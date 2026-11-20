مشاركون في مؤتمر «تحالف الراغبين» في برلين 19 الشهر الحالي يتوسطهم المستشار الألماني فريدريتش ميرتس وإلى يمينه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإلى يساره الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

اشتد الجدل بشأن الدعوة الروسية للأوروبيين للتوجه إلى موسكو من أجل محادثات سلام، فالرئيس فلاديمير بوتين كشف، يوم الخميس، من شنجن؛ حيث شارك في قمة ثلاثية مع الرئيسين الأميركي والصيني، خُصص جانب منها لمناقشة الحرب الروسية - الأوكرانية، أن بلاده وجهت دعوة «عبر القنوات الدبلوماسية» لزيارة موسكو وإجراء محادثات تتناول «قضايا الأمن الأوروبي».

والجمعة، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، وفق ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، أن بوتين أشار إلى توجيه الدعوة للدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أن موسكو تنتظر الرد الأوروبي. وحسب المسؤول الروسي، يمكن ترتيب أمر كهذا «بسرعة».

اجتماع «تحالف الراغبين» في مقر المستشارية في برلين يوم الخميس 19 نوفمبر لتأكيد الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا (رويترز)

دعوة روسية «مشروطة»

وتأتي هذه الدعوة بعدما نجحت الولايات المتحدة، التي تتولى رعاية المحادثات الروسية - الأوكرانية، في إقناع موسكو بالتخلي عن رفضها المطلق لمشاركة الأوروبيين فيها. وكانت آخر جولات هذه المحادثات قد عُقدت في أبوظبي يومي 10 و11 من الشهر الحالي. وفي «قمة دبلن»، توافق الأوروبيون على تشكيل وفد للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات، من دون أن يُحدَّد بعد موعد انعقادها أو مكانها.

وجاء تشكيل الوفد الأوروبي فضفاضاً، إذ يتألف من 5 دول (الثلاثي الأوروبي، وإيطاليا وبولندا) إلى جانب ممثل عن المفوضية الأوروبية، وآخر عن رئاسة المجلس الأوروبي.

لكن فرحة الأوروبيين لم تدم طويلاً، إذ سارعت موسكو إلى إفهامهم أن دعوتهم «مشروطة».

وباختصار، يريد الجانب الروسي الوقوف على ما يريده الأوروبيون، وما يعتزمون طرحه في حال انضمامهم رسمياً إلى المفاوضات، وهو ما يقتضي، من وجهة نظر موسكو، التعرف إلى «نواياهم».

والحال أن روسيا تتهم الأوروبيين دوماً بأنهم «يؤججون الحرب». وقال بوتين، يوم الخميس، إن موسكو «بحاجة إلى فهم ما يطرحه الأوروبيون في هذه المفاوضات، ولهذا السبب اقترحنا عليهم، عبر القنوات الدبلوماسية، أن يأتوا إلى موسكو لتوضيح موقفهم». واستطرد الرئيس الروسي قائلاً: «ستقرر روسيا بعد ذلك الصيغة التي سيستمر بها الحوار مع أوكرانيا».

ولم تكتفِ روسيا بهذه التحفظات التي تستبعد إيطاليا وبولندا من التفاوض، حاصرةً إياه بـ«الثلاثي الأوروبي»، بل إنها أضافت تحفظاً آخر يتناول استبعاد كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية.

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم «الخارجية الروسية»، الجمعة، إن مشاركة كايا كالاس من شأنها أن تفضي إلى انهيار أي مفاوضات.

وحسب «الخارجية الروسية»، فإن المسؤولة الأوروبية التي شغلت سابقاً منصب رئاسة الحكومة في أستونيا ما بين بداية عام 2021 ويوليو (تموز) 2024، والمعروفة بمواقفها المناهضة لروسيا، لا تتصرف بوصفها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بل رئيسة أستونيا.

وسبق لكايا كالاس أن استبقت استبعادها من المفاوضات بقولها قبل أيام إن روسيا «لا تملك حق مَن يمثل أوروبا» في أي مفاوضات، مؤكدة أنها تتحدث باسم الدول الـ27 التي يتشكل منها الاتحاد الأوروبي.

ميرتس: نعم للمفاوضات مع الجانب الروسي ولكن في مكان «محايد»

قبل دعوة «الثلاثي الأوروبي»، سبق لموسكو أن شجعت فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، على الذهاب إلى العاصمة الروسية للقاء الرئيس بوتين، بعد أن أعلن الأول أن تحقيق اختراق في مفاوضات السلام يستوجب لقاءً على أعلى المستويات بين البلدين. وبالطبع، رفض زيلينسكي العرض السابق، كما رفض المستشار الألماني فريدريتش ميرتس العرض الراهن.

زيلينسكي يحيّي الصحافيين بعد انتهاء مؤتمر للمشاركين في «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر (أ.ف.ب)

وقال ميرتس، الخميس، إن الأوروبيين «مستعدون بالتأكيد» للحوار مع الرئيس الروسي، لكنه استدرك موضحاً: «من البديهي أننا نبحث عن أماكن محايدة يمكن أن تُجرى فيها المحادثات»، مقترحاً، على سبيل المثال، أبوظبي مكاناً لهذه المحادثات بدلاً من موسكو. في المقابل، تبنّى وزير دفاعه، بوريس بيستوريوس، موقفاً مغايراً، معبّراً عن ترحيبه بدعوة بوتين.

وقال الأخير الذي ينتمي إلى الحزب «الديمقراطي الاشتراكي الألماني» (عكس ميرتس المنتمي إلى الحزب «الديمقراطي المسيحي اليميني») من وارسو، بمناسبة زيارة رسمية لبولندا، إن «رفض أي دعوة إلى موسكو سيكون بمثابة إشارة خاطئة تماماً، إذ علينا أن نتحاور، فوحدهم مَن يتحاورون هم القادرون في نهاية المطاف على التوصل إلى نتائج».

بيد أن بيستوريوس حذّر من أن تتحول المحادثات إلى مفاوضات مطولة لا تفضي إلى نتيجة، وتصبح مجرد واجهة شكلية، فيما يستمر سقوط القتلى في أوكرانيا خلال فصل الشتاء الحالي وما بعده.

كلام ميرتس يعد الرد الأوضح على الدعوة الروسية. وفي المقابل، لم تصدر في باريس ولندن تصريحات تتناول المقاربة الألمانية بالوضوح نفسه. فالحوار مع الرئيس بوتين، في وقت تتواصل فيه الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، لا يشجع الأوروبيين كثيراً على الانخراط في محادثات مباشرة مع موسكو، رغم تمسكهم بضرورة الحضور إلى جانب كييف في المفاوضات مع روسيا، انطلاقاً من قناعتهم بأن أمن أوروبا جزء لا يتجزأ من أمن أوكرانيا.

كذلك، لا تبدو باريس ولندن متحمستين لإيفاد مفاوضين إلى موسكو، ما يجعل موقفهما أقرب إلى موقف ميرتس. وفي جميع الأحوال، أكد ريابكوف أن بلاده تنتظر الرد الأوروبي.

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية في برلين (أ.ب)

تحفظات متبادلة أوروبية وروسية

ويُدرك الأوروبيون أن إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية لن يكون ممكناً إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، وإلا فإن الحرب، التي توشك على دخول عامها الخامس، قد تستمر إلى أجل غير منظور.

وفي هذا السياق، قال ميرتس، الذي تُعد بلاده أكبر داعم عسكري ومالي لأوكرانيا في أوروبا، بعد تراجع الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات لها: «نعلم أن هذه الحرب لن تنتهي إلا من خلال التوصل إلى حل دبلوماسي».

لكن الأوروبيين يشككون في مدى استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام. وفي الوقت نفسه، يتمسكون، وفقاً لميرتس، بضرورة «الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وتوفير ضمانات أمنية قوية لها، والأهم من ذلك، اندماجها في منظومة الأمن الأوروبي».

والحال أن أياً من هذه العناصر لا يبدو أن تجاوزها ممكن في الوقت الراهن، بسبب التباعد في المواقف بين الطرفين الأوكراني - الأوروبي من جهة، والروسي من جهة أخرى. وكثير من التصريحات التي صدرت في شنجن أو برلين تحتاج إلى تمحيص ودراسة معمقة، ومنها، على سبيل المثال، «الضمانات الأمنية» التي تعرضها أوروبا والولايات المتحدة وترفضها روسيا.

صورة جماعية للمشاركين في قمة «تحالف الراغبين» في برلين الخميس (رويترز)

ومؤخراً، روّج جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب وأحد مبعوثيه إلى الملف الأوكراني، إلى جانب ستيف ويتكوف، لفكرة أن روسيا تقبل بتوفير ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا، شبيهة بما ينص عليه البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، الذي يعدّ أي اعتداء على أحد أعضائه اعتداءً على جميع أعضائه. غير أن ريابكوف رفض هذا الطرح، الجمعة، معلناً، حسب وكالة «تاس» الحكومية، أن «حتى إيجاد صيغة لعضوية شبه كاملة في حلف (الناتو) لكييف، والبحث عن نوع من الحلول (المبتكرة) في هذا المجال، هو خيار غير مقبول بالنسبة لنا».

وسبق لكوشنر أن فاجأ زيلينسكي بطرح فكرة تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة الدونباس مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. بيد أن أياً من المصادر الأخرى لم يؤكد هذا العرض، الذي قال زيلينسكي إنه طُرح عليه للمرة الأولى. كذلك، ترفض روسيا أي انتشار لقوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

«الناتو» ينتقد «الانتهاكات الخطيرة»

ورغم النشاط الدبلوماسي غير المسبوق ومحاولات التهدئة، فإن طرفي النزاع واصلا تبادل استهداف البنى التحتية، ولا سيما الجسور ومرافق الطاقة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرقي البلاد، خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلاً، مشيرة إلى أنها تُحقق في 3 مواقع سقطت فيها مقذوفات يُشتبه في أن من بينها مسيّرة وصاروخاً آخر.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن دخول هذه الأسلحة المجال الجوي البولندي كان متعمداً. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي متلفز في وارسو: «ربما كان الاستفزاز مرتبطاً بإجراء مناورات عسكرية على الأراضي البولندية».

ويشارك آلاف الجنود الأوروبيين في مناورات عسكرية في جنوب شرقي بولندا. وأشار توسك إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، سيزور وارسو السبت، وأنه سيطلعه على تفاصيل الواقعة.

عناصر من القوة متعددة الجنسيات التي يريد «تحالف الراغبين» نشرها على الأراضي الأوكرانية بعد توقف الحرب بمناسبة المناورات التي تجريها على الأراضي البولندية (إ.ب.أ)

من جانبه، انتقد روته «الانتهاكات الخطيرة» للمجال الجوي البولندي. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حديثه إلى توسك: «أُرسلت طائرات تابعة لحلف (الناتو) رداً على ذلك... من الواضح أن هذا الحادث خطير». واختار الأوروبيون بولندا لتكون إحدى الدول الخمس التي ستُمثلهم في المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة.

واستدعت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته مينل ريزينغر، الجمعة، السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمساوية في كييف لأضرار جرّاء هجوم بمسيّرة روسية على العاصمة الأوكرانية الخميس.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها: «إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن «سفارات أخرى سبق أن تضررت» جراء هجمات مماثلة.