا ظلّ ثمن الهدنة انسحاباً أوكرانيا مسبقاً وقيوداً على دفاعات القارة، فسيكون السؤال في برلين وباريس عمّا إذا كان ترمب قد عاد من الصين بخبر عن تعب بوتين، أم برهان على أن أوروبا ستتعب قبله، فيما التنازل سيطلب مجدداً من كييف.