قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الجمعة، إن عدة أجسام طائرة روسية دخلت المجال الجوي لبلاده خلال الهجمات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكر الادعاء العام في بولندا، في وقت سابق اليوم، أن جسماً طائراً تحطم في منطقة لوبلين شرق البلاد، خلال غارات جوية روسية كثيفة على أوكرانيا المجاورة.

مروحية تحلّق فوق موقع سقوط جسم طائر مجهول في نوفي ليبوفيتس بجنوب شرقي بولندا يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وأضاف الادعاء أن الجسم سقط في حقل قريب من قرية تقع على بعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود البولندية مع أوكرانيا.

وجاء ​ذلك في ‌حين تستعد بولندا لإجراء ‌مناورات عسكرية لتحالف «الراغبين» من حلفاء أوكرانيا اليوم الجمعة. وقال كوسينياك كاميش: «هذه المناورات، إلى جانب وجود وزراء ‌دفاع من فرنسا والمملكة المتحدة ودول البلطيق، فضلاً عن ⁠ثمانية ⁠من رؤساء الأركان، من بينهم رؤساء أركان من أبرز حلفائنا، تشير إلى أن تزامن هذه الأحداث ليس من قبيل الصدفة».

وأوضح أن المناورات ستجرى كما هو مخطط لها، وذكر أن بولندا ستطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) مزيداً من ​الدعم ​لتعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.

وفي نهاية يوليو (تموز)، دخل صاروخ المجال الجوي البولندي وسقط في المنطقة نفسها، قرب قرية تارنافا كولونيا. ولم يصب أحد بأذى.

وقالت الحكومة البولندية إنه كان صاروخ كروز روسي طراز «سي إتش-101».

دخان يتصاعد من مبنى تضرّر بشدة جراء هجوم صاروخي روسي على كييف يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ب)

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن روسيا أطلقت أكثر من 110 صواريخ على أوكرانيا في إحدى «كبرى الهجمات» منذ بدء الحرب، عقب ضربات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وأشار زيلينسكي إلى أن «روسيا تحاول التعويض عن عجزها العسكري والدبلوماسي عبر هذا النوع تحديداً من الإرهاب»، مضيفاً أن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إعادة رسم خريطة العالم» مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب خلال قمتهم الخميس في الصين مُنيت بـ«الفشل».

وكان رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي ‌كوريتسكي، ‌قد أعلن اليوم الجمعة، ‌أن ⁠ثمانية ​أشخاص قُتلوا وأصيب ⁠28 آخرون في ⁠هجمات ‌شنتها ‌روسيا ​خلال ‌الليل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر كوريتسكي، ‌في منشور ‌على تطبيق «تلغرام»، أن ⁠ستة ⁠أشخاص قُتلوا في كييف.