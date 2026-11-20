ازدياد عمليات عبور المهاجرين بحراً من بلجيكا إلى بريطانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343649-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
ازدياد عمليات عبور المهاجرين بحراً من بلجيكا إلى بريطانيا
مجموعة من المهاجرين يحاولون عبور بحر المانش (أ.ب)
ازداد عدد من يحاولون عبور المانش من بلجيكا في اتجاه بريطانيا بخمسة أضعاف هذا العام، وفق ما أفاد حاكم مقاطعة فلاندرز الغربية في بلجيكا، الجمعة.
واعترضت بلجيكا 570 شخصاً حاولوا الانطلاق من سواحلها بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، مقارنة بـ102 في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب أرقام حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من الحاكم يورغن فانليربيرغه.
ويسعى معظم هؤلاء للوصول إلى بريطانيا، لكن الحاكم قال إن السلطات البلجيكية أوقفت كذلك 69 شخصاً متهّمين بتهريب البشر، موضحاً أنهم أشخاص «يسعون للتربّح على حساب الآخرين».
وينطلق طالبو اللجوء المتجهون إلى الساحل البريطاني عادة في قوارب من شمال فرنسا، لأن مسافة العبور هي الأقصر نحو إنجلترا، غير أن بلجيكا تشهد زيادة في ذلك رغم أن ساحلها أبعد بكثير عن شواطئ بريطانيا.
وتشير منظمات إغاثة المهاجرين إلى هذا الارتفاع باعتباره دليلاً على أن السياسات الأكثر تشدداً والرامية إلى الحد من الهجرة تدفع طالبي اللجوء إلى خوض مخاطر أكبر.
وفي هذا السياق، كشفت ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا هذا الأسبوع عن خطة لتأسيس مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، هو الأول من نوعه خارج الاتحاد الأوروبي.
وتم كشف الأرقام الصادرة عن بلجيكا بالتزامن مع اجتماع لقادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار قمة أدرجت الهجرة على جدول أعمالها.
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن الجانبين سيُطلقان «حواراً منظماً» يهدف إلى التركيز على اتخاذ إجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، إلى جانب التواصل بشأن إدارة الحدود.
وشهدت بريطانيا تراجعاً كبيراً في عدد الوافدين على متن قوارب صغيرة خلال العام الماضي.
ووصل نحو 23 ألفاً و500 طالب لجوء بحراً منذ مطلع العام الحالي حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تراجع بنحو 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب أرقام رسمية بريطانية.
وقضى 25 شخصاً على الأقل غرقاً هذا العام في أثناء عبورهم من السواحل الفرنسية، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية أمس، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ 2020.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
مظاهرات شبابية في مدن أوروبية تحتج على سياسات الحكوماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343691-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
مظاهرات شبابية في مدن أوروبية تحتج على سياسات الحكومات
طلاب يتظاهرون في مدريد (رويترز)
خرج متظاهرون في أنحاء أوروبا، الجمعة، احتجاجاً على قضايا من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الإنفاق العسكري وأزمة المناخ، للضغط على القادة السياسيين المتهمين بتجاهل مخاوف الشباب.
ونزل متظاهرون إلى الشوارع في مدن إيطالية وألمانية وبريطانية وإسبانية، ورفع كثير منهم لافتات كُتب عليها «قاتلوا من أجل مستقبلنا»، فيما أطلقوا مشاعل ضوئية، وأحرقوا مجسمات كرتونية لدبابات.
وتنوعت دوافع هذه المسيرات، التي ينسقها ائتلاف شبابي يضم أكثر من 50 مجموعة، من مكان إلى آخر، وشملت الاحتجاج على النزاعات الخارجية، وارتفاع الإيجارات، وتدهور ظروف التعليم في المدارس والجامعات.
غير أن قاسماً مشتركاً يجمع هذه الاحتجاجات، يتمثل في الشعور بأن الحكومات في أنحاء القارة مشغولة بالأزمات الجيوسياسية ودعم الشركات الكبرى، ولا تستثمر بالقدر الكافي في رفاه الأجيال الشابة.
وقالت أوليفيا فيراريو، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، تبلغ من العمر 18 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال مظاهرة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن الشباب يعبرون عن «حيويتهم وعزيمتهم» من خلال النزول إلى الشوارع.
وأضافت، خلال المظاهرة التي شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين: «لا يمكننا أن نصمت ما لم تنصت إلينا الحكومة. لذا، فلنخرج ونوصل أصواتنا».
ودعا الائتلاف المنظّم للمسيرات، الذي يقول إن الشباب من أكثر من 25 بلداً سينضمون إلى الاحتجاجات، إلى «تحوّل جذري في المنظومة التي نعيش فيها».
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات سابقة خرجت في فرنسا وغيرها من البلدان.
ألمانيا والتسلّح
وفي برلين، شارك نحو ألف طالب في مظاهرة ندد كثير من المشاركين فيها بالتسلح السريع لألمانيا الذي أثار مخاوف من عودة الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت هيلينا كوساتس، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي أنهت المرحلة الثانوية العام الماضي: «أعتقد ببساطة أنه من غير المقبول تقييد حرية الشباب أو أي شخص آخر، وإجبار أحدهم على تعلم القتال والقتل، ثم إرساله إلى الحرب».
كذلك، خرج متظاهرون مناهضون للتسلح في فرانكفورت التي تُعد مركزاً مالياً في ألمانيا؛ حيث عمدت بعض متاجر المجوهرات والأزياء الفاخرة إلى تحصين واجهاتها بألواح خشبية، خشية تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها المدينة خلال مظاهرات الشهر الماضي.
وفي وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التسلح في مواجهة عدائية روسيا، يقول منظّمو الاحتجاجات التي تشهدها القارة إنه من الأجدر إنفاق الأموال المخصصة للتسلح على التعليم والسياسات المعنية بشؤون الشباب والسكن.
وفي روما، شارك عشرات الآلاف في مسيرة نظمتها نقابة العمال الرئيسية في إيطاليا، والتي ضمت أشخاصاً من مختلف الأعمار، لتكون واحدة من نحو مائة مظاهرة في البلاد تتزامن مع إضراب عام.
كما احتشد طلاب المدارس الثانوية في العاصمة الإيطالية؛ حيث ساروا خلف لافتة كُتب عليها «سننتزع الحرية ما لم يمنحنا إياها أحد احتجاجاً على الحكومة والحرب وارتفاع تكاليف المعيشة».
وأُحرقت نماذج كرتونية لدبابات خلال المظاهرات في كل من روما وميلانو.
كذلك، تشهد إسبانيا مظاهرات، تصادف في ذكرى وفاة فرانكو التي تشهد تقليدياً تجمّعات مناهضة للفاشية في المساء.
رفض للحرب
وفي مدريد، تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بالتعليم العام والاحتجاج على زيادة الإنفاق العسكري.
وقالت باتريشيا سانز (56 عاماً) وهي معلمة تاريخ في مدرسة ثانوية، إنها سعيدة برؤية الطلاب يدافعون عن التعليم العام، مشيرة إلى أن «الطلاب دائماً موجودون لقيادة الطريق. إنهم رائعون».
من جانبها، قالت غابرييلا خيمينو سيرانو (16 عاماً)، وهي طالبة في المدرسة الثانوية، إن «المَرافق في حالة يُرثى لها تماماً»، و«المراحيض معطلة باستمرار»، و«المدارس الثانوية موبوءة بالصراصير والفئران».
وفي لندن، لوّح مشاركون أثناء مظاهرة بقيادة الشباب، بلافتات كتب عليها «لا للحرب والعنصرية وأزمة المناخ والرأسمالية».
وبينما يقول منظمون إنه يتوقع أن تجري مئات الاحتجاجات والإضرابات على مستوى القارة خلال اليوم، إلا أنه يصعب توقع حجم التحرّك.
ويشمل المنظمون أيضاً حركة «السترات الصفراء» الفرنسية التي هزّت حكم الرئيس إيمانويل ماكرون باحتجاجاتها في الشوارع عامي 2018 و2019.
وتتزامن الدعوات إلى الاحتجاج مع الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق تلك الحركة التي بدأت بوصفها حملة ضد ارتفاع الضرائب على الوقود قبل أن تتطور إلى احتجاجات واسعة النطاق بسبب غلاء المعيشة.
واستلهمت الاحتجاجات في الدول الأوروبية جزئياً من المظاهرات التي شهدتها فرنسا.
وبدأت التحركات عندما تظاهر طلاب في المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر (أيلول) للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، ما أطلق شرارة الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع الأسعار وقصور الخدمات العامة وعنف الشرطة.
وفي حين اتسمت الاحتجاجات بالسلمية بمعظمها، فإن بعضها شهد صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبرمان اتفاقاً «تاريخياً» في بروكسلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343658-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبرمان اتفاقاً «تاريخياً» في بروكسل
مصافحة بين بيرنهام (في الوسط) وفون دير لاين وكوستا (إ.ب.أ)
توصّل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق «تاريخي» لتسهيل التجارة وتنقل الشباب، وذلك خلال قمة في بروكسل وُصفت بأنها خطوة أولى نحو إعادة بناء العلاقات في مرحلةِ ما بعد «بريكست».
وبعد عقد على تصويت بريطانيا لصالح مغادرة التكتل، سادت أجواء متفائلة، إذ عزفت فرقة موسيقية نشيد كلا الطرفين، بينما تصافح بيرنهام مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس أنطونيو كوستا.
لكن في خطوةٍ قد تُعرقل مساعي بيرنهام لفتح صفحة جديدة في العلاقات، أعلنت بروكسل أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيكون مشروطاً بالتوصل إلى تفاهم بشأن خفض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.
وقال: «هذا يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا، وسيلمس سكان أوروبا والمملكة المتحدة فوائد حقيقية»، مشيداً باتفاق «تاريخي».
وردّ كوستا قائلاً: «نتابع، باهتمام كبير، النقاش الذي أعدتم طرحه بشأن مستقبلنا المشترك، وكما تعلمون، فإننا نظل منفتحين على إقامة أوثق علاقة ممكنة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وعدَّت فون دير لاين الاتفاق «نقطة تحول» في العلاقات، مضيفة: «لقد اتخذنا قراراً سياسياً بتعزيز شراكتنا، فنحن أصدقاء قدامى نعمل على تجديد صداقتنا».
ويغطي الاتفاق ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها تقليص الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية، والثاني الربط بين نظاميْ تداول حصص الانبعاثات لدى الجانبين، والثالث «برنامج لتبادل الخبرات بين الشباب».
ويرى بيرنهام أن هذه الخطوات التي كان يجري الإعداد لها قبل وقت طويل من تولّيه رئاسة الحكومة، ستساعد في إصلاح بعض الأضرار الناجمة عن «بريكست».
وستتمكن الشركات البريطانية مجدداً من التصدير إلى أوروبا بسهولة أكبر، في حين سيُسمح لنحو مائة ألف شاب دون سن الثلاثين بالإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل أو الدراسة أو السفر.
لكن رغم طغيان النبرة الإيجابية على الاجتماع، فإنه لم تجرِ تسوية كل نقاط الخلاف.
وشهدت المفاوضات تجاذبات حادة بشأن التفاصيل، ومنها السعي لإلزام لندن بالتوصل مستقبلاً إلى اتفاق يخفّض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية إلى المستوى نفسه الذي يدفعه نظراؤهم البريطانيون.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق «جرى إنجازه»، حتى مع استمرار المحادثات بشأن الرسوم الدراسية، خلال الأشهر الستة المقبلة.
لكن بياناً من دول الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال إنه سيجري تأجيل التصديق حتى يتم التوصل إلى تفاهم بشأن الرسوم.
*كسر المحظورات
ومنذ تولّيه السلطة، هذا الصيف، كسر بيرنهام المحظورات في النقاش البريطاني المحتدم بشأن العلاقات مع أوروبا، وذهب إلى حد طرح احتمال العودة يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي حين ركزت القمة على خطوات محدودة، فقد صرّح بيرنهام بأنه سيؤجّل اتخاذ قرارات أكبر بشأن الخطوات التالية إلى وقت لاحق. وقال: «سنسعى إلى إجراء عملية تشاوُر غير رسمية مع زملائنا هنا للنظر في الخيارات المتاحة».
وقبيل الاجتماع، أشار إلى أنّ لندن ستسعى إلى «بدء نقاش مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن خيارات علاقتنا طويلة الأمد».
وكان رئيس بلدية مانشستر السابق قد أعرب عن رغبته في أن يرى بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهّد بعرض خيارات قد تتراوح بين الإبقاء على الوضع الراهن والانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو استعادة العضوية في التكتل.
وتستند هذه الاستراتيجية جزئياً إلى استطلاعات الرأي التي باتت تشير بانتظام إلى أن غالبية البريطانيين يندمون على «بريكست» وسيصوّتون لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا أُجري استفتاء، غداً.
وتعكس أيضاً ضعف الاقتصاد البريطاني، الذي تضرَّر جراء «بريكست»، وحجم التغيرات التي شهدها العالم منذ عام 2016، في حين تقف أوروبا بقوة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.
ويأمل بيرنهام أن تساعد العلاقات الأكثر ودية مع الاتحاد الأوروبي في بناء ائتلاف واسع من يسار الوسط للفوز بالانتخابات العامة المقبلة التي لا يُتوقع إجراؤها قبل عام 2029.
لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر كبيرة، ولا سيما أن حزبه نفسه، ناهيك عن البلاد، منقسم بشأن المسار الواجب اتباعه.
وتُعرّض هذه المساعي رئيس الوزراء لاتهامات بخيانة «بريكست» من جانب حزب المحافظين المعارض، وحزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في بروكسل، الجمعة.
وقال فاراج، عبر منصة «إكس»: «لقد ذهب آندي بيرنهام الساذج إلى بروكسل، فاصطدم بالواقع المرير الذي حذّرت منه على مدى عقود، ففكرة المرونة ليست سوى وهم».
ازدياد عمليات عبور المهاجرين بحراً من بلجيكا إلى بريطانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343649-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
ازدياد عمليات عبور المهاجرين بحراً من بلجيكا إلى بريطانيا
مجموعة من المهاجرين يحاولون عبور بحر المانش (أ.ب)
ازداد عدد من يحاولون عبور المانش من بلجيكا في اتجاه بريطانيا بخمسة أضعاف هذا العام، وفق ما أفاد حاكم مقاطعة فلاندرز الغربية في بلجيكا، الجمعة.
واعترضت بلجيكا 570 شخصاً حاولوا الانطلاق من سواحلها بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، مقارنة بـ102 في الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب أرقام حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من الحاكم يورغن فانليربيرغه.
ويسعى معظم هؤلاء للوصول إلى بريطانيا، لكن الحاكم قال إن السلطات البلجيكية أوقفت كذلك 69 شخصاً متهّمين بتهريب البشر، موضحاً أنهم أشخاص «يسعون للتربّح على حساب الآخرين».
وينطلق طالبو اللجوء المتجهون إلى الساحل البريطاني عادة في قوارب من شمال فرنسا، لأن مسافة العبور هي الأقصر نحو إنجلترا، غير أن بلجيكا تشهد زيادة في ذلك رغم أن ساحلها أبعد بكثير عن شواطئ بريطانيا.
وتشير منظمات إغاثة المهاجرين إلى هذا الارتفاع باعتباره دليلاً على أن السياسات الأكثر تشدداً والرامية إلى الحد من الهجرة تدفع طالبي اللجوء إلى خوض مخاطر أكبر.
وفي هذا السياق، كشفت ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا هذا الأسبوع عن خطة لتأسيس مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، هو الأول من نوعه خارج الاتحاد الأوروبي.
وتم كشف الأرقام الصادرة عن بلجيكا بالتزامن مع اجتماع لقادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار قمة أدرجت الهجرة على جدول أعمالها.
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن الجانبين سيُطلقان «حواراً منظماً» يهدف إلى التركيز على اتخاذ إجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، إلى جانب التواصل بشأن إدارة الحدود.
وشهدت بريطانيا تراجعاً كبيراً في عدد الوافدين على متن قوارب صغيرة خلال العام الماضي.
ووصل نحو 23 ألفاً و500 طالب لجوء بحراً منذ مطلع العام الحالي حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في تراجع بنحو 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب أرقام رسمية بريطانية.
وقضى 25 شخصاً على الأقل غرقاً هذا العام في أثناء عبورهم من السواحل الفرنسية، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».