خرج متظاهرون في أنحاء أوروبا، الجمعة، احتجاجاً على قضايا من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الإنفاق العسكري وأزمة المناخ، للضغط على القادة السياسيين المتهمين بتجاهل مخاوف الشباب.

ونزل متظاهرون إلى الشوارع في مدن إيطالية وألمانية وبريطانية وإسبانية، ورفع كثير منهم لافتات كُتب عليها «قاتلوا من أجل مستقبلنا»، فيما أطلقوا مشاعل ضوئية، وأحرقوا مجسمات كرتونية لدبابات.

وتنوعت دوافع هذه المسيرات، التي ينسقها ائتلاف شبابي يضم أكثر من 50 مجموعة، من مكان إلى آخر، وشملت الاحتجاج على النزاعات الخارجية، وارتفاع الإيجارات، وتدهور ظروف التعليم في المدارس والجامعات.

الشرطة تحمي مقر الحكومة البريطانية في «10 داوننغ ستريت» في لندن (إ.ب.أ)

غير أن قاسماً مشتركاً يجمع هذه الاحتجاجات، يتمثل في الشعور بأن الحكومات في أنحاء القارة مشغولة بالأزمات الجيوسياسية ودعم الشركات الكبرى، ولا تستثمر بالقدر الكافي في رفاه الأجيال الشابة.

وقالت أوليفيا فيراريو، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، تبلغ من العمر 18 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال مظاهرة في مدينة ميلانو الإيطالية، إن الشباب يعبرون عن «حيويتهم وعزيمتهم» من خلال النزول إلى الشوارع.

وأضافت، خلال المظاهرة التي شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين: «لا يمكننا أن نصمت ما لم تنصت إلينا الحكومة. لذا، فلنخرج ونوصل أصواتنا».

ودعا الائتلاف المنظّم للمسيرات، الذي يقول إن الشباب من أكثر من 25 بلداً سينضمون إلى الاحتجاجات، إلى «تحوّل جذري في المنظومة التي نعيش فيها».

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات سابقة خرجت في فرنسا وغيرها من البلدان.

متظاهرون من الشباب في برلين (أ.ف.ب)

ألمانيا والتسلّح

وفي برلين، شارك نحو ألف طالب في مظاهرة ندد كثير من المشاركين فيها بالتسلح السريع لألمانيا الذي أثار مخاوف من عودة الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقالت هيلينا كوساتس، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي أنهت المرحلة الثانوية العام الماضي: «أعتقد ببساطة أنه من غير المقبول تقييد حرية الشباب أو أي شخص آخر، وإجبار أحدهم على تعلم القتال والقتل، ثم إرساله إلى الحرب».

كذلك، خرج متظاهرون مناهضون للتسلح في فرانكفورت التي تُعد مركزاً مالياً في ألمانيا؛ حيث عمدت بعض متاجر المجوهرات والأزياء الفاخرة إلى تحصين واجهاتها بألواح خشبية، خشية تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها المدينة خلال مظاهرات الشهر الماضي.

وفي وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التسلح في مواجهة عدائية روسيا، يقول منظّمو الاحتجاجات التي تشهدها القارة إنه من الأجدر إنفاق الأموال المخصصة للتسلح على التعليم والسياسات المعنية بشؤون الشباب والسكن.

وفي روما، شارك عشرات الآلاف في مسيرة نظمتها نقابة العمال الرئيسية في إيطاليا، والتي ضمت أشخاصاً من مختلف الأعمار، لتكون واحدة من نحو مائة مظاهرة في البلاد تتزامن مع إضراب عام.

متظاهرون في فرانكفورت (أ.ب)

كما احتشد طلاب المدارس الثانوية في العاصمة الإيطالية؛ حيث ساروا خلف لافتة كُتب عليها «سننتزع الحرية ما لم يمنحنا إياها أحد احتجاجاً على الحكومة والحرب وارتفاع تكاليف المعيشة».

وأُحرقت نماذج كرتونية لدبابات خلال المظاهرات في كل من روما وميلانو.

كذلك، تشهد إسبانيا مظاهرات، تصادف في ذكرى وفاة فرانكو التي تشهد تقليدياً تجمّعات مناهضة للفاشية في المساء.

رفض للحرب

وفي مدريد، تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بالتعليم العام والاحتجاج على زيادة الإنفاق العسكري.

وقالت باتريشيا سانز (56 عاماً) وهي معلمة تاريخ في مدرسة ثانوية، إنها سعيدة برؤية الطلاب يدافعون عن التعليم العام، مشيرة إلى أن «الطلاب دائماً موجودون لقيادة الطريق. إنهم رائعون».

من جانبها، قالت غابرييلا خيمينو سيرانو (16 عاماً)، وهي طالبة في المدرسة الثانوية، إن «المَرافق في حالة يُرثى لها تماماً»، و«المراحيض معطلة باستمرار»، و«المدارس الثانوية موبوءة بالصراصير والفئران».

وفي لندن، لوّح مشاركون أثناء مظاهرة بقيادة الشباب، بلافتات كتب عليها «لا للحرب والعنصرية وأزمة المناخ والرأسمالية».

وبينما يقول منظمون إنه يتوقع أن تجري مئات الاحتجاجات والإضرابات على مستوى القارة خلال اليوم، إلا أنه يصعب توقع حجم التحرّك.

ويشمل المنظمون أيضاً حركة «السترات الصفراء» الفرنسية التي هزّت حكم الرئيس إيمانويل ماكرون باحتجاجاتها في الشوارع عامي 2018 و2019.

متظاهرون يوم الإضراب في روما (إ.ب.أ)

وتتزامن الدعوات إلى الاحتجاج مع الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق تلك الحركة التي بدأت بوصفها حملة ضد ارتفاع الضرائب على الوقود قبل أن تتطور إلى احتجاجات واسعة النطاق بسبب غلاء المعيشة.

واستلهمت الاحتجاجات في الدول الأوروبية جزئياً من المظاهرات التي شهدتها فرنسا.

وبدأت التحركات عندما تظاهر طلاب في المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر (أيلول) للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، ما أطلق شرارة الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع الأسعار وقصور الخدمات العامة وعنف الشرطة.

وفي حين اتسمت الاحتجاجات بالسلمية بمعظمها، فإن بعضها شهد صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين.